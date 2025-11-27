Cinco ideas para emprender un negocio desde la sala de su casa

El 51% de los trabajadores prefiere trabajar desde casa de forma completamente remota, según el informe global ‘State of remote work 2025’ de We Work Remotely. Foto: BBVA

Una de las transformaciones que trajo la pandemia del COVID-19 es el teletrabajo y la flexibilización de la presencia en las oficinas. Actualmente, el 51% de los trabajadores prefiere trabajar desde casa de forma completamente remota y el 77% piensa que esta modalidad de trabajo hace que sean más productivos, según el informe global ‘State of remote work 2025’ de We Work Remotely.

Esta modalidad de trabajo, además de aportar ciertas ventajas, ofrece también la oportunidad para que muchas personas decidan emprender un negocio desde casa. De acuerdo con el informe ‘Mapa del emprendimiento 2024’, presentado en el South Summit, las principales motivaciones para emprender son el deseo de haber querido hacerlo siempre, la participación en un proyecto inspirador o la detección de una buena oportunidad en el mercado. Pero ¿Cuáles son las mejores ideas para emprender un negocio desde casa?

Cinco ideas para emprender un negocio desde casa

La tecnología ha flexibilizado las oportunidades de negocio y hoy en día con una buena idea, esfuerzo y conexión a internet, son muchos los emprendedores que han logrado sacar adelante grandes proyectos empresariales. Además, la inversión necesaria al principio puede ser reducida y más adelante se puede hacer una nueva evaluación del negocio según su desarrollo.

‘Dropshipping’

El ‘dropshipping’ se presenta como una buena opción para aquellos que deseen emprender un negocio desde casa. Se trata de un modelo de negocio que permite el envío y entrega de pedidos al por menor. Aporta algunas ventajas, ya que el emprendedor puede poner a la venta productos que no posee y que compra a otros proveedores. Esto redunda en una menor inversión en la compra de producto y, además, evita el almacenamiento excesivo de ‘stock’. El ‘dropshipping’ solo necesita la creación de una página web y es adecuado para casi todos los sectores empresariales ya que ofrece posibilidades muy amplias.

Importación o exportación de productos

En este caso es importante tener en cuenta las tendencias que lideran el mercado. Un estudio previo permitirá detectarlas y determinar cuáles son los productos más demandados por los consumidores. Esta opción requiere de una detección de nicho de mercado, por lo que la especialización en un producto concreto, un país productor y un público objetivo se presenta como la opción ideal. Esta posibilidad también es viable para el ejercicio contrario: la importación de productos que cuenten con una alta demanda en otros países. Esta actividad comercial requiere la creación de una página web y, sobre todo, de una alta capacidad de anticipación a los gustos y tendencias del mercado.

Consultoría ‘online’

Esta es una de las opciones más adecuadas para aquellas personas que desean emprender un negocio desde casa y poseen una formación superior y unos conocimientos elevados sobre un sector concreto. Permite, además, la libertad de trabajar por cuenta propia siendo el emprendedor su propio jefe. El objetivo es poner este conocimiento al servicio de clientes (empresas, otros emprendedores o particulares) para ayudarles a idear soluciones que les permitan resolver sus necesidades y alcanzar los objetivos propuestos.

Creación de contenido

Bien sea como ‘copywriter’ (redactor publicitario) para otros clientes o como creador propio de contenido (‘influencer’ o ‘streamer’), el contenido de valor es uno de los productos más consumidos en distintos formatos en Internet. Esta figura profesional está en auge, ha ganado terreno en los últimos años y se ha convertido en uno de los perfiles más demandados por las empresas de todo el mundo. La profesión de ‘influencer’ se encuentra en el ‘ranking’ de los diez trabajos más soñados en todo el mundo y lidera el deseo de países como España, Argentina, Venezuela o Colombia, según un estudio de Remitly.

Arte y artesanía

Plataformas como Amazon Handmade, Etsy o Artesanum, especializadas en la venta de productos de artesanía, lideran las ventas de productos hechos a mano en Internet. El objetivo es favorecer la producción local y apoyar a los vendedores independientes. Se trata de una buena opción para aquellos emprendedores que tengan conocimientos especializados sobre alguna de las profesiones relacionadas con este sector (bellas artes, diseño, moda, etc.). Esta modalidad de emprender un negocio desde casa puede dejar las ventas a cargo de plataformas especializadas, como las mencionadas anteriormente, o crear un ‘ecommerce’ propio para gestionar de forma personalizada sus ventas a través de Internet.

Ventajas de emprender un negocio desde casa

Como todo proyecto de emprendimiento, la decisión de emprender un negocio desde casa conlleva una gran responsabilidad. El esfuerzo, la motivación y el trabajo duro son factores inherentes a las primeras etapas de formación de una empresa. Aunque emprender un negocio desde casa aporta ciertas ventajas:

Reducción de costes . El lugar de trabajo está en el propio hogar del emprendedor y evita el gasto de alquiler o compra de un local en el que ejercer la actividad profesional.

Mayor libertad . Las personas que emprenden desde casa por voluntad propia se convierten en sus propios jefes, algo que les aporta una mayor libertad en distintos aspectos personales y profesionales de su vida. Pueden conciliar su vida familiar de forma más adecuada o hacer períodos de descanso o vacaciones en función de sus necesidades concretas. Sin embargo, hay que ser cuidadosos y mantener horarios estrictos para evitar jornadas extenuantes y permitir la conciliación.

Inversión reducida . La constitución de una empresa en Colombia, a través de una Cámara de Comercio, no supera los COP$ 100.000, y obtener el RUT es gratuito. Se vienen otros costos, pero para comenzar a facturar, no se necesita más si seguro ya tiene un computador y una conexión a internet.

Mayor control. El emprendimiento desde casa suele comenzar como un pequeño negocio: el propio emprendedor hace las veces de socio, fundador y administrador. Esto le otorga un mayor control sobre los aspectos económicos de la empresa.

*El editor de Emprendimiento y Liderazgo incluyó un pequeño contexto de la inversión que se necesita en Colombia.

