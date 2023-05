Crearon un ‘marketplace’ para profesionales y talento humano en odontología

Ellos son los emprendedores detrás de SafetyDent. Foto: Cortesía SafetyDent

“En nuestro emprendimiento los profesionales pueden encontrar todo lo que necesitan para su formación constante, incluyendo materiales, insumos y diferentes servicios como mantenimiento de equipos, habilitación, consultoría jurídica y contable, entre otros. Por otra parte la plataforma busca incentivar y fomentar en la comunidad la escritura, el diálogo y la investigación acerca de temas relacionados con la profesión, para lo cual hemos incorporado en nuestro blog herramientas de publicación, opinión y conversación. Estamos comprometidos con estar a la vanguardia en tecnología, por lo que buscamos incorporar las nuevas tecnologías de inteligencia artificial a nuestro sitio web para crear nuevas experiencias de aprendizaje para nuestros usuarios. Con nuestro equipo de profesionales, aspiramos a hacer de SafetyDent la empresa líder en comercio electrónico para odontólogos en el país. Todo lo que necesitas en un solo lugar, a solo un clic de distancia”, así llegó la historia de este negocio a 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Así que sin más preámbulo aquí está contada por las mentes creativas detrás de este:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Wbeimar Andrey Rivera Pérez, 45 años, odontólogo magister en Ciencias Odontológicas de la Universidad de Antioquia.

Sandra Milena Morales Uchima, 36 años, microbióloga magister en Ciencias Básicas Biomédicas, Universidad de Antioquia.

Diego Alonso Gil Álzate, 47 años, odontólogo, Universidad de Antioquia, máster en seguridad del paciente y calidad asistencial, Universidad Miguel Hernandez (España)

Juan Pablo Rivera Varela, 23 años, comunicador audiovisual, Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

Héctor Fabian Morales Murillo, 37 años, contador público, Ceipa Business School.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

En el año 2022, en la ciudad de Medellín, se creó SafetyDent con el objetivo de atender las necesidades en materia de productos y servicios del gremio odontológico general y especializado. La idea surgió de la necesidad de proporcionar a los profesionales y talento humano en odontología un espacio que les brindara la oportunidad de adquirir todo en un solo lugar con servicios adicionales que dieran valor agregado y excelente experiencia de usuario. Con este propósito en mente, se desarrolló una plataforma virtual que no solo ofrece productos y servicios, sino también la oportunidad de acceder y pertenecer a una comunidad en torno a la odontología.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Antes de crear SafetyDent, realizamos diferentes estudios y encuestas entre profesionales y empresas del sector odontológico para conocer sus necesidades en cuanto a la adquisición de productos y servicios. Descubrimos que existía una demanda insatisfecha de una oferta variada de servicios para los profesionales y de un lugar donde pudieran acceder a diferentes productos, servicios y comunidad. A partir de esta información, un equipo multidisciplinario de profesionales, incluyendo odontólogos, microbiólogo, ingeniero y comunicador, se une para crear una plataforma virtual con las características técnicas y tecnológicas necesarias de un comercio electrónico al estilo Marketplace.

Desde entonces, hemos establecido alianzas estratégicas con diferentes empresas y marcas importantes del sector, quienes han mostrado interés en participar y mejorar nuestro proyecto en diversos aspectos, entre ellos aspectos como la logística, la generación de contenido en redes sociales. Actualmente, nuestro equipo creativo está trabajando en la publicidad y posicionamiento de SafetyDent hacia la meta de liderar en el sector del comercio virtual odontológico.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La creación de SafetyDent fue posible gracias al capital aportado por los socios, quienes contribuyeron con sus ahorros en proporción a su participación accionaria en la empresa. Este capital está completamente respaldado por el talento de nuestro equipo, así como por la confianza y rigurosidad que hemos aplicado en los análisis de factibilidad y en el desarrollo del proyecto. Estamos convencidos de que esta inversión representa un excelente servicio al gremio odontológico del país y estamos seguros de su éxito.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando crear una plataforma integral que atiende las necesidades de profesionales y estudiantes del sector odontológico, ello al proporcionar un espacio virtual que ofrece una variedad de productos, servicios y elementos para el dialogo y la opinión académica. A partir de este desarrollo, consideramos que es estamos simplificando el proceso de adquisición y mejora en la oferta de productos y servicios, lo que generara un impacto positivo en la calidad de vida de los profesionales de odontología y de paso, impactando positivamente en la atención que se brinda a los pacientes.

