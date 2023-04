El contador que creó una app para ayudar a otros contadores en sus tareas diarias

Andrés Jiménez, gerente de Calendapp. Foto: Cortesía

Andrés Jiménez me escribió un mensaje por chat de Instagram. Se presentó como gerente de Calendapp y, acto seguido, indagó cómo podría aparecer en nuestra sección de emprendedores. Le preguntamos un poco más de qué se trataba y, poco a poco, nos fue contestando. Pero, sobre todo, lo hizo de manera eficiente, como muchos emprendedores que saben que hay que aprovechar cada oportunidad. “Es una aplicación móvil única en el mercado, la cual permite recordar los vencimientos de impuestos de empresas y personas naturales, también permite crear tareas y recibir alertas y recordatorios de vencimientos”, respondió.

Pedimos más y más información: “Calendapp es un producto de la empresa Calendapp & Formatos SAS, es una aplicación (disponible en las tiendas de Google, Apple y Huawei), es única en el mercado”, y, apuntó: “Permite crear diferentes tareas que tenemos en el día a día y recordar sus vencimientos. Calendapp es multiempresa, lo que permite, por ejemplo, a contadores o firmas de contabilidad que manejan muchos clientes, crear cada uno de ellos y ver en la aplicación los vencimientos de impuestos y tareas por cada uno. La aplicación permite trabajar colaborativamente: un contador podrá asignar tareas a sus asistentes y también podrá crear tareas a su cliente (dueño de la empresa) para que nunca olvide sus compromisos. Los asistentes y dueño de la empresa también podrán crear sus propias tareas o crear tareas para asignarlas a las personas del equipo de trabajo”.

Pues con esa introducción, aquí va la entrevista a Andrés Jiménez en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 33 años, estudié contaduría pública.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Soy contador independiente desde hace 8 años, comencé a escalar poco a poco, cada año se iban sumando más clientes a los que les prestaba diferentes servicios a empresas y personas naturales. En el área contable y tributaria se manejan muchas actividades, por ejemplo, registrar en el programa contable todos los soportes, realizar conciliaciones bancarias, elaborar estados financieros, estar atento a la actualidad normativa, liquidar nómina y seguridad social, gestionar alguna tarea que nos haya solicitado nuestros clientes, entre otras. Una empresa puede llegar a tener hasta 25 impuestos en el año, cada uno con diferentes fechas de presentación, tener el control de todos los impuestos y tareas de varios clientes, implica mucha responsabilidad y cuidado para presentar oportunamente las obligaciones, de lo contrario los clientes serán sancionados y además tendrán que pagar intereses de mora por retraso en el pago de impuestos. Llegué a un punto en que el estrés y ansiedad me estaba enfermando , controlar tantas cosas al tiempo no tarea fácil, fue ahí cuando vi la necesidad de tener una aplicación que me ayuda en el día a día, comencé a indagar en el mercado y no existía una aplicación que permitiera crear y recordar vencimientos y tareas para el área contable, laboral y tributaria. Me di a la tarea de realizar cotizaciones y con mis ahorros decidí iniciar el desarrollo de Calendapp. En el 2022 creé la aplicación móvil, disponible en las tiendas de Google, Apple y Huawei, la cual permite crear perfiles de varias empresas y recordar tareas e impuestos nacionales y distritales.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

A través de una empresa que se dedica a la creación de aplicaciones móviles. Finalizando el año 2022 comenzamos las versiones de prueba y durante el 2023 ya funciona sin problemas.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

De mis ahorros producto de mi actividad como contador.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Oportunidad en la presentación de impuestos y gestión de tareas contables y tributarias a tiempo. La forma tradicional de revisar los vencimientos de impuestos, pasamos de consultar en el papel o en el computador cuándo se vence un impuesto o tarea y ahora lo podemos consultar en nuestro celular.

6. ¿Soy feliz?

Sí, ver materializada mi idea me llena de mucho gozo. Me alegra saber que facilito el trabajo de mis colegas y en general los usuarios de Calendapp.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Totalmente no, tal vez venta una participación accionaria sin perder el control y toma de decisiones. Recibir nuevo capital me permitiría tener mayor visibilidad en toda Colombia, además podría expandir la aplicación a otros países.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Para el desarrollo de la aplicación afortunadamente contaba con unos recursos ahorrados los cuales me permitió desarrollar la Calendapp, lo difícil ahora es dar a conocer la aplicación a través de los diferentes medios, ya que la inversión publicitaria significa inversiones mensuales altas.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Cumplí parte del sueño, me hace falta que muchos contadores independientes y firmas de contabilidad encuentren en Calendapp un aliado estratégico y sea una herramienta que les ayude en su día a día.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Vamos a empezar un proceso de marketing para darnos a conocer a nivel nacional. Esperamos que al final de 2023 tengamos más de 2.000 usuarios satisfechos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, tanto a nivel de funciones nuevas en la aplicación como expandir la venta en otros países.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, vendería un porcentaje menor de acciones sin perder el control. Mi meta es que la mayoría de contadores en Colombia inicialmente usen Calendapp y esto implica inversión importante de recursos para promocionar la aplicación y equipo humano para garantizar la satisfacción en sus usuarios.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Iniciar un emprendimiento sin una planeación que cubra costos de producción, gastos de talento humano y marketing.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi mayor inspiración siempre han sido mis padres Rogelio y Ana, quienes trabajaron muy duro en el campo para sacarnos a mi hermana y a mí adelante. Siempre vi en ellos el esfuerzo, dedicación y amor. No sigo en particular a nadie, me gusta aprender e implementar los buenos hábitos de empresarios exitosos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No, desde el principio me fijé una meta y trabajé para alcanzarla, nunca tuve momentos de angustia o de querer abandonar el proyecto.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, aprendo de diferentes emprendedores que conozco a través de las redes. Sus experiencias me han enseñado a reducir diferentes riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de un proyecto y como tal una empresa.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sin duda, estamos en una era donde la tecnología es nuestra amiga diaria, cada vez accedemos a la información de una manera más rápida y completa. Las automatizaciones y la inteligencia artificial seguramente serán grandes aliados de Calendapp para satisfacer las necesidades del momento.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo como un empresario que ha materializado sus sueños, Calendapp será la aplicación número 1 para contadores en Colombia, reconocida por ayudar a gestionar oportunamente las obligaciones contables y tributarias de las empresas.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Ellos han sido ejemplo de superación y perseverancia, lo que me ayuda a impulsar mis metas, seguir adelante y nunca renunciar a mis sueños.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro, tal vez no financieramente, pero sí compartiendo mi conocimiento, el cual he adquirido durante los de 8 años que llevo siendo emprendedor.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Uno de los papeles más importante fue de Emerald, la empresa que desarrolló Calendapp, el equipo administrativo y de marketing han sido pieza clave para el funcionamiento general de la empresa.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy visionario, creativo e innovador. No sí si el resto lo haga, pero en mi caso particular trabajo y persevero hasta lograr mis objetivos a pesar de los obstáculos que se puedan presentar.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que no hay cosas imposibles, sino mentes incapaces.

Párrafo final:

Actualmente Calendapp tiene 1.600 usuarios, entre contadores, asistentes de contabilidad y dueños de empresa que se unieron a los planes de Calendapp o que se encuentran durante el periodo de prueba que es de 1 mes.

