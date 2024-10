Buscan a 5.022 emprendedores para entregarles una tienda virtual y capacitarlos

“Se priorizarán los sectores agro, turismo y comercio”. Foto: archivo

Cuando usted está buscando un producto o servicio, la primera acción que hace es indagar en su teléfono celular. Puede que tome o no la decisión de completar su compra por allí, pero incluso si no lo hace, ya tendrá un primer vistazo que le ayudará para contar con información de valor. Ahora, si usted es un comercio u ofrece un servicio, pero no tiene presencial digital, quedará por fuera de ese canal y sus competidores le sacarán ventaja. Ahora, partamos de la realidad que si logra tener presencia digital, pero su cliente le quiere comprar y usted no tiene una tienda allí, así que lo más probable es que toma otro camino y le compra a alguien más. Pues de eso se trata, de ayudarle a todos aquellos que hoy no logran vender por esta vía y están viendo cómo su negocio pierde oportunidades.

Pues de eso se trata programa ‘Tu Negocio en Línea’ 2024, que acaba de anunciar el ministerio TIC, y que está “enfocado en beneficiar a empresarios de micro, pequeña y mediana empresa, comerciantes y miembros de la economía popular y comunitaria, a través de una solución de comercio electrónico que les permitirá impulsar el desarrollo y la innovación de sus negocios en el mundo digital”.

Explican que “en este año, los beneficiarios, además de la tienda virtual, recibirán asistencia, asesoría, sensibilización y capacitación en habilidades digitales orientadas a la apropiación del uso de las TIC y el fortalecimiento del comercio electrónico como herramienta clave para lograr mayor productividad”.

¿Y cuál es el paso a seguir para todas las personas interesadas? Se sabe que “las inscripciones estarán abiertas a partir del 30 de septiembre y permanecerán así hasta alcanzar los 5.022 cupos disponibles para todos los sectores económicos”, pero “se priorizarán los sectores agro, turismo y comercio”, además de las “zonas rurales de municipios categoría 5 y 6″.

Si usted está interesado o interesada, puede acceder gratuitamente al siguiente enlace https://tunegocioenlinea.mintic.gov.co/ y luego llenar el siguiente formulario https://www.negocioenlinea.com.co/convocatoria/inscripcion/ Allí le pedirán su cédula de ciudadanía o RUT si lo tiene, para las personas naturales la cédula de ciudadanía y un recibo de servicios públicos y para las personas jurídicas una copia del RUT.

¿Cómo se puede identificar a una persona de la economía popular y comunitaria? Es un “colombiano(a) mayor de edad, de oficios y ocupaciones mercantiles (producción, distribución y comercialización de bienes y servicios) y no mercantiles (domésticas o comunitarias) personales, familiares, micronegocios o microempresas, en cualquier sector económico”

El o la comerciante o persona natural o jurídica es aquella que es “residente en Colombia y que ejerce de manera habitual y profesional alguna de las actividades que la ley considera como mercantiles”. Es quien “deberá presentar el RUT y/o el registro mercantil vigente”.

Y el “Empresario Mipyme” es aquel que es “el representante legal o gerente de una micro, pequeña o mediana empresa legalmente constituida en Colombia, según lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.13.2.2. del Decreto 957 de 05 de junio de 2019, que realice procesos de comercialización de bienes o prestación de servicios en el país”. Este deberá presentar el RUT y/o el registro mercantil vigente.

Y los que queden seleccionados, a quienes no se les cobrará ni un solo peso, ¿qué reciben y a qué acceden?

Esto dice el ministerio TIC:

Acceso al centro de recursos y plataforma de aprendizaje 24/7 para formación en temas de toda la cadena de valor del comercio electrónico, que incluye temas como logística, pasarelas de pago, marketing digital, entre otros.

Asesorías grupales e individuales sincrónicas y asincrónicas, para contar con asistencia junto a otros empresarios y comerciantes participantes.

Tienda virtual gratuita como herramienta para ofrecer sus productos o servicios.

De acuerdo con los registros del año pasado, “‘Tu Negocio en Línea’ tuvo 5.688 beneficiarios en los 32 departamentos y 518 municipios del país, convirtiéndose en una exitosa iniciativa, por eso regresa este año, ya que la entidad sigue comprometida con la transformación digital de Colombia y el fortalecimiento de las MiPymes y la economía popular y comunitaria, ofreciendo todas las herramientas para que estos empresarios y comerciantes puedan vender en línea para llegar a nuevos mercados y mejorar sus procesos de venta”, dijo el ministro TIC, Mauricio Lizcano.