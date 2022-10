Lograron resolver un problema logístico y ya les invirtieron millones de dólares

Emiliano Segura, el cofundador de la startup de logística que llegó a Colombia. Foto: Cortesía clicOH

En el mundo de los negocios existen palabras clave que llaman la atención de cualquier persona: disminuir costos y aumentra ventas. Y eso es lo que hace, de acuerdo con su fundador, clicOH, una startup de logística que llega a Colombia tras la compra de la empresa Logysto. “Fundada en 2018 por los emprendedores Agustín Novillo Saravia, Emiliano Segura y Juan Altamirano, en 2021 fueron seleccionados por YCombinator, la aceleradora más grande del mundo, para llevar a un nivel superior el proyecto de expansión de su empresa. Ya está presente en 5 países de Latinoamérica: Argentina, Chile, Colombia, México, Uruguay y cerca de entrar a Perú. Entonces abrimos las puertas de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y en voz de uno de sus fundadores, Emiliano Segura, aquí cuentan la historia que les ha permitido recaudar varios millones de dólares de inversionistas.

1. ¿Cuánto años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 27 años y 4 años de estudio de Ingeniería Industrial en la Universidad de Córdoba. Mi maestría no es académica sino más bien del ecosistema emprendedor de YCombinator, la aceleradora más grande del mundo, que me cambió la manera de pensar y también la vida.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Nacimos como un servicio de delivery en 2018, luego mutamos unos cuantos meses a ser un servicio de última milla y ante la aparición de colosos globales como Rappi, Glovo y PedidosYa; elegimos continuar con nuestro formato actual: servicios de logística integral para eCommerce. Creamos una tecnología y alianzas con proveedores para cubrir de punta a punta todas las necesidades logísticas de las empresas de comercio electrónico con el objetivo de brindar una alta calidad de servicio al cliente final.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Los tres socios creemos mucho en el valor de la constancia, la resiliencia y en innovar constantemente. Son tres aspectos que nos permitieron sobrellevar los varios obstáculos que se nos fueron presentando en el camino. Pudimos concretar nuestro proyecto porque sentimos una pasión inmensa por lo que hacemos y no estamos dispuestos a darnos por vencidos. Sostenemos con profunda convicción, desde el inicio, el proyecto que tenemos en nuestras manos. Siempre encontramos alternativas en los momentos más apremiantes.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Me defino como una persona inquieta y emprendedora. Con solo 19 años fundé una empresa de servicios de limpieza corporativos junto con Agustín Novillo, el actual CEO de clicOH. Vendimos esa empresa al año de lanzarla y esos fondos nos sirvieron para fondear el inicio de clicOH. Junto con un tercer socio, Juan Altamirano, con quien fundé otra empresa para proveer indumentaria y mochilas térmicas a los repartidores de última milla, reemplazando localmente toda la importación de estos productos provenientes desde China. Por lo tanto, no nos vimos obligados a pedir fondos a inversores inmediatamente. Luego quedamos seleccionados por Y Combinator, la aceleradora más grande del mundo nos dio la oportunidad de levantar capital para expandirnos. Luego de un largo año de crecimiento y consolidación, levantamos otra ronda en mayo de 2022 de US$ 25 millones con Tiger Investment Group liderando la ronda.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

clicOH está resolviendo un grave problema que sufren las empresas de venta omnicanal, de eCommerce o marketplaces: la logística. La complejidad que enfrentan estas empresas de comercio electrónico abarca el transporte, el almacenamiento, la entrega y el servicio de atención al consumidor. Detectamos que solo las muy grandes empresas multinacionales tienen bien resuelto su proceso logístico. El resto sufre constantemente y convive con complicaciones. clicOH está ofreciendo una solución punta a punta a empresas de todos los tamaños para que cumplan, tanto como las grandes empresas, sus objetivos de brindar un servicio de excelencia de entrega de sus productos.

