La emprendedora que le apostó al cacao colombiano y hoy lo vende en cuatro países

Estas son de esas historias que llegan por intermediarios y que buscan un poco de visibilidad. ¿Qué es lo que hacen? Esa es la pregunta que siempre hago. “Fruto de Cacao es una marca 100% colombiana que transforma el cacao local en barras de chocolate con mucho flow. Trabajamos de la mano con cacaoteros de diferentes regiones y usamos ingredientes auténticos de nuestra tierra (como ají amazónico, lulo, coco o açaí) para crear sabores que cuentan historias. Nos mueve representar a Colombia y mostrar al mundo su cultura, su flora y su fauna a través del chocolate”, me respondieron.

Traté de entender su tamaño cuando les pregunté sus números: “Exportamos a tres países: Francia, Canadá y Suiza. Llevamos producidas 27.000 barras de chocolate. Hemos comprado dos toneladas de cacao a una pequeña cacaotera del Meta. Ya 40 distribuidores venden nuestros chocolates en Colombia”.

Pero un asunto más hizo que le dijéramos que sí a esta entrevista. Su marca, Fruto de Cacao, “fue seleccionada para representar la riqueza cultural y natural de la Amazonía en la exposición internacional “Amazonía: Creaciones y futuros indígenas”, realizada en el Musée du Quai Branly – Jacques Chirac de París" en la capital francesa. “La muestra reunió propuestas artísticas, culturales y gastronómicas que exaltan el legado y la visión de los pueblos indígenas amazónicos”. Aquí está la historia contada por Silvana Noguera en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 38 años y estudié Comunicación social con énfasis en publicidad y tengo un técnico en repostería, panadería y pastelería.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea nació en el 2009 cuando estaba en la universidad. Me encantaba el chocolate pero veía que todo el que se consumía en Colombia en ese entonces era importado. Entonces me empecé a preguntar si Colombia era productora de cacao, por qué no teníamos buen chocolate y ahí nació la idea de crear a Fruto de cacao, una chocolatería en donde hiciera el chocolate con cacao de origen y solo con ingredientes locales.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Poco a poco fui aprendiendo más del tema, haciendo cursos y estudiando acerca del cacao y el chocolate. En el 2016 tuve la oportunidad de estudiar chocolatería en Italia para aprender más acerca de la transformación del cacao al chocolate. Y poco a poco pude darle forma al proyecto, con tiempo y persistencia.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

En ese entonces trabajaba en una agencia de publicidad y todo lo que ganaba lo invertía en el negocio.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando posicionar el cacao y el chocolate colombiano como un referente de buena calidad, en donde los chocolates creados en el origen tienen oportunidades para competir con los europeos que en teoría son los mejores.

6. ¿Soy feliz?

Si, soy muy feliz de poder hacer lo que amo y que con tanto esfuerzo he logrado. Fruto de cacao es una extensión de mi y de lo que soy, y por esto estoy muy agradecida.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, no lo vendería. Siento que Fruto de cacao tiene un gran potencial y crecimiento, y quiero ser parte de esto.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender es como una montaña rusa. Hay picos de gran satisfacción y felicidad por ir logrando esas metas que uno se propone. Pero muchas veces también es un camino solitario y con obstáculos que hay que ir superando uno a uno. Pero sinceramente no lo cambiaría por nada.

