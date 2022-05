Día de la madre: la historia de 15 emprendedoras que son un modelo a seguir

Muchas de ellas han creado sus negocios a partir de necesidades insatisfechas que identificaron cuando se convirtieron en madres. Foto: Pexels

Ellas fueron creativas, valientes y se lanzaron al agua, como se dice coloquialmente. Por eso, cuando estamos celebrando la vida de las madres y todo lo que han hecho por cada uno de nosotros, Emprendimiento y liderazgo resalta estas 15 historias de mujeres que están logrando hacer cambios sociales gracias a lo que un día fue una idea y hoy es una empresa.

Anabella Laya es la creadora de Acreditta, una compañía con base tecnológica que tiene un propósito claro: acreditar esas habilidades que todos tenemos, pero que muchas veces, por falta de un cartón de grado, no tenemos cómo certificar. ¿Eso qué genera? Que las personas tengan la posibilidad de conseguir un trabajo, mejorar el que tienen y con ellos elevar sus ingresos. La historia completa está aquí.

Martha Bernhard es la emprendedora de Kidssensory, un negocio que busca a través de materiales didácticos, acompañar procesos en donde los más pequeños desarrollen habilidades que les permitan mejorar la atención, trabajar en su autonomía, autorregulación e independencia desde la terapia ocupacional. La historia completa está aquí.

Tatiana Londoño encontró una oportunidad para compartir su experiencia como mamá a través de productos con sentido, charlas, asesorías y talleres, que con el paso del tiempo se han convertido en una guía práctica para educar niños. La historia completa está aquí.

Alexandra Flórez Martínez creó Tienda Trazo. La idea nació en plena pandemia, ella tuvo que aprender marketing digital y finanzas con cursos gratuitos, participó en la convocatoria de MinTic y logró ganarse la Tienda Virtual.

Por medio de cajitas lectoras, Diana Gómez, fundadora de Peek a Book, busca fomentar de manera divertida el hábito de la lectura en los niños, promoviendo los beneficios que trae esta actividad desde temprana edad para desarrollar la imaginación y la creatividad. Además, a través de esta iniciativa busca ampliar el vocabulario, fortalecer la personalidad y empatía, disminuir los problemas de concentración y estrechar los vínculos emocionales con esta práctica. La historia completa está aquí.

Andrea Vazart es Diseñadora de Modas y hace unos años se lanzó al mercado colombiano con una idea de negocio baby-friendly: accesorios para mamás y bebés con estilo, a prueba de tirones y 100% mordisqueables, concebidos para apoyar cada etapa del neuro desarrollo de los bebés. La historia completa está aquí.

María Paula Cárdenas encontró en el diagnóstico de su hija una oportunidad para ayudar a los más pequeños a desarrollar saludablemente sus músculos y huesos. Las medias con suela son su idea de negocio, por medio de ellas y con la supervisión de expertos trabaja en la prevención infantil de problemas de caderas, piernas o tobillos. La historia completa está aquí.

“Un pasatiempo que se lleva puesto” es el eslogan de MerryMakers, un emprendimiento que surgió en una sala de espera con una mamá creativa y dos niñas que necesitaban divertirse. Ella es Lucia Guarín Valencia y dice que “con cada sueño cumplido nacen otros cuantos más. Siento que con MerryMakers he cumplido varios sueños; desde pequeña me interesaron las artes y diseño pero cuando tuve que elegir una carrera para estudiar me dio mucho miedo no tener después una salida laboral con el diseño, pero el sueño siguió ahí latente, con MerryMakers he podido cumplir ese sueño de ser diseñadora aprendiendo poco a poco”. La historia completa está aquí.

Empezaron con 500.000 pesos en Villavicencio, se compraron algunas telas, diseñaron la primera colección, confeccionaron, tomaron fotos, las subieron a Instagram y dos años más tarde abrieron la primera tienda física en plena pandemia. “Naz, como lo llamamos de cariño, nació en 2018 por una experiencia personal, ya que somos padres de una niña, María Paula, por cierto quien es la imagen de la marca en redes sociales. En Villavicencio solo tenemos presencia de dos grandes marcas infantiles muy reconocidas a nivel nacional, una con precios no tan asequibles y otra con muchos descuentos. Como padres y buenos colombianos en ese tiempo nos decidimos por el precio y así fue como esa Navidad encontramos más de tres niñas con el mismo vestido que María Paula. Desde ese día empecé a diseñar los outfits de mi hija y mi mamá, que es modista empírica, los confeccionaba”, cuenta Katherin Marín, creadora de Naz. La historia completa está aquí.

Vanessa Saad logró mejorar el tiempo de atención de su hijo, manejar la baja tolerancia a la frustración y mejorar su concentración, orientación al logro y motricidad fina gracias a los libros de tela. Con ese aprendizaje entendió que muchas personas lo necesitaban, creó empresa y ya está vendiendo en Amazon. La historia completa está aquí.

Esta es la historia de una emprendedora social que trajo un modelo finlandés al país con la idea de reducir la tasa de mortalidad materna, muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de cinco años. También ayudan a garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. La historia completa está aquí.

Viajala es un metabuscador de vuelos y hoteles por internet para América Latina, que compara decenas de sitios de viajes (aerolíneas, agencias de viajes) en una sola página y permite al viajero reservar directamente con su proveedor deseado. La historia completa está aquí.

“Lo innovador de nuestro producto”, dice, “es que después de usarlo se puede sembrar y germina en una planta”. Claudia Isabel Barona es de esas mujeres que van hablando con hechos, que van contando historias escritas y que va dejando mensajes valiosos para todos y todas aquellas que están pensando en emprender o en crecer su emprendimiento. La historia completa está aquí.

Diana Duque y Johana Caicedo crearon “un marketplace para apoyar al emprendedor mediante la creación de su tienda virtual sin costo”. Todos conocemos a alguien que decidió emprender en algún momento y fracasó en el intento, o pasa trabajos para mantenerse a flote; esto le pasa al 90% de las personas en Latinoamérica, a nosotras nos pasó y decidimos cortarlo de raíz creando miTribbu. La historia completa está aquí.

La historia de Rosmery Ospino, quien cuenta que junto con su hija están creando productos para mascotas fabricados con material de retazos que dejan los talleres de confección, “los utilizamos, reparamos, refaccionamos, hacemos parte de la economía circular con nuestros empaques amigables con el medio ambiente. Un objetivo es crecer nacional como internacionalmente”, dice, no sin antes recordar que el emprendimiento base es la funeraria para mascotas. Vea la historia completa aquí.

