Ellas emprendieron, por necesidad, creando ropa para mujeres de tallas grandes

Cuando empezamos a buscar una historia sobre una emprendedora que hace “Gorda salón de moda plus size”, nos fuimos encontrando con varias historias por contar. Una de ellas es esta, la de Creaciones Angelita. “Nuestro emprendimiento nace desde el año 2014 siguiendo la herencia familiar creada por nuestra madre y abuela Rosa Joven, hace más de 20 años. Ya somos tres generaciones trabajando por sacar adelante esta hermosa empresa que nos reconforta cada día más, nos impulsa y nos llena de energía a seguir haciendo mujeres empoderadas e incluyentes en una sociedad que las ha estigmatizado tanto”, cuentan Blanca Manchola, Andrea Rosas y Viviana Rosas. Así que, ¿cuál es su historia? Aquí está en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Nuestros nombres son: Blanca Manchola, 38 años, hice 6 semestres de Contaduría pública y soy emprendedora; Andrea Rosas, 21 años, y Viviana Rosas, 18 años.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Nuestro emprendimiento, Creaciones Angelita, se puso en marcha hace 7 años, aunque en sí nace hace más de 20 en cabeza de mi madre, la señora Rosa Joven; desde ese momento hasta la fecha nos hemos encargado de dejar en alto el nombre de nuestros productos y ahora con Creaciones Angelita, el nombre de nuestra marca, somos un emprendimiento familiar que se especializa en el diseño y confección de ropa interior para dama a la medida. La idea surge a raíz de una necesidad que se pensaba era solo de nuestra familia porque debido a que eran de tallas grandes, no se conseguía nada en el mercado que supliera esta necesidad. Lamentablemente estamos viviendo en una sociedad donde las personas de talla grande han sido muy rechazadas y dejadas del lado del sector de la moda, se dificultaba mucho en ese tiempo conseguir prendas exteriores y aún más las interiores. Debido a esta poca oferta, nació la idea de realizar ropa interior a la medida en tallas grandes: ¿Por qué las gordas no podrían ponerse un buen conjunto de ropa interior a su medida, algo que les brindara comodidad, seguridad y no menos importante, sensualidad? Ahí entramos nosotras supliendo una gran necesidad y dando confianza a muchísimas mujeres inseguras de su cuerpo porque siempre fueron dejadas a un lado por su apariencia física, las obligaron a ocultarse, les metieron en la cabeza que no podrían ser sexys, seguras y estaba muy lejos de imaginarse que una mujer gorda llegaría a ser modelo y, más aún, de ropa interior.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Empezamos con un punto de venta en el barrio donde vivimos, sin mucho presupuesto, pero con muchas ganas de emprender, solamente ofrecíamos nuestros productos en el punto de venta. En varias ocasiones tratamos de vender por fuera, pero la gente no valoraba nuestro producto, así pasó mucho tiempo hasta que conocimos a Laura Agudelo la pesada de la moda, una mujer maravillosa que quedó encantada con nuestra marca desde el primer momento, gracias a ella y una feria que lidera, que se llama “Gorda salón de moda plus size” y con mucho esfuerzo y trabajo en equipo hemos podido sacar adelante nuestra marca Creaciones Angelita adelante.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

De ahorros y préstamos familiares, y con mucho trabajo ya nos podemos ir financiando.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con nuestro emprendimiento estamos logrando que muchas mujeres aprendan a tener más amor propio, a creer en sí mismas, a sentirse en ciertas ocasiones por primera vez bellas, seguras, cómodas. Es muy gratificante todos los mensajes que recibimos todos los días por parte de nuestra comunidad (porque somos una comunidad) Angelitas, de agradecimiento, de amor, de apoyo y nos motivan a hacer más nuestro trabajo con mucho amor y entrega. Sabemos que es un camino largo y difícil, pero no imposible de cambiar ese chip en las personas, de que las mujeres gordas o delgadas somos hermosas, que nos aprendamos a querer tal y cuál, como somos, a sacarle provecho a todas esas virtudes que tenemos y a no dejarnos menospreciar de nadie por nuestro peso, que eso no sea una limitante.