Además, al fomentar la escritura, el diálogo y la investigación en la comunidad odontológica con lo cual consideramos que estamos contribuyendo al desarrollo y avance del sector odontológico del país. Así mismo, la iniciativa para la incorporación de nuevas tecnologías de inteligencia artificial en nuestro sitio web, podrá permitir experiencias de aprendizaje personalizadas para los usuarios, lo que sin duda, brindará un mayor interés y compromiso en el mejoramiento de las prácticas de profesionales y estudiantes.

6. ¿Soy feliz?

¡Sí, estamos muy felices! El hecho de haber creado un emprendimiento enfocado en nuestra área de interés y conocimiento, es un claro indicador de que estamos disfrutando lo que hacemos. Por otra parte, la iniciativa para incorporar nuevas tecnologías de vanguardia en nuestro sitio web sumado a la búsqueda constante de innovación, señalan nuestra motivación y entusiasmo con el crecimiento y desarrollo del emprendimiento. Así mismo, nos motiva el hecho de buscar liderar el comercio electrónico para odontólogos en el país.

En general, estamos felices al sentir que nuestro emprendimiento tendrá un impacto positivo en la comunidad odontológica.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Absolutamente no, ya que la compañía tiene:

· Potencial de crecimiento: nuestra startup tiene el potencial de crecer y convertirse en la empresa líder en el comercio electrónico para odontólogos en el país, lo que significa que aún hay mucho por hacer y oportunidades por aprovechar.

· Visión a largo plazo: es importante considerar el valor que SafetyDent podrá generar en el futuro, y venderla podría ser una solución a corto plazo, pero a largo plazo podría resultar menos rentable.

· Identificación personal: nos identificamos con nuestro emprendimiento y venderlo, seria como perder parte de nuestra identidad.

A partir de lo anterior, consideramos que vender nuestro emprendimiento no es la mejor idea, ya que tenemos una visión a largo plazo, nos identificamos personalmente con la empresa, y queremos mantener el control operacional y creativo de ella, adicionalmente, nos identificamos plenamente con su propósito social y las oportunidades de crecimiento que están por venir.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Para nosotros como equipo de profesionales, este emprendimiento se ha tornado desafiante, pero también muy gratificante. El hecho de que SafetyDent sea el primer Marketplace que alberga productos y servicios para profesionales y talento humano en odontología en el país, significa que tendremos que enfrentar retos únicos relacionados con la creación de una plataforma atractiva y funcional que ofrezca una experiencia de usuario excepcional. Esto conlleva a un compromiso total en la construcción de una red sólida de proveedores, de productos y servicios para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios y asegurar que se cumplan a cabalidad sus expectativas.

Siempre hemos tenido presente lo que el sector de la odontología es altamente competitivo y exigente en la calidad y presentación de los materiales que se utilizan, por lo que para nosotros en este emprendimiento es fundamental diferenciarse de otros posibles competidores y ofrecer un valor agregado que atraiga a los usuarios, un ejemplo claro de esto es la búsqueda y el trabajo para incorporar de tecnologías como la inteligencia artificial como una gran ventaja competitiva, ya que permitirá mejorar la experiencia del usuario y ofrecer servicios personalizados más eficientes.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Todo nuestro equipo tiene la certeza que hemos trabajo arduamente para crear un negocio innovador y ambicioso en el sector odontológico colombiano, comprometido con el crecimiento y la satisfacción de todos nuestros usuarios. Somos conscientes que aún faltan aspectos a mejorar para alcanzar los objetivos trazados a corto y mediano plazo. Es de vital importancia que sigamos evaluando y ajustando regularmente nuestras estrategias de negocio a medida que crecemos y cambian las necesidades de nuestros usuarios y del mercado odontológico.

