Crearon una marca de ropa deportiva femenina que rompe estereotipos de moda

Ellos son Laura González y Juan Pablo Arévalo, los emprendedores que le dieron vida a la marca de ropa deportiva de lujo: Femme Fit. Foto: Cortesía Femme Fit

“Cuando apareció Julián, un joven que vive a los límites entre Bello y Medellín y que trabajaba con unas confeccionistas madres cabeza de hogar, nos dio esperanza de emprender después de todo lo que habíamos pasado. Hicimos un gran equipo de trabajo para lograr nuestro objetivo lo más rápido posible, teniendo en cuenta que la primera colección la queríamos sacar antes del 24 de diciembre, para que las personas pudieran comprar las prendas como regalo.

El 14 de diciembre fue el día de la entrega, no saben la felicidad que sentimos al poder regresarnos a nuestra ciudad con nuestro sueño hecho realidad. Estábamos en ceros porque nos tocó vivir todo un mes en un hotel, la última noche, Julián nos dio posada en su casa porque teníamos el dinero exacto para viajar. Así fue como nos devolvimos a Popayán, con una bodega llena de nuestra primera producción, la cual consistía en 186 prendas entre tops y leggins, con unos colores hermosos y con la promesa de que iba a valer la pena todo el trabajo realizado”, así lo narran Laura y Juan Pablo cuando recogen los pasos que les han permitido llegar al punto donde están gracias a su emprendimiento. Hablamos con ellos en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contaron:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Juan Pablo Arévalo, 27 años, Administrador de Empresas

Laura González, 23 años, Abogada.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Femme Fit nace de la idea de Laura a inicios del 2020, con el propósito de empoderar, hacer sentir hermosas, fuertes, seguras y cómodas a las mujeres a través de la ropa deportiva de lujo, un sector que creció mucho en pandemia. La comodidad hoy es día es fundamental, pero cómo toda mujer quería sentirme única, hermosa y diferente por eso cada detalle de cada prenda. Hoy, un año después hemos venido construyendo una comunidad de mujeres reales amantes al amor propio, a sentirse hermosas, fieles a sí mismas que se identifican con la marca.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Después de que Laura presentara sus preparatorio, tomamos la decisión de viajar a Medellín y arriesgarnos a materializar su idea. Llegamos a la ciudad el 15 de noviembre de 2020 con un sueño acompañándonos. Empezamos a buscar telas y quien nos pudiera confeccionar, sin saber nada del sector textil. Varias personas nos dieron respuestas negativas, en ese momento se acercaba la temporada alta y la única persona que nos dijo que sí, nos quedó mal justo el día de la entrega. En ese punto Laura pensó en renunciar, pero con coraje seguimos adelante y buscamos por última vez. Hasta qué apareció Julián, un joven que vive a los límites entre Bello y Medellín y que trabajaba con unas confeccionistas madres cabeza de hogar, eso nos dio una esperanza e hicimos un gran equipo de trabajo para conseguir nuestro objetivo lo más rápido posible, teniendo en cuenta que la primera colección la queríamos sacar antes del 24 de diciembre para que las personas pudieran comprar las prendas como regalo.

El 14 de diciembre fue el día de la entrega, no saben la felicidad que sentimos al poder regresarnos con nuestro sueño hecho realidad. Estábamos en ceros porque nos tocó vivir todo un mes en un hotel, la última noche Julián nos dio posada en su casa porque teníamos el dinero exacto para viajar. Así fue como nos devolvimos a Popayán, con una bodega llena de nuestra primera producción, la cual consistía en 186 prendas entre tops y leggins, con unos colores hermosos y con la promesa de que iba a valer la pena todo el trabajo realizado .

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Desde que empezamos a visualizar este sueño, empezamos a ahorrar y junto con los que teníamos por aparte logramos irnos a Medellín en búsqueda de materializar este gran sueño. Fue un gran reto, teníamos pensado estar solamente una o dos semanas en esa ciudad, sin embargo, por cuestiones del destino todo se prolongó. Gracias a lo que habíamos ahorrado, pudimos cubrir con todos los gastos, todo lo pagamos de contado, tanto así que ese 15 de diciembre que nos devolvimos para Popayán con la bodega llena de ropa, era lo único que nos quedaba para retornar a nuestra ciudad.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con nuestro emprendimiento estamos cambiando la manera de cómo las mujeres se sienten consigo mismas cuando utilizan ropa deportiva, ya que por nuestras tallas y colores, nuestras clientes se pueden sentir más cómodas y seguras al utilizar nuestras prendas, es algo muy bonito, por medio de la ropa transformamos la inseguridad en seguridad y la desconfianza en confianza. Hemos cambiado con nuestra marca el paradigma de que sólo la mujer 90-60-90 podía lucir ropa deportiva .

