La mujer que creó un emprendimiento para hacer joyas con leche materna

Laura Catalina Zapata, creadora de Calum Joyas. Foto: Cortesía Shark Tank

A esta historia llegamos por cuenta de Shark Tank. En sus capítulos ya tradicionales en la escena del ecosistema emprendedor, apareció Laura Catalina Zapata con su Calum Joyas. La buscamos por redes sociales, conversamos un poco más en detalle y le preguntamos por esto de hacer joyas con leche materna, algo que no es nuevo, como ella misma lo dice, pero en Colombia tiene todo el mercado por crecer. Aquí algunos datos para entender hacia dónde va esta idea de negocio: “si las clientes quieren, pueden pedir que sus joyas cambien de color con el sol, que alumbren en la oscuridad, que cambie de color con la temperatura y les guardamos su leche sólida y en polvo durante 2 años por si quieren pedir algo más. Tenemos una certificación internacional de propiedad intelectual por nuestro método de conservación de la leche materna y somos una marca certificada por la IADA (Asociación Internacional de Artesanas de ADN)”. Sin más largas, aquí va su entrevista en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Mi nombre es Laura Catalina Zapata, tengo 33 años y estudié Orfebrería en la EAOSD hace más de 10 años. Luego estudié mercadeo.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

A inicios de 2020, en medio de la cuarentena y estrenándome como mamá, sentí la necesidad de poder guardar un recuerdo de mi lactancia. Ya tenía los conocimientos de joyería y quise fusionarlos con mi maternidad, así que le dije a mi esposo que iba a hacer joyas con leche materna, empecé a hacer pruebas, a experimentar posibilidades y ya en julio tenía mi fórmula para realizarlas y me lancé al ruedo.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Luego de tener ya la parte de materializar las joyas, conté con el apoyo de mi esposo, quien me ayudó a darle forma a la idea, a la marca, a poner atractiva la idea y empecé a ofrecer las joyas en los grupos de mamás a los que pertenecía.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Utilicé una de mis tarjetas de crédito para importar algunos elementos y la parte de efectivo me la regaló mi esposo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando visibilizar la lactancia materna y ayudar a muchas mamás a honrar la vida de sus pequeños con mis joyas, he realizado joyas con leche materna de bebés que no han nacido con vida y ayudar también a estas mamás a poder materializar un recuerdo de su hijo me llena el corazón.

Estoy cambiando la percepción que tienen muchas personas sobre la lactancia y sobre la posibilidad de maternar y emprender al mismo tiempo.

También logré la oportunidad de presentarme ante los tiburones en la 5.ª temporada de Shark Tank Colombia, ¡los invito a verlo!

Puede interesarle: Las hermanas que crearon una empresa de alquiler de artículos para bebés

6. ¿Soy feliz?

Soy inmensamente feliz y agradezco mucho cada día la oportunidad que he tenido con Calum de poder vivir de la joyería, inmortalizar lactancias, tener tiempo para mi hijo y maternar en tribu con otras mamás que he conocido gracias a Calum.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No creo, este es mi sueño.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Al comienzo tenía mucho miedo, es un producto difícil, cuadrar los tiempos con mi vida de mamá me costaba un montón.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Si cumplí mi sueño, me hace falta llegar a muchas más mamás de Colombia y del mundo.

Para seguir leyendo: Una empresa dedicada a montar y a operar bares y restaurantes en Barranquilla

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Sigo trabajando día a día en este sueño, en poder crecer mi empresa, me encantaría poder dar trabajo a otras mamás con Calum.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si es para el crecimiento de mi empresa, claro que si, le cedería una pequeña parte.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Siento que todo lo que ha pasado ha sido parte del camino y aprendizaje y por esto mismo ha sido necesario.

No deje de leer: La startup que promueve un comercio más justo y equitativo en Colombia y México

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

La verdad esta idea no me la inventé yo, lleva ya unos 10 años en el mundo, en países como Australia, España y Francia, pero me inspiró la posibilidad de poder inmortalizar mi lactancia primero, luego de escuchar las historias de mis clientes, ellas han sido mi inspiración a diario, me gustaría seguir a Tania Zapata, la esposa de Alexander Torrenegra, ya que apoya e inspira a muchas mujeres a hacer realidad sus proyectos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Esto de emprender es una montaña rusa de emociones y de momentos, muchas veces sientes que todo está mal, pero si te quedas con eso no sales de ese lugar oscuro y el miedo es un enemigo muy peligroso, toca con todo y miedo seguir adelante.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

He estado en círculos de mamás emprendedoras, hago parte de MLAL (mujeres liderando América Latina) y desde Calum siempre que he podido he apoyado a muchas mamás emprendedoras, dándoles visibilidad y comprando sus productos.

Continúe leyendo: Palomma, un nuevo método de pago bancario en Colombia

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí, mi trabajo al honrar la vida va a pasar de generaciones en generaciones y espero también ser un ejemplo para las nuevas generaciones de cómo luchar por sus sueños y conseguir todo lo que deseen en la vida con esfuerzo y trabajo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo diseñando colecciones en colaboración con marcas grandes, con una empresa muy sólida y rentable, generando empleo a otras mamás y teniendo mayor participación en el mercado.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi esposo me ha apoyado desde el momento que le dije que quería hacer este tipo de joyas, ha trasnochado a mi lado cada noche y hemos trabajado juntos para cumplir este sueño; mi hijo es mi máxima motivación, yo quiero que él se sienta orgulloso de ver cómo su mamá es exitosa en lo que ama hacer, mis padres y hermana siempre me han apoyado e incitado a salir adelante y cumplir todo lo que me proponga.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, siempre está en mi interés apoyar a otras mujeres a crecer, las invito todo el tiempo en mi comunidad de mamás a que emprendan, a que dejen el miedo y salgan de la zona de confort, porque los sueños se cumplen, pero hay que perseguirlos hasta que lo logren y puede que no sea un camino fácil, pero vale la pena.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es mi esposo y su papel ha sido de apoyo incondicional y de poner también horas de su tiempo y de su trabajo para que este proyecto siga adelante y crezca.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es que soy una mamá que entiende la importancia y el vínculo de la lactancia, pero además soy orfebre y sé hacer perfectamente mi trabajo profesional. Y lo que diferencia a Calum de otras marcas es que nuestro proceso es súper transparente y les mostramos a las mamás fotos de toda la transformación de su leche en joyas, además siempre estamos innovando, si las clientes quieren pueden pedir que sus joyas cambien de color con el sol, que alumbren en la oscuridad, que cambie de color con la temperatura y les guardamos su leche sólida y en polvo durante 2 años por si quieren pedir algo más. Tenemos una certificación internacional de propiedad intelectual por nuestro método de conservación de la leche materna y somos una marca certificada por la IADA (Asociación Internacional de Artesanas de ADN).

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que los sueños se cumplen, que hay que trabajar cada día para poder materializarlos, que siempre hay que dar una milla extra, que no se puede parar, siempre hay que innovar, que no importa que sientas que no estás teniendo los resultados que esperas, si sigues trabajando y luchando por tus sueños los vas a cumplir.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