Por tal motivo, estamos enfocados en proporcionar día a día una experiencia de valor aunado a soluciones para el sector odontológico, actualizándonos en las últimas tendencias y tecnologías, y evaluando regularmente el desarrollo de nuestra compañía para asegurarnos de que vamos por el camino correcto y para cumplir a cabalidad nuestro sueño.

Puede interesarle: La pareja que creó una marca de yogures artesanales promoviendo hábitos saludables

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Lo importante es seguir trabajando, fortalecer nuestro negocio en aspectos de mejora continua y reconocimiento de marca, enfocado en aspectos como:

- Interacción con la comunidad odontológica para que SafetyDent presente un crecimiento constante. Una forma de hacerlo es a través de la creación de grupos foros de discusión y opinión profesional en línea.

- Ofrecer un servicio excepcional para destacar en el mercado, debemos asegurarnos que nuestros clientes tengan una experiencia excepcional en nuestro sitio web. Ofrecer un servicio al cliente de calidad y una interfaz de usuario fácil de usar.

- Desarrollo de campañas comunicacionales segmentadas al publico odontológico ya que consideramos que la comunicación debe ser en nuestro sitio la herramienta fundamental para llegar a públicos más amplios y aumentar el reconocimiento de marca. Para ello trabajamos de la mano de profesionales de la comunicación en diferentes estrategias comunicacionales para lograr un mayor reconocimiento y recordación de nuestra marca.

- Mantenernos actualizados en Las últimas tendencias y tecnologías en al área odontológica es fundamental para el éxito a largo plazo de nuestro negocio.

- Ser pacientes y perseverantes, pues es claro que el éxito no llega de la noche a la mañana, en tal sentido, debemos construir comunidad para que se vea reflejado en el crecimiento de nuestro negocio.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

En términos generales, al ser un Marketplace es un negocio escalable, porque permite la incorporación de nuevos proveedores ligados a una amplia gama de productos y servicios, incluyendo materiales, equipos, insumos y servicios, sin aumentar significativamente nuestros costos operativos, podemos atraer a una base de usuarios más amplia, lo que se refleja en un aumento exponencial de las oportunidades de ventas y crecimiento. De igual manera, nuestra idea de negocio está planeada en varios niveles de desarrollo, este es el primero de ellos, sin embargo, actualmente nos encontramos trabajando en el diseño y desarrollo de estos para una implementación planificada, escalonada y exitosa.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Hemos recibido varias propuestas y ofertas concretas de inversión para nuestra idea de negocio, por esta razón, hemos tomado una actitud cuidadosa y analítica en la evaluación de nuestras necesidades de financiamiento a corto mediano y largo plazo con el fin de mantener autonomía financiera sin depender en el corto plazo de capital externo, por ello llegamos a la conclusión que no es prudente en estos momentos ceder parte de nuestra empresa a un inversor, aunque no descartamos la incorporación de nuevos socios que potencien la idea de negocio; nuestra filosofía se basa que es posible la llegada de capital, no tanto financiero sino de ideas y trabajo que aporte en el beneficio y crecimiento de SafetyDent.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Tenemos claro que, en cualquier negocio, es normal que se cometan errores y se enfrenten desafíos, pero lo importante es aprender de ellos y tomar medidas para mejorar y crecer. Lo que no nos permitiríamos hacer nuevamente sería tener dudas “paralizantes” frente a lo que estamos haciendo, hoy estamos conscientes que este es un emprendimiento al que hemos dedicado con esfuerzo y dedicación cientos y cientos de horas buscando cubrir la mayor cantidad de aspectos financieros, técnicos y comerciales entre otros para que nuestra Marketplace cubra la mayor cantidad de expectativas en el gremio odontológico y por ello, estamos seguros de que las posibilidades de éxito dependen de nuestra filosofía y disciplina de trabajo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

En el campo de la odontología existen líderes y referentes del gremio muy influyentes, como por ejemplo como John Kois, especialista en odontología restauradora y creador del Kois Center, y Michael Sesemann, experto en tecnología dental y fundador de Dental Innovations LLC. En cuanto a la inspiración, el campo del emprendimiento nos basamos en el modelo de negocio y las experiencias de Jeff Bezos, fundador de Amazon. Él ha demostrado una gran visión y determinación en la creación y desarrollo de su empresa, y ha llevado su negocio a un nivel de éxito sin precedentes.