6. ¿Soy feliz?

Somos muy felices y estamos completamente satisfechos con nuestra marca. Esta ha tenido una excelente acogida por las mujeres y vemos que cada día sembramos más seguridad en aquellas que tenían baja autoestima y mientras eso nos haga felices, la empresa seguirá creciendo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, nadie vendería a su bebé, eso es lo que se ha sido desde el primer día Femme Fit para nosotros.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue bastante duro, eres una marca nueva en el mercado y emprender conlleva una serie de retos que te ponen a prueba día a día con tus habilidades, autoconfianza, perseverancia y capacidad de toma de decisiones, sumado al hecho de que hay demasiada competencia y que a veces hay que enfrentar un no como respuesta, sin embargo, nuestro enfoque social y el hecho de ofrecer tallas grandes para mujeres reales y de todo tipo de cuerpos nos ha hecho distinguirnos en el mercado.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estamos trabajando y viviendo este sueño que cada día se hace más grande. No se trata solamente de sacar un nuevo producto o una nueva colección, también queremos posicionarnos a futuro cómo una de las marcas pioneras en el sector de la ropa deportiva colombiana. Sumado esto, queremos que nuestro porcentaje de empleabilidad sea cada vez mayor para que podamos apoyar a más de 100 madres cabeza de familia.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

A corto plazo pensamos participar en las ferias de emprendimiento a nivel nacional, para así poder llegar a más mujeres con este mensaje de autoconfianza y seguridad, así mismo, está en nuestros planes la compra de algunos equipos nuevos para darle mayor calidad al producto y que así pueda tener más posicionamiento nuestra marca.

También pensamos sacar nuevas colecciones y nuevas referencias, nuestra comunidad está en constante solicitud de nuevos colores y referencias.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro que sí, dado que el sector textil va de la mano con la moda, lo que quiere decir que está en constante evolución, lo que hace que tengamos muchas oportunidades aprovechables para crecer constantemente como empresa y cómo marca.

Además de esto, consideramos que es completamente escalable ya que por la acogida y la demanda de las prendas por su precio y calidad, es un negocio que se puede expandir geográficamente, por medio de distribución, apertura de puntos físicos y exportación, ya que la calidad de tela colombiana comúnmente llamada “licra colombiana” es muy reconocida en países como México, Guatemala, Estados Unidos.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Pensamos que en este país algunas veces para que un emprendimiento tenga un crecimiento más rápido, se va a necesitar de un músculo financiero fuerte y si ese ítem no se tiene, es preferible que lo aporte una persona ajena a la empresa, dado que se va a mantener la formalidad en el negocio, lo que no pasa muchas veces con un familiar o un amigo que por la informalidad y la confianza que se le tiene a la persona, puede terminar en conflicto de intereses y dañar la relación personal y comercial.

En conclusión, según la estrategia que se tenga en ese momento como empresa y de no contar con los recursos monetarios, si aceptaríamos un inversionista externo por una parte accionaria proporcional a lo que el esté aportando.

Creo que un error que teníamos Laura y yo, era que no nos gustaba delegar tareas, nos gustaba hacer todo a nosotros y eso hacía de cierta forma que fuéramos poco productivos en ocasiones, hasta que entendimos que especializar a las personas que tenemos alrededor y delegarles tareas, es crecer como empresa y, lo empezamos a hacer. Eso sería lo que no volveríamos a hacer definitivamente, no delegar tareas.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

La pregunta es qué me inspiro, no quien. Lo que nos inspiró fueron nuestras ganas de salir adelante, de ser dueños de nuestro propio tiempo, las ganas de retarnos, de perseguir ese sueño que muchas personas no se atreven a perseguir, y ahora nos inspira cada mujer que vestimos, nos inspira ser cada vez mejores y a mejorar nuestro producto.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Tal como fracasar no, pero si quisimos renunciar al principio. Cuando nos encontrábamos escasos de dinero y viviendo en un hotel en Medellín, fue el único momento en el que hemos querido dejar todo, sin embargo no escuchamos esa vocecita, por el contrario, siempre tuvimos fe en Dios y en el proyecto. Gracias a eso y al apoyo mutuo sacamos el coraje de continuar para materializar y continuar con este proyecto.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No hacemos parte de ningún tipo de comunidad que nos guíe en el camino del emprendimiento, sin embargo, a ambos nos gusta estar informados sobre las tendencias, la moda, y sobre diferentes factores que puedan impulsar la marca.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Pensamos que sí, vivimos en un mundo donde por no tener una talla o no verte de alguna manera estás expuesto a críticas y de objeciones, es esto lo que cómo marca queremos cambiar, por medio de sus pilares damos un mensaje de seguridad brindado por mujeres reales, luciendo prendas sin importar los estereotipos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años vemos nuestro bebé, mucho más maduro, con metas cumplidas como la de una generación de más de 1000 empleos al mes, llegando a ser una empresa pionera y el mejor lugar para trabajar en Colombia. También nos vemos siendo la marca deportiva número uno en el país por calidad, tecnología y comodidad, además de incursionar con nuestra idea en el extranjero.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Esta pregunta es algo difícil, puesto que al inicio uno espera que las personas más cercanas lo apoyen, en nuestro caso no fue así. Para mis padres era algo de momento que no tenía que ver con mi carrera y que una vez terminara de estudiar me encaminaría por lo que estudié, sin embargo, no fue así. Terminé mi carrera como abogada y aún sigo aquí pensando en qué sigue con Femme Fit.

