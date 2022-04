Ella hace cuadros utilizando la técnica hilorama para promover el arte en Colombia

Ella es Viviana Ballesteros, la emprendedora que está detrás de "Hilitos", una idea de negocio que apoya el arte hecho a mano, a través de la técnica hilorama. Foto: Cortesía Hilitos

“Lo que estoy cambiando con mi idea es que las personas entiendan, promuevan y le den una verdadera importancia a los productos hechos a mano. Esto requiere de mucho trabajo y dedicación, y es fundamental que se impulse a través de esto a mujeres emprendedoras, donde se apoye su arte, y se potencialice la compra local2, estas son las palabras de la santandereana que encontró en una técnica manual, la forma de impactar el mercado del arte en Colombia. Estuvo con nosotros en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 21 años, soy Técnica en Seguridad Ocupacional y estudiante de Ingeniería Ambiental.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea nació en plena pandemia, cuando quise obsequiar algo totalmente diferente. Entre muchas manualidades encontré cuadros muy lindos. Es esa búsqueda apareció un tutorial sobre hilorama y recuerdo que mi madre hace años atrás, realizó uno de estos para una tarea de mi hermano. De ahí nace la idea de innovar y crear cosas personalizadas donde la gente pueda recrear momentos y regalar amor. Llamé a mi emprendimiento Hilitos, allí rescato en cuadros personalizados con textura 3D una técnica llamada “Hilorama”.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Mi primer intento fue un ensayo, creé un perro y me di cuenta que realmente podía trabajar esta técnica. Inicié con un cuadro para una amiga que necesitaba un obsequio para su pareja, le enseñé mi idea y ella creyó en mí. Poco a poco fui creciendo y descubrí cosas super bonitas que puedo ofrecer a mis clientes.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Con el dinero que tenía en el momento pude comprar algunos materiales y empezar a trabajar, mi abuela siempre me ayudó con algunas cosas que me hacían falta en el proceso.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Logro darle un momento increíble a las personas, cuando abren sus productos y encuentran mucho amor, les ofrezco ideas y mucha variedad en sus detalles. A la vez, estoy creciendo como persona, esto, me ha enseñado a ser responsable, paciente y a manejar los tiempos con mi estudio, familia y trabajo.Con mis productos intento llevar alegría de una forma muy innovadora, con cuadros que se acercan a la realidad.

6. ¿Soy feliz?

Soy super feliz con lo que hago y me llena el corazón de felicidad pensar que mi idea de negocio puede inspirar y hacer felices a mis clientes con sus productos en un ambiente sano y responsable con el ambiente.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo vendería, sólo los emprendedores sabemos el esfuerzo con el que hemos sembrado cada cosa.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

En ocasiones no creía en mis capacidades y no sabía cómo empacar mis productos para que así tuvieran una buena presentación, tenía miedo de lanzarme al mercado porque no sabía si las personas iban a poyar la idea. Emprendí en pandemia y en ese momento la economía estaba muy mal, así que eran obstáculos que no me animaban mucho.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy creciendo y aprendiendo cada día, para cumplir mis sueños de ser exitosa y ser un ejemplo para las personas que temen a emprender.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir creando e innovando, hasta tener una tienda física nacional e internacional. Mi ideal es hacer felices a las personas con mis productos, que ellos sientan todo el amor que lleva cada producto, lo valoren y lo puedan disfrutar.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Creería que sí, los cuadros son productos innovadores que tienen una técnica que se puede aprovechar en otros artículos.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No, siento que con cada paso firme que dé, puedo crecer.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No he tenido problemas en este proceso. Todo lo he hecho sola y esto me ha permitido tomar buenas decisiones a la hora de emprender.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Viendo varias páginas de tiendas y reels de emprendimientos en Instagram, me inspiraron para crear y hacer de mi marca productos de calidad donde se evidencia mi arte.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Hay momentos difíciles, por ejemplo cuando en la universidad me ponen muchos trabajos y tengo que preparar parciales, tengo que dejar de trabajar en mi negocio para poder concentrarme, sin embargo, siempre intento remediar ese tiempo y buscar un equilibrio que me haga cumplir con mis metas personales y con las de la empresa, pensando siempre en la satisfacción de mis clientes.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, sin embargo, nos apoyamos con otros emprendimientos nacionales.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, mi idea de negocio está directamente ligada a la moda del momento.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me gustaría una tienda principal hermosa y grande, donde se puedan ofrecer varios servicios y con la mejor atención al cliente. Así mismo, me gustaría abrir otros puntos para poder expandir mi arte y llevarlo a otros niveles.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mis familiares y amigos fueron mis primeros clientes y seguidores en Instagram. Una amiga de mi infancia fue quien me animó a emprender. Toda mi familia me apoyó moralmente y mi abuela siempre estuvo al pendiente del proceso. Aquí también es importante resaltar el papel de una tía en mi emprendimiento, ella es la fabricante de las bolsas donde empacamos nuestros productos. Son ecológicas y amigables con el medio ambiente.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Apoyo totalmente a los nuevos emprendimientos ofreciendo recomendaciones, tips, publicidad gratuita, posibles clientes… todo encaminado al respeto y a hacer las cosas bien.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Actualmente, soy la encargada de la producción, empacado, fotos y redes... se podría decir que el 100%. soy yo. Sin embargo, Hilitos cuenta con una línea de bolsas ecológicas, donde la fabricante es mi tía, con esto, ella aporta a mi idea de negocio.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Ser una persona responsable y respetuosa, para así, ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Lo que diferencia esta tienda de muchas otras es la dedicación por cada uno de los productos que comercializa y la personalización de los mismos según el gusto del cliente.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido a ser responsable, mejor persona, paciente, a apreciar el tiempo, a ser dedicada y a llenarme de amor antes de realizar cada producto. Además, pude ver cómo las personas aprecian el arte que alguna vez dudé realizar.