Nuestro sueño es poder abrir más mercados internacionales y de esa forma llevar un pedacito de Colombia a más rincones del mundo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy cumpliendo muchos sueños. Pero a medida que vamos creciendo, llegan mas sueños por cumplir. Nuestro sueño es poder abrir más mercados internacionales y de esa forma llevar un pedacito de Colombia a más rincones del mundo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir trabajando por ese sueño y hacer todo lo posible para cumplirlo. Tenemos mucho camino por recorrer para posicionarnos fuera de Colombia, mostrarnos como una marca de buena calidad en donde pueda competir con los mejores.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Completamente escalable. En el momento estamos en cuatro mercados: Canadá, Colombia, Francia y Suiza, pero tenemos muchos más países y mercados a los que podemos llegar.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Nos gustaría encontrar un socio el cual nos ayude con este crecimiento y que tenga el expertise para escalar el negocio, por lo tanto, si estaríamos dispuestos a ceder acciones.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Siento que volvería a hacer todo una y otra vez, es parte del proceso y del crecimiento. Creo que todas las experiencias que hemos tenido, buenas y malas nos han ayudado a ser lo que somos, a crecer y a mirar qué nos funciona y que no, que queremos y que no y para que somos buenos.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Cuando empecé con Fruto de cacao me inspiró mucho una película de la época que se llama Chocolat con Juliette Binoche. Lo que me gustó de la película era lo que trasmitía el chocolate cuando las personas se lo comían. Les recordaba cosas les hacía tener sensaciones nuevas, producir diversos sentimientos, etc. Esto fue lo que nos inspiró para crear los diferentes sabores de nuestros chocolates. Queremos que las personas sientan algo, por ejemplo, con el chocolate de ají, que tienen una experiencia diferente en donde muchas veces no se puede explicar; con el de clavos y canela se sienten abrazados en una tarde fría, y así con cada uno de los sabores que tenemos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si, he tenido varias veces las ganas de tirar la toalla. Pero recuerdo todo lo que hemos logrado y trato de seguir adelante. Algo que he venido aprendiendo es que todo es pasajero y que ese malestar, las ganas de tirar la toalla llega y se va cuando realmente amas lo que haces.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hago parte de varios grupos de Whatsapp de emprendedores en donde nos ayudamos con recomendaciones. También hacemos parte de la plataforma de Bazzarbog de la Camara de Comercio de Bogotá, la cual ha sido una gran vitrina para mostrar nuestros productos y conseguir nuevos clientes.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Eso espero, es lo que queremos. Nos gustaría poder mostrar a Colombia de una forma diferente. En el exterior nos siguen catalogando de cierta forma, por ende nos gustaría ayudar a cambiar ese discurso en donde nos vean por lo bueno, nuestra cultura, nuestra música, nuestro café y ahora nuestro chocolate.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo liderando a Fruto de cacao y exportando a más de 10 países y con 3 tiendas fuera de Colombia. En 10 años seremos una empresa bien posicionada a nivel nacional e internacional, teniendo muy buenas ventas y apoyando a más productores en diferentes departamentos de Colombia.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi Familia y mis amigos han sido un factor muy importante para llegar a donde hemos llegado. Han sido ellos los que nos han apoyado y ayudado a crecer y en esos días en los que he querido tirar la toalla han sido ellos los que me han recordado todo lo que he logrado y todo lo que he hecho para llegar a donde estamos. Para ellos tengo palabras de gratitud.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Claro que sí! Colombia tiene talento y si nosotros la logramos, cualquiera puede hacerlo. Me encantaría poder compartir mi experiencia de lo bueno y lo no tan bueno para que las personas se inspiren y lleven a cabo sus ideas. Y que ellos también nos cuenten sus experiencias ya que de todos aprendemos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es lo más importante que tenemos en la compañía. Son la base que hace posible ejecutar nuestra visión y mantener la calidad de lo que hacemos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es la autenticidad y la coherencia entre lo que pienso, hago y transmito. Me gusta crear con propósito, buscar siempre un sentido detrás de cada proyecto y aportar valor desde la creatividad y la sensibilidad.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

El emprendimiento es como tener un hijo. A medida que van pasando los meses/años, los retos van cambiando y cada etapa es mejor que la otra, muchas veces no estamos preparados para lo que viene, pero eso es lo lindo del ser humano, que vamos cumpliendo lo que nos vamos proponiendo, y que esos pequeños retos la mayoría de las veces los vamos sacando adelante porue nos adaptamos a ellos.

Siento que emprender saca lo mejor de ti, tu potencial, tu 100% y es el espacio en donde simplemente puedes ser y transmitir lo que tú eres, literal es plasmar tu esencia como una expresión de ti. Por otra parte, creo que el haber hecho empresa me ha enseñado muchas cosas de diversas áreas que tal vez no habría aprendiendo en el mundo corporativo. Hay que saber un poco de todo para sacar el negocio adelante y creo que se va aprendiendo a medida que se va necesitando.

