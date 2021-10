Crean proyectos innovadores con estrategias de visibilidad empresarial

“Aun hoy después de 17 años de fundada la empresa nos sentimos emprendiendo, tomando ideas para materializarlas y transfórmalas en oportunidades”, así lo afirma uno de los fundadores de este emprendimiento colombiano. En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos nos cuentan su recorrido por el mercado nacional, cómo lograron salir adelante con esta idea de negocio y el legado que quieren dejar en una empresa con tradición.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

42 años, Ingeniero Industrial

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea fue prestar el servicio de montajes para empresas desde la producción publicidad, avisos y señales.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Aprovechando mi conocimiento en el medio, logré contactar a empresas que necesitaban de mi servicio, llegaron buenos contratos y pudimos comenzar a trabajar y crecer nuestra idea.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Mi primera fuente de financiación fueron familiares y amigos, a los cuales les pague mucho después del tiempo acordado.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy generando empleo directo para 50 familias, estoy posicionándome como la empresa mas grade de avisos de las costa y estamos logrando que un producto tradicional, como son los avisos luminosos sean vendidos con buen servicio, calidad y cumplimiento.

6. ¿Soy feliz?

Le doy gracias a Dios por poner todos los obstáculos, barreras y desvíos necesarios para lograr estar hoy donde estoy, porque vamos construyendo felicidad.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Si conseguimos un buen plan inversor, de seguro haríamos negocio.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Aun hoy después de 17 años de fundada la empresa nos sentimos emprendiendo, tomando ideas para materializarlas y transfórmalas en oportunidades.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Para mi los sueños son del día a día, siento que he recorrido mucho pero aún nos falta para alcanzar nuestro objetivo, vamos por buen camino, el sueño se cumple cuando le entregue a mis hijos un proyecto, durable, próspero y con proyección.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir desarrollando nuestro plan de negocios, seguir enamorando clientes, buscando soluciones, mostrando nuestro emprendimiento, seguro con fuego en el corazón.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si es escalable.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Alguna vez aprendí que inversionistas hay muchos, socios muy pocos. Si el desconocido esta dispuesto a aportar ideas, trabajar por el negocio, no dejará de ser un desconocido y le daremos la bienvenida.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Las lecciones aprendidas son muchas, una de ellas es que tendría un departamento de ventas desde el principio del emprendimiento.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiraron mi papá y mi abuela. Me gustaría seguir a Steve Jobs.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No he fracasado, después de 17 años sigo con las mismas ganas de cuando comencé y ya en este punto he perdido la cuenta de las ganas que he tenido de tirar la toalla, sin embargo, solo han sido las ganas.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Amigos empresarios, Endeavor, mi gremio Andigraf, amigos de la especialización, entre otros.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Espero que mis hijos y sobrinos se enamoren del proyecto y tomen las riendas del negocio, para que trascienda a otras generaciones.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo gerenciando una empresa líder de avisos y gran formato de Colombia.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

De mi familia y amigos son los que mas aprendo, los que me dan los mejores consejos, porque me conocen y conocen la empresa.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Siempre que algún emprendedor me pide un consejo o ayuda lo hago de manera desinteresada y pienso seguir ayudando a quien lo necesite.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es el encargado de llevar a cabo la magia, lo logros, por ellos la empresa sale adelante.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy un líder humano, cercano, presente, con ganas de transformar un negocio para llevarlo al siguiente nivel.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que los sueños, metas, objetivos, se consiguen con paciencia, insistiendo y perseverando.