Estos son solo unos ejemplos de algunas personas o compañías que han influido en nuestra visión y misión empresarial. Esto nos ha inspirado como emprendedores en la búsqueda de solucionar una problemática específica que hemos identificado en el mercado odontológico.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

En algunas ocasiones enfrentamos momentos de fuerte incertidumbre y duda en el desarrollo de este emprendimiento. Se presentaron situaciones en las cuales nos sentíamos abrumados, En esos momentos recordábamos la importancia de nuestros objetivos y motivaciones originales para hacer realidad este proyecto.

También solicitamos el asesoramiento de analistas y expertos en el campo para que nos orientaran a superar estos obstáculos. Lo importante es que siempre nos mantuvimos enfocados en nuestras metas y somos persistente en la búsqueda de soluciones creativas a los problemas que pueden y surgirán en el camino.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Actualmente, nos encontramos gestionando nuestro ingreso como miembros de la cámara de comercio electrónico, esta es una entidad encargada de apoyar el comercio electrónico mediante diversas estrategias y de la cual hacen parte grande marca del país, así mismo, algunos de los integrantes del equipo pertenecen a la comunidad odontológica y académica de la odontología como profesores y directivos de Facultad, en este mismo sentido, hemos tenido una asesoría especializada y acompañamiento de entidades como “La unidad de emprendimiento e innovación de la Universidad de Antioquia”. Todo ello para aprender más de nuestra área específica de negocio y fortalecer nuestra idea de empresa.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Es posible que SafetyDent tenga un impacto significativo en la industria odontológica, al proporcionar una plataforma en línea para que los profesionales y estudiantes encuentren lo que necesitan, como productos, recursos y servicios para mejorar sus consultas y carreras. Al centralizar todos estos elementos en un solo lugar, nuestra empresa podrá ahorrar tiempo y esfuerzo a los usuarios, lo que podría reflejarse en un aumento en la eficiencia, comodidad y productividad en el campo de la odontología.

En términos de si puede impactar a nuevas generaciones, es posible que la plataforma inspire a estudiantes y jóvenes profesionales a obtener los elementos para su práctica en línea, reemplazando los métodos de compra tradicional y de paso, encuentren en el sitio recursos en línea que les permitirá fomentar el diálogo y la investigación en temas relacionados con la odontología.

Al proporcionar un espacio centralizado para el intercambio de información y recursos, la marca podrá tener un impacto duradero en las nuevas generaciones de odontólogos y personal relacionado con la odontología en país. En general, creemos que la marca tiene potencial para trascender en la industria odontológica, con un impacto significativo en la cultura tanto comercial como académica de los odontólogos del país.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años, nos vemos como emprendedores exitosos y reconocidos en el sector odontológico, vemos una empresa próspera y líder en el mercado. En dicho periodo, la marca habrá logrado consolidarse como una plataforma integral para el suministro de productos odontológicos, así como para el desarrollo profesional y la gestión de servicios a la comunidad odontológica, de igual forma, creemos que en este lapso habremos consolidado las operaciones a nivel nacional y nos estaremos proyectando a nivel e internacional.

Consideramos que el emprendimiento habrá crecido significativamente, habiendo incorporado nuevas funcionalidades y tecnologías para mejorar la experiencia del usuario y adaptarse a las necesidades del mercado. Así mismo, habremos fortalecido nuestras alianzas con proveedores y colaboradores, y seremos reconocidos como una empresa confiable y de alta calidad en el sector odontológico.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Familia y amigos han jugado un papel clave y trascendental en este proyecto y eso se debe a que ambos conceptos son los que forman nuestro nombre en el mercado. El equipo lo conforman un padre odontólogo y su hijo comunicador, una pareja de esposos odontólogos, y un contador y microbióloga, así mismo, contamos con el apoyo y acompañamiento de amigos entrañables de la infancia, ingenieros y expertos en planeación estratégica, cada uno desde sus profesiones específicas, han vertido con amor y compromiso hacia este proyecto, sus ideas y valioso conocimiento en pro de fortalecer cada aspecto de la idea de negocio y la posterior operación comercial para garantizar el éxito.

