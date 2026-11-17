Pensabas que eras uno de los más capacitados en la escuela o en el trabajo y, de repente, ya no estás tan…

Estas páginas surgieron de una conversación que mantuve con un joven no hace mucho tiempo. «Estoy empezando a pensar que soy más normal de lo que creía —me dijo—. No sé si puedo aceptar el hecho de no ser especial». La inquietud latente tras sus palabras era la misma que nos atormenta a muchos en silencio.

Es posible que hayas oído decir que la estupidez no tiene cura, pero ¿existe una cura para la normalidad?

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Pensabas que eras uno de los más capacitados en la escuela o en el trabajo y, de repente, ya no estás tan seguro.

Tal vez nunca vayas a ser el número uno. Tal vez ni siquiera llegues a ser alguien único e inigualable para otra persona.

Este libro, Atrévete a ser normal, se dirige a cualquiera que alguna vez haya experimentado ese miedo.

Lo que quiero enseñarte con él es cómo vivir feliz sin tener que competir con nadie.

En la raíz del temor a no ser especial yace la comparación constante. Para muchos de nosotros, la vida se convierte en una competición sin fin en la que no podemos relajarnos de verdad a menos que nos sintamos invictos. Pero perseguir la victoria de esta forma —la búsqueda de la esquiva sensación de ser especial— nos lleva a vivir con los hombros en tensión permanente.

¿Cómo nos desprendemos de las comparaciones? ¿Cómo recuperamos la seguridad en nosotros mismos y empezamos a llevar una vida verdaderamente feliz?

En estas páginas exploraremos una manera de vivir que podría resumirse en no intentar ser especial y, aun así, no convertirse en una copia de todos los demás.

Iniciemos el camino hacia la liberación de la tensión, la comparación y el miedo.

Introducción

Abandonar la necesidad de ser especial

Quizá fueras el chaval que mejores notas sacaba, o el joven profesional que siempre obtenía buenos resultados y se ganó el respeto de cuantos le rodeaban. Sin embargo, incluso tú podrías preguntarte de pronto: «¿De verdad puedo seguir rindiendo así el resto de mi carrera?».

Es posible que ya conozcas la desazón de perder la seguridad en ti mismo, el desengaño de no sentirte tan excepcional como pensabas. Quizá aún creas que tienes talento, pero te preocupa que un día aparezca un rival más capacitado y te destrone.

Si te has pasado la vida creyendo que eres especial, la idea de ser normal puede resultarte insoportable. Pero ¿por qué sentimos que debemos ser diferentes? ¿Qué tiene de malo ser normal? Este libro es para aquellos que sienten que deben ser excepcionales constantemente.

Para cuando termines de leerlo, espero que ya no experimentes la necesidad de pensar «Tengo que ser especial» o «Me niego a ser normal», y que empieces a liberar la tensión acumulada que ha estado gobernando tu vida.

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Debería decirte, no obstante, que no existe una solución rápida. La decisión de llevar una vida distinta de la que has vivido hasta ahora requiere valentía.

Si llevas años compitiendo con los demás, puede que te resulte imposible imaginar un futuro en el que no actúes movido por el temor a perder garra.

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Pero si logras tomar la decisión, de forma rápida y plena, de dejar de esforzarte por ser especial, es probable que te veas viviendo con más paz que nunca, como si sencillamente te hubieran quitado un peso de encima. Te preguntarás por qué has luchado tanto todo este tiempo y serás capaz de relajarte, respirar y rendir más en el trabajo.

Para ayudarte a alcanzar esa meta, este libro te anima a retirarte de toda competición. «Pero ¡eso es imposible! —podrías objetar—. ¡Aunque yo lo deje, todos los demás seguirán compitiendo!».

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Tal vez. Pero nadie permanece invicto eternamente. Incluso aquellos que durante mucho tiempo han confiado en su capacidad para alzarse con la victoria se enfrentarán a momentos que harán que su confianza flaquee.

A alguien que siempre ha sobresalido se le hace muy difícil admitir que quizá sea una persona normal. Siente que está confesando su mediocridad.

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Pero no es eso lo que significa.

Cuando una persona se resiste a la idea de ser normal, es porque la palabra conlleva toda una serie de acepciones distintas. El «normal» que tú rechazas —en el sentido de «igual que todos los demás»— no es el «normal» del que hablo yo.

Como veremos, no deberías, bajo ningún concepto, vivir tu vida como una copia de otras. Pero tampoco necesitas ser especial para vivir de modo diferente.

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Comencemos con una pregunta sencilla pero de difícil respuesta: ¿qué significa ser especial, y por qué tantos sentimos que tenemos que serlo?

La verdad es que no necesitas ser especial en absoluto. En la práctica, perseguir la distinción a menudo hace la vida más pesada, más dura y mucho más difícil de disfrutar.

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Incluso alguien que siempre ha sido el primero de la clase, que nunca ha perdido una competición y que se siente abocado al éxito puede enfrentarse, de pronto, a un momento que haga tambalear su confianza. Y ese momento —por incómodo o indeseado que sea— puede convertirse en el punto de inflexión de una vida entera.

Si nunca has dudado de tu propia valía, quizá tampoco hayas sentido ese temor silencioso: «¿Y si en realidad soy normal?». Sin embargo, aceptar tu propia condición de normal es el primer paso para soltar la mochila emocional que has estado cargando durante años.

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Este libro no te ayudará a recuperar tu sensación de ser especial. Mientras sigas aferrándote a la idea de que tienes que ser único, la verdadera confianza en ti mismo siempre se te escapará de las manos.

Ser normal significa sencillamente aceptar que no necesitas ser especial.

