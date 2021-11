Crearon bebidas carbonatadas aprovechando las cosechas del campo colombiano

“Pionera fue creada como parte de una solución, articulando la industria de las bebidas con la problemática derivada de la pérdida de alimentos”, así lo narra Jessi Polo, uno de los emprendedores que trabaja desde su marca para aprovechar los recursos que ofrece el campo y potencializarlos en bebidas carbonatadas. En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, Polo, recuerda de dónde nació su idea de negocio, cómo ha logrado materializarla con sus socios y las proyecciones que esperan alcanzar a mediano plazo.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Jessie Polo Hernández, 33 años, Ingeniería Industrial

Jack Araujo Navarro, 44 años, Administración de Empresas y Finanzas

Andrés Gallego Londoño, 40 años, Diseño Gráfico, Diseño Web

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Cuando estaba en mi último semestre de la Universidad, empecé a notar que no había muchas opciones de bebidas para las personas que como yo, no consumen alcohol; también identifiqué que Colombia cultiva pero no sabe qué hacer con todas sus cosechas, lo que genera pérdidas tanto a nivel económico como ambiental, así que me dediqué a elaborar bebidas carbonatadas aprovechando el uso de ingredientes poco convencionales: frutas, hierbas, granos, hortalizas y especias. Todo realmente natural y proveniente del campo colombiano.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Llevo 10 años trabajando con bebidas, más que todo para eventos privados. Eventualmente me presenté al Fondo Emprender y si bien se logró cumplir con las metas y los fondos fueron condonados, tuve que cerrar la empresa. En lugar de caer en la depresión por aquel golpe, entré en modo creativo, puse manos a la obra en identificar un problema al que pudiese contribuir en su solución conforme a mis habilidades. Entonces recordé aquella experiencia cuando estaba terminando mi carrera y, como lo que mejor sabía era hacer bebidas, me puse a ello. Luego de definir las recetas a ensayo y error, empecé a participar en algunos espacios para emprendimientos en Medellín y luego decidí conformar un equipo de trabajo multidisciplinario, cada miembro con un conjunto de competencias específicas.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Pionera arrancó con 200.000 COP que me quedaron luego de mudarme a Medellín. Allí decidí participar en un bazar de emprendedores y con las ventas se fue reinvirtiendo. Cuando se conformó el equipo de trabajo, cada socio invirtió capital propio.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos marcando la diferencia, ofreciendo una solución a un problema real.

6. ¿Soy feliz?

Hacemos lo que nos gusta y nos gusta lo que hacemos, entonces podemos decir que estamos motivados y que somos felices y con disciplina alcanzaremos los objetivos propuestos.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Pionera fue creada como parte de una solución, articulando la industria de bebidas con la problemática derivada de la pérdida de alimentos, si con el tiempo recibimos una oferta de alguien interesado en comprar nuestro emprendimiento y que desee continuar nuestra misión, lo mejor sería hallar la manera de trabajar juntos.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Desde pequeño quise tener mi propio negocio, antes de Pionera, desarrollé un par de emprendimientos de los que aprendí mucho. Jack viene de una familia donde el emprendimiento hace parte de su ADN y Andrés no es ajeno al mundo del emprendimiento, de hecho, tiene una agencia de diseño. Para los tres el emprendimiento es una forma de expresión y de contribuir positivamente a la sociedad.

Puede interesarle este emprendimiento: Ellos crearon un negocio para “dignificar y profesionalizar el servicio de aseo”

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

No nos gusta el término “sueño”. En Pionera nos enfocamos en alcanzar objetivos conforme a un plan basado en una serie de estrategias. Aún nos falta camino por recorrer. El emprendedor no para una vez alcanza los objetivos propuestos, se impone unos nuevos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Por ahora continuaremos enfocados en alcanzar los objetivos propuestos, sabiendo que la innovación nos permitirá marcar la diferencia en el competitivo mercado de bebidas. Consolidar a Pionera como la marca de bebidas que realmente usa ingredientes naturales en sus recetas. Sin asteriscos, letra pequeña, ni tonterías.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, de hecho hace parte de nuestro modelo de negocio.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sabemos que para crecer, los proyectos necesitan capital, sin embargo, con el tema de recibir inversión es muy importante conocer la fuente de esos recursos. Nos inclinamos más por optar al capital inteligente, no es cuestión sólo de dinero, sino también de qué es capaz de aportar ese inversor además de dinero. En cuanto a ceder parte de la empresa, llegado el caso estaríamos dispuestos a ceder participación como contraprestación a dicha inversión.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