6. ¿Soy feliz?

A veces los emprendedores tienen que sacrificar muchas cosas para poder hacer realidad sus sueños. Dicho esto, estoy feliz por el camino que estamos transitando y mis expectativas de mejorar el mundo crecen día a día.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Una empresa en crecimiento se vuelve como un hijo para el emprendedor. Pero como un hijo, llega un momento donde crece, se emancipa de sus padres y comienza a transitar la vida con su propia personalidad. Hoy no vendería mi empresa, apuntamos a llevarla al máximo nivel, salir a bolsa. De todos modos nunca dejaría de escuchar oportunidades. No me gusta cerrar una puerta sin antes analizar lo que hay del otro lado.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Con mis socios siempre pusimos una vara muy alta y difícil de alcanzar, por lo tanto estamos acostumbrados a salir de nuestra zona de confort. Esto es algo que nos mantiene despiertos y muy activos y nos da vida. Siempre sentimos que entonces nos falta algo más por hacer. No lo relaciono con algo difícil para lidiar, nos acostumbramos a que las cosas llegan como resultado del trabajo. Cuanto más grande sea el objetivo, más duro será el camino para lograrlo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Para un emprendedor como nosotros, la ambición (en el buen sentido de la palabra) hace que el sueño no se cumpla nunca, porque siempre hay algo más por innovar, por crear o transformar. Lo importante es aprovechar los pequeños logros que se van dando durante el camino y tomarse esos momentos para disfrutar. Durante nuestro camino aprendimos mucho de emprendedores, de empresarios líderes de empresas globales y de gente muy dispuesta a ayudarnos con nuestra startup. Le debemos mucho a una enorme cantidad de personas talentosas que se acercaron a asesorarnos y ayudaron a mejorar nuestra propuesta que ahora está en expansión en todo Latinoamérica. Por ese motivo es que siempre nos ponemos a disposición de emprendedores que quieran conocernos, preguntarnos y aprender de nuestra experiencia.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Queremos expandir nuestros servicios, no solo a los países que nos faltan en Latinoamérica sino también hacia adentro de cada país para que siga madurando el servicio que ofrecemos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

La solución es totalmente escalable. Desde su concepción clicOH fue concebido para operar en la región y brindar soluciones escalables a empresas que son startups, pero pueden llegar a convertirse en unicornios.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No creo que nadie le ceda porcentajes de su empresa a un desconocido y tampoco creo que nadie invierta en un desconocido. Como funciona es que ambas partes se mantienen en constante movimiento en búsqueda de nuevas oportunidades y alianzas, y cuando encuentran una con la que hacen fit, generan una relación de confianza. Tal vez lo necesitábamos para acelerar el crecimiento, pero decidimos esperar el momento oportuno que llegó con el ingreso a YCombinator.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Soy de la teoría de que los errores son en realidad aprendizajes y que cada paso que dimos en la dirección incorrecta nos sirvió para darnos cuenta y volver a enderezarnos. Una de las cosas que aprendimos por la fuerza es que nunca es un buen momento para lanzar un producto, un proyecto, o una empresa, por lo tanto, si uno espera el momento perfecto se le pasa el tren. Hay que confiar en la intuición, arrancar y corregir sobre la marcha.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Tengo admiración por el fundador de Apple, Steve Jobs. En su momento marcó un camino importante para los emprendedores, muy por fuera del marco tradicional del mundo académico y de los negocios. No solo tuvo una visión de un producto que iba a cambiar la vida de las personas, sino que hizo un gran aporte a la forma de liderar y hacer management de equipos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Las situaciones previas a la actual, en donde fuimos un Delivery o servicio de última milla me pusieron cara a cara con el fracaso de un proyecto que habíamos ideado y tenía que cambiar para continuar. Fueron dos momentos en donde después de mucho esfuerzo nos dimos cuenta de que el negocio no lograba escalar en la dimensión que queríamos. Lo veíamos venir y admitirlo fue de alguna manera un momento crítico. Pero no era el fin del mundo, confiábamos en nuestra capacidad y sabíamos que en algún momento lo íbamos a lograr. El no, siempre lo tenemos, es cuestión de seguir intentando para convertirlo en un sí.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Y Combinator tiene una comunidad de emprendedores muy grande. Además esas conexiones se convierten luego en colegas y amistades que son indispensables para apoyarse cuando uno necesita. Es un gran alivio sentir que no estás solo, que no sos el único que pasa por esta montaña rusa emocional de emprender.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Estamos sumando tecnología a un sector complejo que puede mejorar mucho con la digitalización y automatización de algunos procesos. En el sector logístico faltan datos, calidad de información, precisión para tomar decisiones. Creemos que aportamos mucho en este sentido y que las nuevas generaciones demandarán más información de la operación logística en sus empresas. Se empezarán a utilizar más variables para medir la gestión. Sin duda trascenderá este gran presente que estamos viviendo. Hay muchísimo para explorar en la logística, transformando un mal necesario en una ventaja competitiva para nuestros ‘sellers’.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

