Tiene 23 años, emprendió y logró mejorar la prestación de los servicios de salud

Juan David Gutiérrez, CEO y fundador de MedByte. Foto: Cortesía MedByte.

“MedByte es la primera MedTech del país que, a través de modelos predictivos, logró aumentar un 17% la tasa de satisfacción de los usuarios del sistema de salud. Aplicando recursos y soluciones basadas en inteligencia artificial y ciencia de datos, esta startup también ha mejorado hasta en un 25% los indicadores de calidad del servicio de los proveedores de esta industria. Hoy, según iNNpulsa y StartCo, MedByte, con apenas seis meses en el mercado, es una de las 51 promesas de los negocios tecnológicos este año en Colombia”.

Así nos presentaron a MedByte y a Juan David Gutiérrez, la cabeza de este emprendimiento que está atacando directamente un problema del que todos nos hemos quejado en Colombia: la eficiencia del sistema de salud. Por eso le enviamos nuestras 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contestó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Juan David Gutiérrez, CEO y fundador de MedByte. 23 años. Hice el pregrado en Londres, Inglaterra, en Comunicación y Escritura. Así mismo, tengo una maestría en Negocios Internacionales que estudié en la Universidad Eafit.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

MedByte nació oficialmente en noviembre del 2021. Creé una MedTech que utiliza el poder de los datos y la inteligencia artificial para optimizar los procesos y servicios de salud, los cuales son muy ineficientes. Ya cuento con 25 personas en mi equipo de trabajo y tenemos presencia no solo en las principales ciudades de Colombia, sino también en Chile, Ecuador y Panamá, con compromisos financieros para el 2022 por 800 millones de pesos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

MedByte empezó con Bootstrapping por completo. Inicialmente diseñé la plataforma y la estructura de la empresa, pero tras la llegada de la pandemia, me dediqué de lleno a diseñar y probar el concepto.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Con las uñas, como todo buen emprendedor. Inicialmente me la jugué toda vendiendo mi carro, acabé con mis ahorros y adquirí cuanta deuda podía para poder arrancar. Consolidada la idea de negocio, logré levantar una primera ronda de inversión de amigos, familia y fools (como dicen los gringos) por 50 mil dólares.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

MedByte está transformando la experiencia de los pacientes al ayudar a los profesionales de la salud a ofrecer un mejor, más rápido y más eficiente servicio. Hemos aumentado la tasa de satisfacción promedio de los usuarios al sistema en un 27%, indicador no menor si se tiene en cuenta que el sector salud hoy prácticamente colapsó y está en cuidados intensivos tras la pandemia. En cuanto al impacto que hemos generado en los profesionales de la salud, a través de la plataforma estos han podido aumentar sus ingresos, en promedio, un 30%.

6. ¿Soy feliz?

Sí. Ha sido una experiencia increíble al ver como un sueño que tuve de niño se convirtió en una realidad. Hoy me siento no solo feliz, sino también orgulloso de lo que he logrado, pues conformé un equipo y una tecnología que me va a permitir mejorar la calidad de la salud en todo el mundo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Tal vez algún día si las eficiencias son positivas y rentables. Pero no tendría ningún problema en dedicarle toda mi vida a MedByte, especialmente a su expansión y escalamiento.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue un reto, en especial porque arranque solo. Sin embargo, pese a todas las adversidades, hay experiencias increíbles. Como bien dicen por ahí: “No se aprende nada nuevo sino se pasan momentos difíciles”.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Claro, logré crear la primera MedTech que está transformando y mejorando el sistema de salud. De hecho, pese a que el emprendimiento solo tiene seis meses de operación, gracias a su impacto iNNpulsa y StartCo, la subasta de startups más grande de Latam, lo reconocieron como uno de los 51 negocios tecnológicos más importantes del 2022 en Colombia.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

La expansión internacional de MedByte. Estoy preparando la llegada este año a México, uno de los mercados hispanos más significativos para las startups. En el 2023 espero estar presente en toda Latinoamérica y en Estados Unidos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, por supuesto, de hecho, por esto es que hemos logrado crecer tan rápidamente en tan poco tiempo y en tantos países. En solo seis meses logramos un crecimiento superior al 6.000%, lo que demuestra que es 100% escalable y que tiene una gran proyección en el mercado.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Para crecer es necesario el capital. Es muy común en Colombia tenerle miedo a los socios, y con buena razón, incluso he tenido en otros emprendimientos aliados que, en vez de ser un apoyo para la empresa, resultan una carga más. Sin embargo, sigo siendo infielmente creyente en el hecho de que varias cabezas piensan y hacen más que una. Así mismo, por ahí dicen que “una sola golondrina no hace verano”.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Antes de MedByte emprendí un par de veces en sectores que no conocía. Aprendí que para emprender hay que tener un entendimiento profundo y personal de la problemática, no solo ver una oportunidad de mercado.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mis padres son mi mayor inspiración, pese a que no son emprendedores. Pero me enseñaron que el conocimiento es poder y este ha sido mi mayor tesoro para seguir creciendo como empresario.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

La vida está llena de fracasos. Antes de MedByte tuve emprendimientos que quebraron. Pero la realidad es que se aprende infinitamente más del fracaso que del éxito y por eso deberíamos apoyar a los que fracasan porque son los que más han aprendido.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí. Hago parte de las 51 Starter de iNNpulsa: los 51 emprendimientos más prometedores del país.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Todo emprendedor sueña con causar un impacto que trascienda. Pero la realidad es que para emprender hay que vivir tanto en el presente como en el futuro, y si he aprendido algo del futuro es que predecirlo no es solo imposible, sino también inútil.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Con MedByte consolidada, no solo en Latam y en Estados Unidos, sino también en Europa. También llegando a otros mercados principales en África, India y el sureste asiático.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Ser emprendedor es difícil y para lograrlo hay que contar con una fuerte red de apoyo. Mi familia, mis amigos y mi novia me han acompañado, tanto en las amarguras como en las alegrías, y les agradezco infinitamente porque nadie logra nada estando solo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto. Colombia tiene el potencial de ser un país líder en emprendimiento, tenemos el talento y la pasión para lograrlo. Todo lo que he aprendido y logrado estoy completamente dispuesto a compartirlo.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Sin equipo no hay empresa. Algo que hemos hecho bien en MedByte es apostarle al mejor talento desde el comienzo. A todos los miembros de la compañía les debo todo lo que he logrado.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La resiliencia, porque del fracaso se aprende.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que debes rodearte de las mejores personas, personas que te apoyen y crean en ti. También es muy importante estar siempre atento a lo que sucede a tu alrededor, pues siempre habrá una oportunidad que pueda significar un cambio para mejorar constantemente.

