¿Busca trabajo? Bavaria ofrece posiciones de liderazgo en 5 áreas de la empresa

Bavaria es catalogada como una de las empresas líderes en atracción de talento, de acuerdo con ranking Merco Talento, Foto: Getty Images

(Liderazgo) Imagine los siguientes escenarios: usted, después del embarazo, de conocer a su bebé, toma la decisión de renunciar a su trabajo porque quiere dedicar el 100% de su tiempo a su hijo. Pero cuando pasa un año y usted quiere regresar al mercado laboral, no lo logra. O imagine a la persona que logró conseguir una beca en el exterior, renunció a su trabajo, dos años después volvió, pero no consigue empleo porque no hay opciones en donde lo quieran contratar. O tal vez el caso en el que la empresa donde usted trabajaba hizo reducción de personal y desde ese instante, tal vez un año o más, no hay una sola opción y se tuvo que ir a la informalidad, porque las cuentas no dan espera. Pero allá no tiene seguridad social, no hay ahorro para la pensión, no hay caja de compensación familiar.

Por eso el programa que acaba de anunciar la compañía Bavaria cae como anillo al dedo para todas las personas que, con casos como estos, son reales y aunque lo han intentado, no logran conseguir un empleo. Se llama “Momentum”, y es un “nuevo programa de talento que busca identificar y vincular perfiles de alto potencial para brindarles oportunidades de desarrollo profesional que los preparen para futuras posiciones directivas al interior de la compañía”.

Eliana Voldman, vicepresidente de Talento de Bavaria, dijo en un comunicado de prensa: “Sabemos que en muchas ocasiones debemos detener nuestra carrera profesional para atender temas familiares, académicos o personales y que reincorporarnos al mercado laboral puede ser una tarea retadora. Por eso surge Momentum, como una apuesta por vincular nuevos y diversos talentos a nuestro equipo de líderes para que sigamos creando juntos un futuro con más motivos para brindar”.

¿En qué áreas hay oportunidades laborales? De acuerdo con Bavaria, “a través de este programa la empresa contratará profesionales con al menos 5 años de experiencia para sus áreas de Compras, Finanzas, Logística, Marketing, Producción, Talento y Tecnología, ofreciéndoles la posibilidad de retornar al mundo laboral de acuerdo con su momento de vida”

La convocatoria busca “contratar profesionales con experiencia que deseen retomar su vida laboral luego de una pausa de, al menos, dos años”.

¿Y en dónde se pueden postular? Bavaria informó “que los interesados deberán tener disponibilidad para ocupar una posición de tiempo completo y aplicar desde el 2 de octubre de 2023 en este https://www.bavaria.co/talento/momentum. Los seleccionados iniciarán sus labores entre enero y febrero de 2024″.