Significa vivir tal y como eres: diferente por naturaleza, no por obligación. Consiste en liberarte de la necesidad de impresionar, de competir sin descanso y de desgastarte hasta el agotamiento. Es el espacio en el que tus verdaderas fortalezas por fin tienen permiso para respirar.

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Espero que, para cuando termines de leer este libro, te sientas más ligero; lo bastante relajado como para seguir con tu vida con un poco menos de tensión.

1. ¿Por qué creo que tengo que ser especial? Por qué las comparaciones son una trampa

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Si alguna vez has barajado la descorazonadora idea de que quizá seas bastante normal, entonces, antes de ese momento, probablemente creías que eras distinto de algún modo, puede que incluso excepcional. Para las personas que crecieron con muy buenas notas y elogios constantes, esa revelación a menudo llega más tarde en la vida, lo que significa que golpea con más fuerza.

Ninguno de nosotros quiere enfrentarse a experiencias que hacen que nuestra confianza se resienta. Pero ocurren: una nota decepcionante en un examen o el rechazo de una universidad en la que estabas seguro de que serías admitido, por ejemplo. En el mundo actual, puede ocurrir incluso antes: no lograr entrar en el centro educativo por el que tanto te has esforzado, o conseguirlo y darte cuenta de que todos los que te rodean son igual de inteligentes que tú, lo cual, en comparación, te convierte en alguien normal. Cualquiera perdería la seguridad en sí mismo en una situación así.

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Lo observé de primera mano durante mi etapa como profesor universitario de griego antiguo, la lengua que hablaban Platón y Aristóteles en la Atenas de los siglos iv y v a. C. Mis alumnos eran sobresalientes; leían en inglés, alemán, francés e incluso algo de latín con soltura.

Pero, en una ocasión, un estudiante que probablemente nunca había tenido dificultades con nada se vio incapaz de traducir un ejercicio sencillo de griego. Agachó la cabeza y se negó en redondo a intentarlo. Es posible que fuera la primera vez que se dijo: «Quizá, después de todo, no soy tan especial».

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Le comprendía. Yo empecé a enseñar griego tras especializarme en historia de la filosofía occidental durante mi época universitaria. Creía que mi nivel era bastante bueno cuando me incorporé a un laboratorio de investigación…, hasta que conocí a alumnos mayores que lo leían como si fuera una lengua moderna. Luego llegaron estudiantes nuevos que también se pusieron al día enseguida. Ver cómo manejaban textos con los que yo sufría me hizo pensar: «Tal vez en realidad no soy tan excepcional».

Algunos de mis propios alumnos también parecían desconcertados al descubrir que no eran capaces de traducir del griego mientras que otros sí podían.

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Cuando estudias una lengua extranjera, no tienes dónde esconderte. Tus errores quedan expuestos al instante. Supone una cura de humildad y, a veces, resulta demoledor. Pero, por supuesto, leer textos originales requiere tiempo, lo que significa que no queda otra que estudiar.

Me sorprendía ver que estudiantes que siempre habían pensado que se les daban bien las lenguas se quedaban en silencio, frustrados al constatar que eran como todos los demás; aun así, los entendía. Yo también había pasado por la difícil experiencia de descubrir que tal vez no era tan dotado como creía.

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Como en cualquier disciplina, adquirir seguridad en ti mismo como académico competente es difícil en extremo, y solo destacan los sumamente excepcionales. Si te limitas a mirar dentro de tu propio país, acabas como el proverbio de la rana en el pozo que no conoce el océano. Mi campo de estudio, de hecho, está lleno de investigadores de todo el mundo. A diferencia de cuando yo estudiaba, hoy internet nos ofrece acceso instantáneo al trabajo de investigadores a nivel global. Ante un grupo tan vasto de colegas, es fácil que incluso quienes consideran que tienen talento pierdan la confianza.

El trabajo también muestra los resultados en cifras. Por ejemplo, cuando escribo libros, me preocupan las ventas tras la publicación. No importa cuánto tiempo y energía haya dedicado a cada obra, si no se vende de inmediato, acabo dudando de mi propia capacidad.

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La seguridad construida sobre el hecho de ser especial es fragilísima.

Por supuesto, las cifras por sí solas no revelan el valor real de un libro. Hay muchísimos tipos de trabajo que no pueden medirse de forma cuantitativa. La mayoría de la gente estaría de acuerdo en que no puede juzgarse el valor de una obra de arte mediante puntos, por ejemplo, y lo mismo ocurre con la literatura. Incluso en el mundo académico, los malos resultados en un examen no demuestran que alguien carezca de aptitudes.

Cuando estaba en el instituto, una vez eché una ojeada al dibujo de un compañero y, pensando que en comparación el mío era malísimo, empecé de cero. No recuerdo si llegué a terminar aquel dibujo. Hoy ya no creo que un vistazo rápido baste para juzgar la calidad artística de alguien. Y si hubiera elaborado algo similar a lo de mi compañero, en realidad ya no habría sido mi propia obra.

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Ya se trate de un libro o una pintura, no puedes estimar su valor de inmediato. Por lo tanto, no tiene sentido juzgar tu propia valía comparando de cualquier manera tu trabajo con el de otra persona.

Quienes crean que unas buenas ventas equivalen a un gran valor pensarán que su libro o su producto no vale nada si no se vende. Pero esas personas no son capaces de reconocer el valor único de su propio trabajo —ni del de nadie, en realidad—; no alcanzan a ver que el verdadero mérito no puede medirse con criterios cuantitativos.

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La pura realidad es que comparar tu trabajo con el de otra persona no tiene ningún sentido.

* Se publica por cortesía de Penguin Random House Grupo Editorial. Ichiro Kishimi, nacido en Kioto en 1956, se graduó en la facultad de Letras de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Kioto, está especializado en filosofía occidental y escribe e imparte conferencias sobre la psicología adleriana y la filosofía clásica.