6. ¿Soy feliz?

Somos muy felices porque vemos en las caras de nuestras Angelitas que lo estamos haciendo bien, que vamos por buen camino, que nuestro trabajo es valorado y aceptado por muchas personas. Tenemos toda la fe puesta en este negocio y gracias a él nos mantenemos económicamente.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo haríamos.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender tiene sus sacrificios, ha sido un camino difícil, pero con ayuda de Dios siempre se sale adelante.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Podemos decir que todavía no hemos cumplido con nuestro sueño, que es ser la marca de ropa interior más grande del país y poder llevar nuestros productos a otros países para hacer felices a más mujeres.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Hay muchos proyectos, muchas cosas por hacer, queremos darnos a conocer muchísimo más, expandir nuestro negocio, nunca será suficiente aprender nuevas cosas, innovar, ir de la mano con la moda. Queremos que la gente deje de pensar que la ropa interior es un tabú, que las mujeres se diviertan con la ropa interior, que se pongan lo que se quieran poner sin sentirse mal, que se sientan bellas y que irradien eso.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

¡Por supuesto, es lo que más anhelamos, llegar a la cima!

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Por el momento no hemos contemplado esa opción, estamos muy enfocadas en posicionar nuestra marca Creaciones Angelita y llegar lo más lejos posible que podamos.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

De pronto no es que no volvería hacer, sino coger todas esas cosas que nos han limitado y replantearlas de nuevo y seguir, cada acontecimiento malo que nos pase hay que aprender de ellos.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nuestra inspiración principalmente es nuestra madre, quien fue la que empezó con en esta maravillosa idea y esforzarnos en sacar nuestra marca adelante para así poder transmitir ese mensaje positivo en muchas mujeres.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces, el camino no es fácil, hay muchos obstáculos que se presentan, pero siempre de la mano de Dios para salir adelante.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hacemos parte de una gran comunidad como lo son todas las mujeres, en especial la comunidad de las mujeres de tallas grandes, quienes son nuestra inspiración, son las que nos apoyan, nos siguen, nuestra comunidad de Angelitas, sin ellas, este trabajo no tendría valor.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

¡Claro que sí! Nuestra marca Creaciones Angelita cuenta con tres generaciones, nuestra madre, hijas y nietas; esto es un legado y qué bueno que las generaciones venideras sigan nuestro camino. Eso sería algo muy gratificante.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Nos vemos en 10 años como mujeres empoderadas, exitosas, siendo la empresa de ropa interior a la medida más grande de Colombia.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Nuestra familia ha jugado el papel más importante, gracias a todos, este emprendiendo está en marcha y tiene un futuro muy próspero, nuestros amigos han sido fundamentales, siempre han estado ahí apoyándonos, haciendo marketing siempre.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Definitivamente, si, cuando uno recibe ayuda, todo es más fácil, sin duda lo haríamos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Todos han jugado un papel muy importante, ya que todos aportaron sus conocimientos y su tiempo en este emprendimiento. Inicialmente, empezó mi madre, pero después aprendieron esta hermosa labor de confeccionar mis hermanas y ahora trabajan mis sobrinas también. Ha sido un proceso muy bello.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Podemos decir que nos diferencia del resto, que más que vender un producto, brindamos una asesoría totalmente personalizada porque entendemos que todos los cuerpos son diversos y tratamos en lo posible de llegar a esa necesidad que busca suplir cada mujer cuando quiere comprar una prenda de ropa interior de Creaciones Angelita. Así que brindamos inclusión, exclusividad de prenda y de servicio, definitivamente.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Hemos aprendido a querernos más, a valorarnos más, a que no solo es vender por vender, sino, vender con amor, conocer las necesidades de nuestras Angelitas, todo es un proceso y cada día nos trae algo nuevo, así que estamos dispuestas siempre al cambio sin dejar de lado la humildad y la entrega.

