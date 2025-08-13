Cojines que cuentan historias: así nació este emprendimiento hecho en familia

Andrés Álvarez, Jorge Álvarez y Lorena Téllez, los emprendedores detrás de Print Store Art. Foto: Print Store Art

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Print Store Art Comenzó con $180.000, que invertí en materiales para hacer las primeras pruebas. Mi mamá, que estaba aprendiendo confección, se unió al proyecto y juntos creamos los primeros modelos. Yo diseñaba, ella confeccionaba, y las redes sociales fueron nuestra vitrina. La primera publicidad en Facebook Ads nos dio gran visibilidad y las ventas no tardaron en llegar hasta llegar al punto en el que estamos hoy”.

Estas son las palabras de , el emprendedor detrás de esta idea de negocio. Hablamos con él en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 32 años y estudié Tecnología en Sistemas. Aunque mi formación académica es técnica, gran parte de mis conocimientos en diseño y sublimación los adquirí de manera autodidacta, explorando herramientas digitales y capacitándome a través de tutoriales en Internet.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nació en 2019, al observar un cojín común en el local de sublimación de mi padrino. Me pregunté cómo podía transformar un producto tan tradicional en algo único y lleno de personalidad. Así nació Print Store Art, un emprendimiento especializado en cojines y artículos personalizados que combinan arte, color y emociones.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Comencé con $180.000, que invertí en materiales para hacer las primeras pruebas. Mi mamá, que estaba aprendiendo confección, se unió al proyecto y juntos creamos los primeros modelos: yo diseñaba, ella confeccionaba, y las redes sociales fueron nuestra vitrina. La primera publicidad en Facebook Ads nos dio gran visibilidad y las ventas no tardaron en llegar.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí,en Emprendimiento y liderazgodeEl Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Utilicé mis ahorros, y más adelante adquirí un computador portátil a crédito para mejorar el diseño y la producción. Todo lo fui pagando con las ganancias iniciales, reinvirtiendo constantemente para hacer crecer el negocio.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando que las personas tengan en sus hogares piezas únicas que transmiten historias y sentimientos. Cambié la visión tradicional de un cojín o accesorio: ahora es un recuerdo, una obra de arte personalizada, un regalo único y especial. Aunque parezca increíble, un simple cojín puede transmitir mucho: recuerdos, conmemoraciones, alegría y una carga emocional tan grande que incluso nosotros nos sorprendemos.

6. ¿Soy feliz?

Sí, porque Print Store Art me ha permitido vivir de mi creatividad y compartir momentos especiales con mis clientes, aunque el camino haya estado lleno de desafíos.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No. Es más que un negocio: es un proyecto que construí junto a mi familia, que refleja mis valores y mi historia.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Muy duro. Pasé de trabajar bajo el sol en zonas de alto riesgo a aprender desde cero un oficio completamente diferente. Superé la pausa obligada por la pandemia y otras dificultades personales que pusieron a prueba mi resistencia. No ha sido nada fácil, pero siempre con resiliencia, perseverancia y la certeza de que este es un buen proyecto.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Cumplí la primera parte de mi sueño al crear un negocio propio y reconocido. Me falta expandirlo a más mercados y consolidarlo como una marca sólida a nivel internacional.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir fortaleciendo la marca, innovando en diseños y conquistando nuevos clientes, tanto en Colombia como en el exterior.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí. La personalización es un mercado en crecimiento, adaptable a cualquier país y cultura. Siempre les digo a mis clientes: lo que podemos hacer es infinito; cada día surgen nuevas tendencias de las que se puede sacar provecho.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No recibiría inversión de un desconocido ni cedería parte de mi empresa. Este es un proyecto que quiero sacar adelante junto a mi familia, aprendiendo en el camino y fortaleciéndonos con cada reto. Nuestro crecimiento se basa en el esfuerzo propio y en la asesoría constante, manteniendo intactos nuestros valores y nuestra esencia.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a subestimar la importancia de planificar y prever imprevistos. También evitaría trabajar sin un respaldo legal o financiero sólido.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiraron mis padres, que siempre me demostraron que con trabajo constante se pueden lograr grandes cosas. Siempre han luchado por salir adelante y han sido un gran ejemplo para mí. Me gustaría seguir el ejemplo de emprendedores creativos que transformaron ideas simples en marcas reconocidas.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí. La pandemia, los problemas personales y las pausas obligadas me hicieron pensar en rendirme, pero recordé que los grandes logros requieren perseverancia.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgode El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí. Participo en comunidades digitales de emprendedores y creadores, donde se comparten consejos, oportunidades y aprendizajes.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí. Mi historia demuestra que una idea sencilla, con pasión y constancia, puede convertirse en un negocio inspirador. Al principio, mis allegados se reían de mí:“¿Estás haciendo cojines?”, “¿Eso sí da?”, y hoy, al ver lo que hemos logrado, se dieron cuenta de que muchas veces lo más simple, bien hecho, es lo que más se vende.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento?

En 10 años me veo liderando un equipo creativo consolidado, exportando nuestros productos y manteniendo la esencia artística que nos caracteriza.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido mi motor y soporte emocional. Mi mamá y mi papá han estado desde el inicio, aportando su tiempo, trabajo y fe en el proyecto.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí. Creo en compartir experiencias y aprendizajes para inspirar y guiar a otros que quieran iniciar su propio camino.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo principal está compuesto por mi familia: especialmente mi mamá, en la confección, y mi papá, en la logística y el apoyo diario. Cada uno ha aportado su talento y compromiso.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La creatividad, el detalle y la personalización extrema. Cada pieza cuenta una historia única y está hecha para transmitir emociones.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que la perseverancia, la pasión y la adaptabilidad son esenciales. Que cada crisis trae una lección y que los sueños sí se pueden construir desde cero.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