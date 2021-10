Imaginen el tradicional marranito que usamos todos de alcancía. Ahora, piensen en que cada vez que le metemos monedas, en una aplicación que tenemos descargada en el teléfono celular nos dicen cuánta plata ingresamos y, lo mejor, cuánta llevamos ahorrada. Para sumar, si es que así lo necesita, pueden ir a un corresponsal bancario conectado con este emprendimiento y hacer allí un retiro o, en el mejor de los casos, dejar allá guardado el dinero para cumplir un deseo, un sueño. Pues eso fue lo que lograron Mario Castro, Luis Andrés Iregui, Juliana Castro y Andrea Mora, cuatro colombianos a quienes entrevistamos en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Aquí va la historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Mario Castro (MC), 37 años, Ingeniería Industrial, especialización en Finanzas y MBA en Los Andes. Luis Andrés Iregui (LAI), 37 años, Derecho en Los Andes. Juliana Castro (JC), 33 años, Ingeniería Industrial en Los Andes, maestría en políticas publicas en Harvard. Andrea Mora (AM), 39 años, Finanzas y Relaciones Internacionales en el Externado.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea original era ayudar a digitalizar las monedas, pero eso rápidamente evolucionó a buscar usarlas para inclusión financiera y como un primer paso para que la gente empezara su vida financiera ahorrando.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Fue un proceso muy duro al principio porque no podíamos probar el producto dado que implicaba captación de recursos, por lo cual duramos mucho tiempo haciendo todo el trámite regulatorio y consiguiendo a los inversionistas que creyeran en el proyecto. La clave para llevar a Coink a lo que es hoy ha sido su equipo lleno de talento y compromiso.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

En principio los socios fundadores sacamos de nuestros ahorros y arriesgamos nuestro capital para arrancar. Después el dinero provino de inversionistas ángel que creyeron en la idea, la visión y el equipo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando inclusión financiera a través de nanoahorro, derribando barreras que existen para muchos colombianos y les impide entrar o realmente aprovechar el sistema financiero. Eso además se complementa con que estamos ayudando a la gente a desarrollar hábitos de ahorro saludables y darle propósito a sus ahorros para cumplir sus sueños.

6. ¿Soy feliz?

MC: ¡Estamos luchando por la inclusión financiera del país. Es un honor. Claro que soy feliz!

LAI: Uno no puede hacer algo en la vida que no lo haga feliz. No es fácil y unos días son mejores que otros, pero trabajo con un equipo lleno de profesionales, seres humanos extraordinarios y ver a nuestros clientes ahorrar y sonreír cuando usan nuestro producto siempre me llena de orgullo y alegría.

JC: Claro que soy feliz. Creo en nuestro proyecto y creo que nuestro país. Me levanto todos los días feliz de contribuir en lo que puedo para que Colombia sea un mejor país.

