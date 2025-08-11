Ella perdió su trabajo y, por “desvare”, terminó emprendiendo con impresiones 3D

Yurany Giraldo y su emprendimiento, Creaturas3D. Foto: Cortesía Creaturas3D

Hace ya una semana, después de bajar del escenario de Mompreneurs Fest 2025, en donde contamos que en El Espectador teníamos abiertas las puertas para todos los y las emprendedoras del país que, siendo formales, estaban en el camino de crecer sus negocios sin importar el tamaño, muchos mensajes nos han llegado. Así que es la oportunidad para Yurany Giraldo y su Creaturas3D, en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1.¿Cuántos años tengo? ¿Que estudie?

Tengo 44 años, soy bachiller y me considero una emprendedora empírica, con una gran pasión por aprender de manera práctica y continua. A lo largo de mi vida he complementado mi formación con estudios y capacitaciones que me han permitido desarrollar habilidades clave para mi trayectoria laboral y personal.

Cursé una carrera de teología durante tres años, donde adquirí habilidades para la enseñanza, la comunicación y el acompañamiento a personas, lo cual ha influido profundamente en mi visión y forma de emprender.

Además, he realizado cursos con el Sena en atención al cliente, así como formación en el área de la seguridad, incluyendo capacitaciones para trabajar como vigilante con sus respectivos reentrenamientos. También cursé formación como operadora de medios tecnológicos, con las actualizaciones y reentrenamientos requeridos para ejercer esa labor. Actualmente, me encuentro estudiando un técnico en seguridad vial y he ampliado mis conocimientos mediante cursos virtuales con reconocidos mentores como Jorge Serrato, Margarita Pasos y Spencer Hoffman.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuando nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea nació en febrero del 2025, aunque creo que ya estaba germinando desde finales del año anterior, cuando empecé a sentirme atrapada en mi trabajo. Ese mes quedé sin empleo y, al inicio, no pensé en crear una marca: empezó como un “desvare” mientras buscaba otro trabajo estable. Pero las puertas se cerraron, y decidí seguir adelante con el producto que tenía.

Decidí transformar una oportunidad temporal en un proyecto de vida. Así nació Creaturas 3D, una marca que ofrece figuras y productos personalizados impresos en 3D, combinando diseño, creatividad y la emoción de tener piezas únicas que conecten con las personas.

Más que vender productos, vendo historias impresas en 3D que despiertan sonrisas, guardan recuerdos y demuestran que sí es posible convertir una idea en un sueño tangible.

3.¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Lo logré con determinación y acción inmediata, no me quedé esperando la oportunidad perfecta: salí a buscar clientes desde el primer día, con los recursos que tenía en la mano. Sin local, sin gran capital, pero con una enorme determinación, fui tocando puertas y conectando con personas que valoran mi producto. Paso a paso, construí una red de clientes y consolidé la identidad de la marca.

4.¿De dónde saque la plata para ponerla en marcha y como la pague?

La realidad es que mi emprendimiento nació sin que yo tuviera que hacer una inversión inicial. Tuve la fortuna de contar con un proveedor que confió en mí y me dio acceso a todo su stock con la posibilidad de pagar únicamente lo que fuera vendiendo. Esto me permitió empezar sin capital, pero con mucho compromiso y determinación. Al principio, cada venta era para pagar lo que ya me había entregado, pero poco a poco fui destinando una parte adicional para empezar a formar mi propio inventario. Así, sin grandes recursos económicos, pero con disciplina y una red de confianza, logré poner a andar mi marca y comenzar a construir lo que hoy es Creaturas 3D.

5.¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando demostrar que sí se puede emprender sin tener fábrica propia, partiendo de un proveedor y construyendo una marca sólida al rededor de él. Estoy inspirando a otras mujeres a lanzarse sin miedo, a entender que no siempre hay que empezar de cero fabricando, sino sabiendo vender y conectar con la gente.

6.¿Soy feliz?

Sí, plenamente. Mi emprendimiento me da libertad, propósito y la satisfacción de crear algo que llega a las manos de las personas y les arranca una sonrisa.

