Carlos Martínez le dio vida a la marca Cannabis Natural Fashion, un emprendimiento que trabaja con telas ecológicas que se dan de la fibra del cáñamo. Foto: Cortesía Carlos Martínez

“Estoy logrando muchas cosas con mi emprendimiento, sin embargo, quiero dejar claro que el aporte en la protección al planeta desde mi idea de negocio es muy pero muy grande, si este insumo se pudiera producir directamente en Colombia por ejemplo, se ahorraría suelo para alimentos, ya que de una hectárea de cáñamo sale una tonelada de fibra, en cambio con una hectárea de algodón apenas sale media. Además de esto, el algodón daña el suelo a los 6 años, mientras que el cáñamo lo enriquece y no necesita los fungicidas que requiere el algodón transgénico, que por cierto, termina teniendo productos cancerígenos. La fibra es ideal porque es un recurso natural”, así lo va contando Carlos Martínez, cuando piensa en todo lo positivo que trae su empresa al mercado y al medio ambiente.

En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos Martínez cuenta qué es lo que está haciendo con su emprendimiento, cómo nació su idea de negocio y hasta dónde quiere llegar con ella.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

51 años , Comunicación Social.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea fue hacer ropa en fibra de cáñamo, material resultante de las plantas de cannabis y nació cuando patentamos la marca Cannabis Natural Fashion.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

En el momento que pude viajar a China y conseguir las telas de cáñamo para empezar a hacer la ropa en esta fibra. Aprovecho la oportunidad para hacerles una invitación a conocer, desestigmatizar y comprender que nuestro país tiene en el cannabis una gran riqueza, que si la explotamos para hacer ropa, muebles y demás podemos ser grandes en el mercado, generar empleo y bienestar a Colombia.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El dinero, fue un préstamo de mi madre hace muchos años. Hace algunos años, para apoyar la economía del hogar me tocaba vender dulces y demás, fue ella quien me dio la mano para empezar a fabricar la ropa y después de mucho tiempo vender prendas en algodón y tener un capital para poder viajar al continente asiático. No existe gente pobre sino seres sin verraquera para salir adelante , yo puedo decir que soy ejemplo de ello.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando muchas cosas, pero quiero dejar claro que el aporte en la protección al planeta es muy pero muy grande, si esto se pudiera producir directamente en Colombia, por ejemplo, se ahorraría suelo para alimentos, ya que de una hectárea de cáñamo sale una tonelada de fibra, en cambio con una hectárea de algodón apenas sale media. Además de esto, el algodón daña el suelo a los 6 años, mientras que el cáñamo lo enriquece y no necesita los fungicidas que requiere el algodón transgénico, que por cierto, termina teniendo productos cancerígenos. La fibra es ideal porque es un recurso natural.

6. ¿Soy feliz?

Claro, porque hago lo que más me gusta q es hacer moda, segundo género empleo para el país y contribuyo a que la ropa no destruya más suelos ni ríos.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por el momento no lo vendería, porque aún no está donde sueño tenerlo.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha habido momentos difíciles, pero soy feliz trabajando y diseñando.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aún no he cumplido mi sueño, me falta que el gobierno nacional apruebe el uso industrial del cáñamo en Colombia, para poder hacer las prendas con nuestra materia prima.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Sigue perfeccionar las colecciones con el conocimiento que hemos obtenido en estos dos años en el mercado, mejorar las redes sociales y hacer la expansión a nivel nacional e internacional.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente escalable a nivel internacional.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, recibiría inversión de donde fuera con tal de lograr franquiciar a nivel internacional.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Descuidar el emprendimiento, creer que los clientes siempre nos comprarán así haya algo mal y descuidar la calidad.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Ha habido muchas personas, entre ellas mi socio y diseñador, Jaime Fernández. Su labor social de rehabilitar personas con la compañía es un ejemplo a seguir y en la parte comercial indudablemente a Amancio Ortega, el líder de la democratización de la moda a nivel mundial.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, claro que he fracasado muchas veces y estuve a punto de tirar la toalla cuando descubrí que el índigo de cáñamo actual, no se presta para hacer procesos claros o desteñidos, eso fue una desilusión.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, pertenezco a varios como colectivos cannábicos, donde luchamos por la aprobación del Cannabis en todos sus conceptos y además hago parte de el consejo del centro comercial El Gran San.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Trasciende y mucho. Nosotros podríamos impactar a nuevas generaciones enseñándoles a rescatar telas ecológicas desarrollando la industria colombiana textil, además, le ayudaríamos al Cauca si se aprobara el uso industrial del cáñamo, ya que allí es donde hay más siembra ilegal, la volveríamos legal para uso industrial, se liberaría tensión social y aportarían a la paz de Colombia y a cambiar la imagen del país, pasaríamos de exportar drogas, a exportar toneladas de ropa y telas ecológicas.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo tranquilo y feliz y veo mi emprendimiento con más fuerza y con más aceptación, porque tenemos la razón.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mis amigos y mi familia siempre me han alentado, ellos son testigos que es un bien para la humanidad, además saben que este es el legado que les dejaré.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro, hay muchas personas que también quieren fabricar con la fibra, es por eso que en oportunidades les vendemos de a 3 metros o lo que necesiten para que puedan crear sus diseños y emprender como nosotros.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo ha sido mi hijo que es un gran estratega de marketing y mi diseñador, un chico con un don espectacular y mucha sensibilidad para crear.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Pensar en todos, no solo en una marca sino en toda la humanidad; hacer lo que queremos no por plata sino por cumplir sueños que benefician a todo el mundo, incluso a la naturaleza.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Jamás dejen de soñar, porque los sueños sí se hacen realidad y si todos los días al despertar trabajamos por ellos, créanme que por pequeño que sea puede ayudar a su país y al mundo a partir de hacer empresa o lo que decidan, los hará felices.