AM: Coink significa para mí como un hijo al cual tú le trabajas día a día, te esfuerzas y le das todo para que finalmente crezca y llegue a ser una gran empresa. Y cada vez que uno ve como la empresa crece, va logrando objetivos hermosos como brindarles bienestar y alegría a las personas mientras la usan es un orgullo. Me llena de felicidad el poder hacer parte de este hermoso proyecto.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En este momento no estamos buscando vender la empresa, pero siempre estamos abiertos a escuchar para encontrar nuevas oportunidades que puedan potencializar nuestro negocio.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender no es para todo el mundo, es un salto al vacío emocionante pero también puede causar mucho miedo y pausa. La mayor dificultad viene de la incertidumbre y de lo duras que pueden ser las lecciones que uno aprende en el camino, pero después a medida que uno construye algo de nada la recompensa lo lleva a uno a un sentimiento único.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Creemos que hemos ido cumpliendo hitos importantes, el sueño real es traer a millones de personas al sistema financiero a través del ahorro y que ese ahorro tenga un propósito que los ayude a cumplir sus sueños. Cuando ellos comiencen a cumplir sus sueños gracias a Coink, se cumplirá nuestro sueño.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Es un momento de replicar el éxito que hemos tenido principalmente en Bogotá y Medellín y llevar Coink a muchas otras zonas del país. Además de eso, vienen cosas muy interesantes dentro del crecimiento que tendremos, esas buenas noticias las comunicaremos en su debido momento.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro que sí, siempre lo pensamos así porque sabemos la importancia de que un negocio sea escalable. Esto se ve reflejado en no solo nuestras alcancías gigantes, llamadas Oinks, que se pueden poner en cualquier lugar que tenga señal celular y un toma de corriente, sino en el producto digital que permite recargas digitales a través de PSE. Uno de los principales objetivos de Coink es la inclusión financiera y eso, por naturaleza, nos exige siempre pensar en al escalabilidad. Y no solo es escalable en Colombia, Coink tiene cabida en prácticamente todos los países del mundo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Hemos recibido inversión de múltiples fuentes, pero ninguna desconocida. Incluso cuando hemos trabajado con gente que no nos es familiar, siempre hacemos un proceso de debida diligencia muy profundo para conocer con quién nos estamos asociando. Incluso por nuestra calidad de entidad vigilada, eso es regulatoriamente exigido.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Más que una cosa en especial que no volveríamos a hacer, creemos que toca mirar es todos los aprendizajes que hemos tenido en todas las partes de la compañía y seguirlos para continuar creciendo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

MC: La inspiración viene de muchos lugares. En principio la familia, los padres, los hermanos. Profesores, amigos, grandes empresarios de nuestro país y del mundo. Ahora también aprendo mucho de los colaboradores en Coink, su esfuerzo y compromiso me motivan a seguir luchando y creciendo. Me gustaría coger lo bueno de cada uno, seguir conociendo referentes, seguir en búsqueda constante de nuevas fuentes de inspiración.

LAI: Mi inspiración principal en la vida siempre ha sido mi madre, que nos educó a mi hermana y a mí sola. Su ejemplo de sacrificio, ética y profesionalismo son todo lo que aspiro ser y es el norte que me guía en mi vida.

JC: Mi familia y Colombia. Mi familia porque es un hogar donde todo se hace con amor y con entrega y Colombia, porque hoy es un país muy diferente al que nací, he vivido su progreso, su empuje y me siento afortunada de haber crecido en un país que ha logrado reinventarse y salir adelante.

AM: Mi mamá igualmente es para mí un gran ejemplo de que el trabajo y constancia permiten lograr grandes cosas en la vida. Sus enseñanzas son el mejor legado que ella me ha dejado. Y el hacer las cosas con compromiso y amor es una de esas grandes enseñanzas que trato de seguir todos los días.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Cuando se emprende hay momentos muy críticos y algunos particularmente dramáticos. Por ejemplo, en el pico de la pandemia nadie podía conocer ni usar nuestros Oinks, pero no pensamos en tirar la toalla nunca sino en buscar soluciones.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Además de nuestros círculos sociales y familiares, existe la comunidad de amigos e inversionistas que nos han ayudado muchísimo. Particularmente la comunidad universitaria, desde estudiantes hasta administrativos, fue absolutamente crítica para poder arrancar Coink.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Ese es todo el objetivo. La inclusión financiera genera oportunidades y equidad entre la población, y eso a largo plazo hace una diferencia enorme en un país. Esa es toda la razón de ser de Coink.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Nosotros vemos Coink en 10 años como la principal herramienta que les permitirá a sus usuarios tener una oportunidad lograble y justa de cumplir sus objetivos y salir adelante.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

MC: Han jugado un rol fundamental. Las experiencias vividas con las personas cercanas son las que van formando nuestro carácter. La familia, los amigos, los compañeros de trabajo, mis compañeros en desafíos futbolísticos… todos me han enseñado algo, todos han aportado a la resiliencia y actitud positiva que me gusta tener tanto en la vida profesional como personal.

