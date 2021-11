A veces hay que crear negocio para ayudar a los otros a que sus negocios sean más eficientes, productivos y, sobre todo, a que sobrevivan. “Alegra.com nació como una solución pensada en los emprendedores para la gestión de negocios en administración y contabilidad, hoy en día no solo somos eso, el producto tiene ahora Facturación Electrónica, Nómina Electrónica y contamos con una solución de comercio electrónico para las micro, pequeñas y medianas empresas. Al día de hoy estamos presentes en 3 continentes a través de versiones que cumplen con la normativa fiscal de 13 países”, dice Jorge Andrés Soto, el emprendedor detrás de Soluciones Alegra SAS, Alegra.com. Por eso, para entender mejor cómo nació todo, hablamos con Soto en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esta es su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 46 años. Ingeniería Administrativa con Postgrado en Ciencias Políticas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Construir en un solo lugar una app donde se pudiese llevar la gestión del negocio. La idea, que nació en el 2012, fue crear una app fácil de usar para los emprendedores latinoamericanos, una app donde llevar las cuentas del negocio fuese sencillo y así ayudar a potencializar la administración de esos pequeños negocios que tienen dificultades con organizar su administración y contabilidad.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Para lograrla al inicio me asocié con Santiago Villegas, un desarrollador de sistemas que conocía todo lo que implicaba el desarrollo de una aplicación y empezamos a trabajar bajo un modelo de Lean Startup para mejorar el producto con retroalimentación de los usuarios que se sumaran.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Alegra nació bajo recursos propios pues el desarrollo del piloto contó con la participación de personas que creyeron desde el primer momento en la idea, a medida que fue creciendo utilizamos las opciones crediticias que existen para los emprendedores en Colombia.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

En Alegra estamos dándole superpoderes a las Mipymes para que puedan llevar la administración, contabilidad y facturación de forma muy fácil y desde la nube. Con esto estamos cambiando la percepción de los dueños de los pequeños negocios en Colombia y Latinoamérica sobre la importancia de tener sus negocios digitalizados y en orden sin importar cuál es su core.

6. ¿Soy feliz?

Sí, con Alegra he logrado cambiar mi vida, la de las más de 200 personas que colaboran para darle potencia a más de 500 mil usuarios que se han registrado y cómo hemos salvado negocios organizándoles sus cuentas desde la aplicación.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, por el momento le hemos inyectado una cultura sana a Alegra.com que no pensaría en venderla, parte del éxito es la forma en que nos desarrollamos internamente y los valores que nos hacen conectar con nuestros colabores y usuarios.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender es maravilloso, tiene sus retos, sus éxitos y fracasos, pero desistir nunca sería una opción. Alegra es mi sexto emprendimiento y no paré hasta lograr conseguir algo que me aporta y contribuye tanto a miles de personas en la región.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

El sueño sigue cumpliéndose, considero que es un sueño de nunca acabar puesto que la meta es darle superpoderes a todas las Pymes de Latinoamérica. Sin embargo, nuestra meta, porque ahora es un sueño compartido de todos los que somos parte de Alegra, es llegar al millón de Pymes impactadas.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

En Alegra.com tenemos un sueño y es el de potencializar nuestro equipo para darle lo mejor a las Mipymes de la región. En Alegra abrazamos el cambio así que nuestra mentalidad se adapta a las necesidades que vayan surgiendo en el mercado.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Alegra.com nació como una solución pensada en los emprendedores para la gestión de negocios en administración y contabilidad, hoy en día no solo somos eso, el producto tiene ahora Facturación Electrónica, Nómina Electrónica y contamos con una solución de comercio electrónico para las micro, pequeñas y medianas empresas. Al día de hoy estamos presentes en 3 continentes a través de versiones que cumplen con la normativa fiscal de 13 países.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

