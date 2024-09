Emprendedoras y emprendedores: ¿Qué son egresos e ingresos y qué tipos existen?

Gastos: Se caracterizan por no ofrecer un retorno monetario en el futuro. Son recursos que consumimos y no pasan a formar parte de nuestro patrimonio. “El consumo ‘per se’ no es malo, gran parte de nuestro bienestar se debe al consumo de alimentos, vestido, libros o vivienda”, explica Rolando Arellano, profesor de Centrum Católica Business School de Perú. “El problema es el consumo exagerado, que genera perjuicio al individuo”.