La gestión del riesgo es parte fundamental de una mentalidad emprendedora, la experiencia y el instinto deben coexistir de manera que se puedan contemplar todos los escenarios posibles, en ese orden de ideas, no volveríamos a tomar decisiones que puedan afectar la operación del negocio, sin analizar muy bien qué hacer en caso que las cosas en algún momento no resulten del modo esperado.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nuestros padres hacen parte de nuestra inspiración, saber lo duro que trabajaron y cómo equilibraban su tiempo para inculcarnos valores, hacen parte de nuestra filosofía de trabajo.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

El fracaso es cuando alguien desiste de algo, no cuando falla y continúa, todos hemos fallado en alguna oportunidad, hace parte de emprender, sin embargo, tenemos que replantear las cosas que no funcionan y no salen bien, esto hace que estemos mejorando constantemente.

Si bien en esto de emprender es fundamental NUNCA tirar la toalla, también es muy importante enamorarse del problema y no de la solución.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Actualmente Pionera hace parte de la Red Tecnoparque nodo Medellín, estamos trabajando en sintonía para optimizar algunos procesos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Definitivamente. La pérdida de alimentos es un problema que amerita ser resuelto, Pionera es tan sólo un eslabón en la cadena implicada por resolverlo. Se necesita cambiar el chip para que más agentes de cambio se involucren en la solución.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Estamos trabajando para que en 10 años, Pionera funcione como un ente articulador entre el agro y la industria, con apalancamiento en tecnología, para optimizar el aprovechamiento de las cosechas del campo colombiano en la elaboración de productos con alto valor agregado.

No deje de leer: Creó una solución para que los emprendedores administren sus negocios más fácil

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido de gran apoyo, además algunos que no lo sabían, han entendido la importancia de emprender y de hacer algo diferente que tenga un impacto positivo en la sociedad.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Definitivamente. Es muy significativo y gratificante ver que tu experiencia es capitalizada como un motor de motivación para otros que quieren recorrer su propio camino, dentro del mundo del emprendimiento.

21. ¿Qué papel juega mi equipo? ¿Quién es?

El equipo es de lo más importante en esto de emprender, es una relación que como cualquier otra tiene sus altibajos. La ventaja de trabajar en equipo es poder contar con diferentes perspectivas, lo que permite contrastar mejor las ideas que surgen.

El diseño de recetas y elaboración de las bebidas está cubierto por Jessie Polo Hernández, la parte administrativa por Jack Araujo Navarro y quien se encarga de la Imagen y gestión comercial es Andrés Gallego Londoño.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Desde la fuente de las materias primas, hasta los procesos involucrados, nuestras bebidas son únicas, cada micro lote es distinto al anterior, eso de por sí le da una identidad propia a cada botella y nuestro público aprecia y valora lo que hacemos.

Otro punto que nos diferencia del resto es que nosotros no tercerizamos el proceso productivo, entonces tenemos total control de la operación del negocio. El hecho de operar en micro lotes nos permite contar con una mayor flexibilidad para adaptarnos a la disponibilidad de las cosechas, ya que también desarrollamos recetas de temporada, esto último está soportado en un análisis estadístico de datos para identificar patrones de consumo.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Lo principal es que cada problema desde diferentes perspectivas y experiencias puede tener diferentes soluciones. Es cuestión de determinación para contribuir en resolverlo.

Consideramos que el mayor aprendizaje viene de la capitalización de los errores, cómo moldear la mentalidad para pasar de la adversidad a un estado creativo que nos permita identificar alternativas de solución.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com).