No quiero abandonar mi perfil emprendedor por estar en medio de una expansión regional y fortalecimiento de la operación. Me sigo viendo como un componente clave que presta servicio dentro de su compañía fortaleciendo las áreas de cultura, tecnología e innovación.

Pienso también que volvería a emprender con mis socios actuales. Formamos un equipo que me enorgullece. Mis socios me hicieron un mejor emprendedor y persona. Les estoy agradecido a cada uno de ellos.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

En estos momentos estoy viviendo en México, lejos de mi familia y en pareja y sin hijos y no tan cerca los amigos de la vida. Creo que sin mi familia nada de lo que logré hubiera sido posible. Desde mi formación de niño, no solo en la escuela si no en cuanto a valores personales. El apoyo en cada decisión que he tomado en mi vida y hasta económicamente, ya que la primera inversión de clicOH fue de US$15000 entre las 3 familias de los socios. Les debo nada más y nada menos que la vida entera.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

No lo logré, volviendo un poco a lo que mencionaba en una pregunta anterior. Un emprendedor ambicioso nunca “lo logra” ya que siempre puede aportar un poco más. Más bien siento un deseo de superar lo que incluso fijé como objetivo. Desde clicOH estoy en permanente contacto con emprendedores que están comenzando su camino y me encanta poder compartir mi experiencia. Emprender no es un libreto, cada camino y cada empresa es diferente, pero sin duda que muchas veces se transitan problemas similares, por lo que contar nuestra forma de encararlo puede ayudar a otros.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Creo que no hubiera alcanzado esta expansión regional sin Agustin Novillo Saravia, actual CEO de clicoH y Juan Altamirano mi otro socio fundador. Creo que les quedó muy en claro a los reclutadores de YCombinator cuando nos conocieron que los tres nos complementamos y nos apoyamos mucho. Hay un valor agregado que surge cuando se encara en equipo un problema y ya llevamos varios años sorteando obstáculos, ante contextos muy desafiantes y nuestro respeto y confianza siguen muy firmes.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy un autodidacta. Mi curiosidad me lleva a mantenerme en constante aprendizaje. Cuando comenzamos la empresa, estuve a cargo de crear y desarrollar el área de tecnología y para eso tuve que aprender software desde 0. Lideré el área durante 4 años llevándola de 1 a más de 70 colaboradores distribuidos entre producto, desarrollo y datos, hasta hace dos meses que contratamos a un gran CTO para que continúe el desafío.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Aprendí a ser mejor persona, a saber, pedir ayuda y a valorar el camino transitado.

No creo en la suerte, pero si en aprovechar las oportunidades. Aprendí que la felicidad solo es real cuando es compartida y que la suma de 1 + 1 no siempre es dos. Sigo aprendiendo todos los días.