Una vez mis papás vieron que fue un emprendimiento estable y que fue creciendo empezaron a creer un poco más en este sueño. Por el lado de Juan Pablo, sus papás siempre creyeron en que podía ser una buena idea, sin embargo tampoco intervenían mucho en todo esto. Por todo esto podemos decirles que al principio puede que no haya quien crea en tu idea, solamente tú y por eso solo tú debes creen fielmente en ese proyecto, solo tú puedes sacarla adelante y a medida que van viendo que es tu pasión y que empieza a funcionar, vas a ver cómo en ese punto empiezas a sentir el apoyo de tu círculo más cercano.

Por eso, si ustedes tienen una idea, persíganla, esfuércense por defenderla y nunca se rindan, ya que Dios escucha y su tiempo es perfecto y junto a él solo necesitarás fe, disciplina y dedicación.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto que si ayudaría a otros emprendedores, de hecho nosotros constantemente estamos en búsqueda de buenas ideas para hacer colaboraciones con marcas que tengan menos experiencia y así apalancarlas a ubicarse en el mapa. Pensamos que ayudando a los demás es cómo podemos salir adelante, dado que el mercado es muy grande y hay espacio para todos, aquí no cabe la envidia.

Otra manera en la que ayudamos a que otros emprendedores lo logren es por medio de la maquila, Femme Fit como empresa no solamente produce sus prendas, sino que también tiene maquila a otras empresas. Esta actividad nos ha permitido poder ayudar a cumplir sueños de algunos emprendedores que por las cantidades requeridas en otros taller (que por lo general son mil prendas o más) no habían podido empreñar a materializar su gran sueño. Lo más importante siempre es recordar cómo empezó uno y cómo todo lo que has vivido puede ayudar a los demás.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Todo nuestro equipo de trabajo ha jugado un papel fundamental en este sueño. Nuestro engranaje principal sin duda alguna son nuestras mamitas del taller, ya que sin ellas no podríamos sacar una colección adelante, ellas nos siguen todas las locuras y estamos seguros de que sienten este sueño como suyo, eso, sin falta hace crecer a cualquier emprendimiento. Que todo tu equipo esté empapado de todo lo que ocurre y que vean esa meta cómo algo propio, hace que funcione.

Somos una marca de mujeres para mujeres, nuestro equipo está conformado por Laura que es la fundadora de la marca y quien hace todos los diseños, por mi que soy el otro socio y quien direcciona estratégica y administrativamente la marca. Tenemos dentro de nuestro equipo dos patronistas que son las personas que plasman todas nuestras ideas en molderia y en muestras. Doña Maryuri que es la persona que nos ayuda con el estampado de cada prenda y que trabaja con dedicación y amor. Y nuestras confeccionistas, doña Carmenza, doña Liliana, doña Luz, doña Estela, Nasly, Alejandra, Camila y Andrea, nuestras confeccionistas que son quienes realizan la magia, juntan todas las piezas y crean prendas de la más alta calidad.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Consideramos que nuestro sello personal es el amor por lo que hacemos, eso se nota en cada prenda que sale al mercado, además de ese mensaje con el propósito de querer derribar todos esos estereotipos que la sociedad le ha impuesto a la mujer, eso definitivamente es nuestro sello personal, el mismo que hará que seamos los mejores en lo que hacemos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Hemos aprendido a creer en nosotros mismos, a ser más perseverantes, más disciplinados, también a superar todos los retos que día a día conllevan emprender, a cómo ser más pacientes, tolerantes, solidarios, mejor dicho creces de manera personal y de manera profesional, por eso emprender es un camino muy difícil, pero definitivamente muy hermoso.