LAI: Fundamental. Sin el apoyo emocional y financiero de mi mamá y mi hermana, Coink no hubiera podido nacer. Grandes amigos también fueron vitales, como algunos que nos han ayudado a encontrar inversionistas y otros que han creído tanto en el proyecto que han puesto su propio dinero y le han apostado a Coink. También otros que nos han ayudado a montar la empresa, que han trabajado en Coink o con Coink.

JC: Mi familia es todo. Mario, mi hermano, es mi ejemplo, mi respaldo y mi mentor. Y mis papás son mi templo.

AM: Mi esposo y mis hijas han sido un gran apoyo en esta aventura. Desde el primer momento en el que llegó la idea de llegar a Coink hasta la fecha, he contado con el apoyo y ayuda de todos ellos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, incluso hemos hablado y aconsejado a otros emprendimientos compartiendo nuestras experiencias para que su camino sea menos tortuoso. Por eso hemos participado en varias conferencias, charlas y escenarios donde contamos nuestra historia. Es clave para el país que ese tipo de conocimiento se comparta.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

En Coink, como en cualquier empresa que vaya a ser exitosa, el equipo es lo más importante. Es el verdadero cimiento y fundamento sobre el cual se construye todo. Coink arrancó hace casi seis años con tres personas. Hoy somos más de 40 liderados por Mario Castro, Luis Andrés Iregui, Juliana Castro y Andrea Mora. Estamos particularmente orgullosos de tener a dos mujeres jóvenes entre el equipo de líderes de la compañía. Pero todos los que participan en la empresa son una parte importante de la receta del éxito. Además, somos un empleador que está convencido en dar oportunidades iguales y eso queda demostrado en que hoy contamos con 50% de mujeres trabajadoras y el otro 50% son hombres.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

MC: Ver las cosas 360. Sin juicios. Buscar siempre entender el contexto y tratar de tomar la mejor decisión posible. Entender siempre que los negocios se hacen entre personas y no entre empresas.

LAI: Un sello personal es que he tratado de que haya un factor emocional en las finanzas, un tema que para muchos es frío, distante y complejo. Cuando veo a la gente sonreír al hacer un depósito en un Oink, cuando ven a su marranito digital crecer, o cuando lo personalizan y se divierten, siento que he hecho mi trabajo y aportado al éxito de la empresa de una forma muy personal.

JC: Creer que las cosas siempre se deben con esfuerzo, entusiasmo y esmero ya que mientras haya disponibilidad para mejorar, todo se aprende y se logra. Nada es imposible, todo es dedicación.

AM: Creo que mi sello en lo que hacemos está asociado a la entrega de todo mi conocimiento y experiencia en el sector financiero tradicional, para encajar nuestros sueños en un esquema de normas que brindan estabilidad y seguridad a estos proyectos

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

MC: A valorar cada situación. Cada desafío es un aprendizaje. Cada error es una oportunidad de mejora y el caos controlado es indispensable para el crecimiento. También he aprendido que literal solamente una cosa en la vida no tiene solución, el resto de temas hay que saberlos llevar y buscar facilitar los desenlaces positivos.

LAI: Todos los días aprendo algo nuevo, sería imposible hablar de una sola cosa. En el tiempo que llevo acá quizás lo que más he aprendido es el valor de la paciencia y la perseverancia, y lo difícil que es a veces ver lo que uno va a cosechar cuando está enterrado en la tierra sembrando.

JC: Qué no he aprendido. Coink ha sido sin duda el reto más importante de mi carrera. Aprendo todo los días de mis colegas, de mi equipo, de los usuarios, y a aprendo a aprender cada vez más rápido.

AM: Al igual que Luis, los aprendizajes en Coink son a diario. En mi experiencia, creo que de los grandes aprendizajes personales que he tenido en Coink es aprender a sentirme cómoda y tranquila saliendo de las zonas de confort, de lo tradicional, y fluir bien en las diferentes situaciones y retos del día a día.