7.¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Hoy no. Mi marca es parte de mí y de mi historia.

8.¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue desafiante, hubo días de incertidumbre, de ventas bajas y de mucho cansancio. Pero cada obstáculo fue también una prueba de que tenía la capacidad de seguir.

9.¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

He cumplido la primera parte: Tener mi marca y vivir de ella. Me falta escalarla, llegar a más personas y abrir nuevos canales de venta.

10.¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora sigue profesionalizar cada área: Marketing, distribución, alianzas estratégicas y posicionar la marca como referente en mi nicho.

11.¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, porque mi modelo de negocio permite ampliar la línea de productos y llegar a mercados nacionales e internacionales sin necesidad de gran infraestructura.

12.Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, siempre que el inversionista comparta mi visión y entienda que la esencia de la marca no se negocia.

13.¿Qué no volvería a hacer?

Dudar de mí misma, aprendí que la confianza es el motor de cualquier emprendimiento.

14.¿Quién me inspiró y a quién me gustaría seguir?

En un inicio, construir un camino como empresaria. Pero luego reconozco que tengo un gran referente muy fuerte y cercano, una mujer a la que pude ver, admirar y reconocer como una verdadera emprendedora y empresaria: mi abuela. Ella me enseñó con su ejemplo el valor del trabajo duro, la resiliencia y la dignidad para salir adelante, incluso en circunstancias difíciles. Con el tiempo, trabajando en mi emprendimiento, descubrí referentes que empezaron desde cero y hoy han construido grandes imperios, como Brian Tracy, Margarita Pasos, Jorge Serrato, entre otros, de quienes sigo aprendiendo cada día

15.¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, hubo días en los que las ventas no salían y la frustración me hacía cuestionar todo. Pero recordaba mi propósito y eso me ha mantenido en pie.

16.¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayude en este camino de emprender?

Sí, pertenezco a una comunidad de emprendedores en Cota, Cundinamarca, donde Samade, en conjunto con la alcaldía de Cota, brinda un apoyo invaluable a quienes estamos construyendo nuestros negocios. A través de esta comunidad, he tenido acceso a espacios para dar a conocer y monetizar mis productos, así como a capacitaciones en diferentes áreas que me han permitido fortalecer mis conocimientos y habilidades como emprendedora. Más que un grupo, se ha convertido en una red de apoyo y colaboración donde compartimos experiencias, aprendizajes y motivación para seguir creciendo.

17.¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, estoy demostrando que el emprendimiento no siempre requiere grandes recursos iniciales, sino de actitud, visión y constancia.

18.¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me visualizo como una empresaria exitosa que no solo ha hecho crecer y consolidar su marca, sino que ha diversificado sus ingresos con negocios en el área de la finca raíz y las inversiones. Veo mi emprendimiento convertido en una marca reconocida a nivel nacional e internacional, con puntos de distribución estratégicos y una comunidad fiel que valore no solo el producto, sino también la historia y el propósito detrás de él. Más que una empresa, será un legado que inspire a otros a creer que sí es posible construir sus sueños desde cero sin importar la edad.

19.¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido mi apoyo emocional y mis primeros clientes. Han creído en mí, incluso cuando yo dudaba.

20.Yo lo logré, ¿ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, absolutamente, compartiría mi experiencia y mis aprendizajes para que más personas se animen a dar el paso

21.¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Aunque mi equipo es muy pequeño, es un equipo de poder. Está conformado por mis hijas, mis primas, mi tía, mi hermana y amigos muy especiales. Ellos han estado presentes de múltiples formas: apoyándome en un inicio con la compra de mis productos, sosteniéndome emocionalmente cuando las fuerzas flaquean, aportando ideas geniales para crecer y ayudándome con la logística en ferias y eventos. Han sido mi bastón en este camino, recordándome que no estoy sola y que cada paso que doy es también gracias a ellos.

22.¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi capacidad de conectar con las personas y transmitir emoción en cada producto que entrego.

23.¿Qué he aprendido de todo esto?

Que la valentía de dar el primer paso cambia tu vida para siempre. Que la perseverancia y la fe en uno mismo abren puertas que nunca imaginaste.