La verdad es que no descartamos ninguna opción de inversión que le apunte al crecimiento de Alegra.com, pero en este momento tenemos en cuenta que Alegra no solamente es mía o de mis socios, sino de más 200 personas que trabajamos en ella, hemos construido una cultura y filosofía de trabajo que no queremos que se altere por una inyección de capital de externos con otro tipo de filosofía.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Alegra.com nació bajo la modalidad de Lean Startup y es nuestra metodología de trabajo, esta consiste en etapas de prueba y error para ir construyendo el mejor producto con retroalimentación de los usuarios. En este orden cualquier cosa que no haya resultado nos dejó varias enseñanzas y experiencias y ahí está una de las claves del crecimiento de la empresa.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiraron los miles de emprendedores del país que lo intentan diariamente, que tenían todo, pero no una solución que los ayudara a llevar las cuentas de sus negocios para tomar mejores decisiones. Me gusta mucho Tony Hsieh, desde que leí la historia de su forma de emprender en Delivering Happiness, lo tomé como un referente para mi vida y para Alegra.com.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Antes de Alegra.com lo había intentado seis veces, tuve seis tipos de empresas diferentes, pero no era feliz, con cada empresa que dejé, pensaba que estaba a punto de conseguir lo que quería, por eso lo de tirar la toalla lo veía lejos, puesto que estaba en búsqueda de la felicidad empresarial, y llegó con Alegra.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hago parte de la Red Endeavor Colombia, ahí nos capacitamos con gran constancia, tenemos la oportunidad de ser mentores de muchas otras empresas que nacen día a día en Colombia. Emprender es un camino lleno de retos muy importantes y si mi experiencia es oportunidad para ayudar a superar un reto de alguna empresa que nazca en el país, ahí estaré con el mayor de los gustos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, darles superpoderes a las Mipymes tiene un impacto en sus negocios, las Mipymes son el motor de la economía en Colombia y Latinoamérica, así que estamos ayudando a mantener una dinámica importante. Las nuevas generaciones son más tecnológicas, así que estamos seguros de que Alegra.com tiene un impacto altísimo en estas, ya que los negocios que nazcan con ellos, contarán ya con la compañía y apoyo de Alegra.com.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En Alegra.com queremos seguir llegando a muchos micro, pequeños y medianos negocios en la región, así que la meta será ser la solución tecnológica #1 en Administración, Contabilidad, Facturación, Nómina y Comercio en Línea para las Mipymes en Latinoamérica.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Cuando emprendes, no emprendes solo, emprendes con tu familia: mi esposa y mis hijas han sido un pilar fundamental en lo que he construido y en lo que quiero seguir construyendo, su apoyo y su compañía han sido indispensables. En Alegra.com trabajamos remoto, así que mis hijas siempre se asoman por las videollamadas, estoy con ellas en los momentos de aprendizaje, no me veo en otra empresa que no me deje compartir el mismo tiempo en el que estoy con ellas.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, estoy seguro de que en Colombia hay miles de ideas sin ejecutar con un grandísimo futuro, y si está en mis manos, apoyaré hasta que se transformen en realidad para seguir creciendo. En un sistema emprendedor cuando nacen empresas nuevas, ganamos todos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

En mi equipo me ven como la persona encargada de tener la visión general de hacia dónde queremos ir, ponernos metas bien ambiciosas y contribuir a que en equipo logremos dirigir las estrategias y día a día para lograrlo. Adicionalmente siempre me pongo en los zapatos de los usuarios que utilizan Alegra.com, entonces soy el primer sujeto a prueba para que la solución esté perfecta.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La crítica con candor es mi sello personal. Estoy siempre abierto a recibir feedback del equipo abiertamente y de manera pública, pues me permite mejorar mediante los comentarios de mi equipo, y así mismo espero que ellos reciban mis comentarios y los abracen sean felicitaciones u oportunidades de mejora. Siento que lo que me diferencia del resto es que me gusta la comunicación horizontal, en Alegra nos gusta poder recibir comentarios desde la persona que inicia su carrera profesional con nosotros hasta el que lleva años colaborando.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

En ser constante, en Alegra.com tenemos el crecimiento que tenemos actualmente por la constancia del equipo, se convirtió en un sueño compartido en el que día a día más de 200 personas trabajan diariamente, así que aprendí que los sueños no son personales, sino que con el tiempo puedes sumar a muchas más personas para que se vuelva realidad.