No pierda de vista: Artesanía de lujo que le apuesta a la diversidad y a la sostenibilidad

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Por supuesto que sí! Nuestro equipo está conformado en su mayoría por profesores universitarios, enseñar es nuestra pasión y por ello, vemos natural dar a otros nuestro conocimiento. En tal sentido, debemos decir que nos encantaría y se nos facilitaría apoyar a otros emprendedores, aportando nuestras experiencias y aprendizajes a lo largo de este proyecto. Sabemos que emprender no es fácil y por ello, tenemos claro que una mano amiga siempre es bienvenida a la hora de dar marcha a un proyecto, a un sueño.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Nuestro equipo ha jugado un papel crucial y supremo en este desarrollo, básicamente sin ellos nada de esto habría sido posible, cada uno tiene un alto sentido del compromiso y la dedicación a su rol específico desde el cual cada uno aporta un alto valor profesional al proyecto. El equipo está conformado por un comunicador audiovisual, un ingeniero de sistemas especialista en seguridad informática de alto nivel, tres odontólogos, un contador, una microbióloga y una especialista en planeación estratégica. De igual forma, al equipo se suman dos empresas que son nuestras aliadas estratégicas en la logística de envíos y la estrategia comunicacional, aspectos clave en el éxito de esta idea.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestro sello personal se materializa en el amor y respeto que profesamos por la profesión odontológica, estamos convencidos de que al pertenecer y conocer el gremio odontológico podemos hacer las cosas de la mejor manera, con la mayor calidad y respeto hacia la profesión.

Nos diferencia del resto, la constante búsqueda de la excelencia y la innovación, no es desconocido para nosotros el término “producto mínimo viable” que es lo que teníamos hace un tiempo ya; no fueron pocas las ocasiones en que nos alentaron a salir al mercado a partir de allí, pero como equipo decidimos que no queríamos un producto mínimo con el cual especular y v

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Hemos tenido grandes y significativos aprendizajes, pues aunque somos profesionales en diversas áreas, nos enfrentamos a la creación de algo nuevo para nosotros, aspecto que requirió de nuestra parte compromiso, dedicación y mucho estudio, ya que crear un emprendimiento de estas características implica enfrentar diversos desafíos, desde la planificación y diseño de la plataforma hasta la creación de una comunidad de usuarios satisfechos y fieles, pasando por un sinfín de dificultades logísticas y técnicas. Por ello, el aprendizaje más valioso es la persistencia y la dedicación hacia un objetivo claro, preciso y coherente.

En cuanto a aspectos específicos aprendimos que:

- Es necesaria una identificación clara del público objetivo, conocer a profundidad las necesidades y expectativas de los usuarios del mercado al que se dirige nuestro emprendimiento permitiendo una segmentación clara del público y una personalización de los servicios ofrecidos.

- Clara visión de adaptabilidad al mercado y vocación de flexibilidad ya que es fundamental estar atentos a los cambios y tendencias en el mercado, para poder adaptarse y ofrecer soluciones que respondan a las necesidades actuales y futuras de los usuarios. La incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial en SafetyDent es un ejemplo de cómo el emprendimiento se adapta a los cambios tecnológicos para mejorar la experiencia del usuario.

- Trabajo en función de la creación de una comunidad de usuarios ya que el éxito de un MarketPlace como SafetyDent depende en gran medida de una comunidad de usuarios satisfechos y fieles.

- Generación de estrategias comunicacionales y de marketing, este es un aprendizaje fundamental para dar a conocer la plataforma y atraer a nuevos usuarios. Aprendimos la importancia de la creación de contenido de valor en el blog de SafetyDent ya que sin duda es una herramienta efectiva para atraer a nuevos usuarios y posicionarse como líderes en el mercado.

- Otro aprendizaje de gran valía fue el de la gestión eficiente de recursos, aspecto clave para garantizar la rentabilidad y sostenibilidad del emprendimiento a largo plazo.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