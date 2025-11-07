Las empresas que entendieron que emprender y a la vez construir paz sí es posible

Comprocar le ayuda a los hijos de los cultivadores con subsidios de estudio. Foto: Cortesía Fundación Grupo Social

“Hemos pasado etapas muy difíciles, supremamente difíciles, donde hemos quedado en medio del fuego de dos organizaciones que están en guerra”. “Es contrastante. Una tierra violenta donde todo es hermoso: el paisaje, la gente, el río Arauca en un atardecer que es mágico”. “Sustituimos el cultivo de coca por el cultivo de cacao, eso nos dio una rentabilidad y nos dio una paz en nuestro territorio y en nuestra gente”. “Somos una de las organizaciones de pequeños productores que más comercializamos cacao a nivel país”. “La empresa en donde nos reunimos muchos productores pequeños de cacao, como nuestra casa, nuestra familia”. “El cacao para nosotros simboliza paz, porque nos ha permitido transformar el territorio”...

Las voces que van narrando esta realidad son de Pedro Aguilar, Nelly Pérez y Karem Marín, quienes hacen parte de Coomprocar, la empresa que en el departamento de Arauca ha logrado mantener los precios del cacao y hoy emplea a más de 40 personas en su centro de beneficio y estandarización del producto. Tienen varias rutas de recolección, compran directamente a más de 1.000 pequeños productores y “lo que hacemos es que la ganancia la distribuimos entre todos los asociados para que tengamos una mejor calidad de vida”, cuenta Orlando García, otro de ellos, porque “eso es lo que nos ayuda y nos anima a seguir adelante, porque ahí logramos un fondo solidario para calamidades, fertilizantes baratos, podas en la finca, cursos de capacitación, giras que nos ayudan a visualizar el horizonte de otras regiones de Colombia y del mundo”, relata Ciro Marín, otro integrante de la empresa.

Coomprocar le ayuda a los hijos de los cultivadores con subsidios de estudio, incluso a nivel universitario, y todo sobre una máxima que todos tienen clara: “Si nosotros producimos bien, a la empresa le va a ir bien”, argumenta Oswaldo García, otro socio, bajo un palo de Cacao en medio de un sol ardiente, “porque la empresa es de nosotros, entonces nosotros ayudamos”, agrega. “Somos el ejemplo, vivido, de que podemos cambiar nuestra forma de pensar a través de nuestra producción”, enfatiza Pedro Aguilar, también socio de la empresa.

Y sí, por todos estos testimonio, pero realmente por la labor completa que ha logrado llevar a cabo, fue que Coomprocar se quedó con el primer lugar del Premio Emprender Paz 2025. El nombre completo de la organización es Cooperativa Multiactiva de Producción y Comercialización Agropecuaria de Arauquita, se desarrolla entre Saravena y Arauquita (Arauca), y su “estrategia promueve la equidad en el comercio, el pago justo y la asistencia técnica gratuita, fortaleciendo el tejido social y económico de una región históricamente afectada por la violencia”.

El reconocimiento lo entrega la Fundación Grupo Social, con el apoyo de la Embajada de Suecia, la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Ayuda en Acción. “El Premio Emprender Paz es una muestra viva de cómo las empresas son agentes de transformación. En los territorios más desafiantes del país, hay organizaciones, de todos los tamaños, que han entendido que la rentabilidad y la construcción de paz no son opuestos, sino caminos que se potencian cuando hay compromiso, confianza y propósito compartido”, dice Juan Carlos Gómez, presidente de la Fundación Grupo Social.

“El segundo lugar fue para Cartón de Colombia (Smurfit Westrock), por su programa Educación Rural para la Paz, que beneficia a 1.499 personas en Cauca y Valle del Cauca”. “El tercer lugar fue otorgado a Ábrego Foods, empresa familiar con presencia en el Cauca, reconocida por su compromiso con la agroindustria para la paz. Su modelo impulsa economías lícitas mediante la generación de empleo en El Tambo y el fortalecimiento de la cadena de valor del chontaduro. Actualmente, encadena productivamente a más de 100 pequeños agricultores de Cauca, Nariño, Guaviare, Putumayo y Chocó“. Y ”el cuarto lugar correspondió a Empacor, por su programa Tejiendo Sociedad, que desde 2011 mejora las condiciones laborales de los recicladores de oficio y promueve el aprovechamiento de residuos. La empresa reutiliza más de 8.000 toneladas mensuales de material reciclado, beneficiando a más de 18.000 personas en Atlántico, Antioquia y Cundinamarca, con un impacto ambiental y social que trasciende el negocio", contó la organización durante la entrega del reconocimiento.

“En el 2012 hubo una toma, eso fue tenaz, muy fuerte”. “Algunas de las dificultades aquí en San Joaquín es el tema de la violencia, porque no cualquiera viene a construir algo en una parte donde está todo el conflicto”. “Al creer en nosotros mismos, valoramos y le damos ese reconocimiento al territorio”. “El chontaduro es un alimento precolombino, es un súper food” y “tenemos la opción de crear empresa y mirar en nuestro entorno que podemos aprovechar de nuestra región, dándole valor agregado por medio de la transformación a los alimentos”, cuentan varios de los representantes y trabajadores de Ábrego, la empresa que tiene a mujeres rurales ocupando el 85 % de sus puestos en su planta de producción y que le garantiza el precio de compra a más de 100 pequeños productores de chontaduro.

Nadie ha dicho que sea fácil hacer empresa, pero lograrlo en condiciones difíciles sí es que es un logro tamaño familiar en un país golpeado una y otra vez por la violencia. Porque hacer empresa pensando en la paz sí es posible y estos colombianos lo demostraron.

