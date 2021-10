Crearon una marca que trabaja a favor del medio ambiente

“Nuestra familia ha jugado el papel más importante. Nuestra mamá es quién dirige la confección de muchas de nuestras prendas, hace los empaques y la costura de nuestras marquillas. Nuestro papá es nuestro domiciliario estrella. Muchos de nuestros clientes se quedan aterrados de la rapidez de nuestras entregas. Todo es gracias a él”, cuenta Catalina Rodríguez, una de las creadoras de la marca Bad Influencer, quien junto con su hermana Juliana sacó adelante un negocio que se destaca por sus prendas de vestir.

En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, las hermanas Rodríguez cuentan, en pocas palabras, cómo comenzó su negocio, su diferencia en el mercado de la moda y sus aspiraciones para hacer crecer su empresa.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Catalina Rodríguez, 35 años. Comunicación Social.

Juliana Rodríguez , 33 años. Diseño Industrial

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Nuestra idea fue crear una marca que tuviera excelente calidad y que fuera cool. Además de ofrecerle a nuestros clientes diseño y precios justos. Comenzamos ofreciéndole nuestro producto a amigos cercanos y a la familia. Comenzamos vendiendo 2 sacos y hoy en día estamos comercializando de 10 a 12 a la semana.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Nos llevó varios años materializar todo. Ha sido un proceso largo encontrar los proveedores correctos, los talleres, la materia prima y darle orden a las ideas.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El presupuesto con el que empezamos fueron los ahorros de cada una. Nunca hemos pedido préstamos a entidades, han sido nuestros papás los que siempre nos han apoyado.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

El primer logro es demostrarnos que sí se puede. Se puede emprender, hacer empresa, luchar por lo que a uno le gusta. Y con nuestra idea cambiamos el consumo, damos una nueva opción de compra de producto 100% colombiano, con diseños propios.

6. ¿Soy feliz?

Si, somos felices. Todo tiene sus matices, hay momentos muy gratificantes, como momentos difíciles, pero todo se puede superar, todo vale la pena.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, no lo tenemos dentro de nuestros planes.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Durísimo. Hemos pasado por situaciones difíciles que nos han puesto a dudar si seguimos con el emprendimiento. No hay que idealizar mucho la idea de emprender porque es complejo, todos los días es un reto, una tarea nueva, un aprendizaje.

Siendo emprendedor hay que tener muy presente que no hay que desfallecer, que hay que levantarse más veces de las que se cae y tener súper presente las metas que se quieren cumplir para lograr salir adelante.

Puede interesarle este emprendimiento: Ella creó un negocio de sillas tejidas inspirado en la vida

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estamos en eso, cumpliendo sueños que en realidad están compuestos de otros pequeños que se pueden alcanzar a corto o mediano plazo. Como emprendedor hay que celebrar cada venta, logro, avance.

Nos hace falta quizá un presupuesto más robusto para poder desarrollar tantas ideas que casi a diario se atraviesan, pero vamos bien, con calma. En este caso hay que tener en cuenta el refrán de “el que mucho abarca poco aprieta” (risas)

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora, seguimos en la búsqueda de proveedores y opciones que sean más responsables con el medio ambiente y reducir el impacto ambiental. Este año lo iniciamos incluyendo materiales orgánicos, etiquetas germinables, empaques compostables y solubles.

Para nosotras es importante mantenernos como una marca que no produzca en masa y que no se incluya dentro del fast fashion. Lo que queremos es seguir creando comunidad, donde las personas se vean reflejadas en nuestros productos y que encuentren su identidad a través de nuestras prendas.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sin duda alguna.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No, no quisiéramos que eso pasara. Por el momento vemos nuestra emprendimiento como nuestra empresa familiar y así lo quisiéramos mantener.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Muchas cosas, pero la que menos sería decir “no vamos a ser capaces”

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nuestros papás han sido nuestra principal inspiración, saben mucho del negocio de la industria de la moda, procesos, proveedores. Seguimos en el proceso de aprender mucho de ellos.

Así mismo, hay muchas marcas colombianas que son motivo de inspiración, una guía para verse reflejado a largo plazo. Hay marcas y personas muy talentosas en Colombia con empresas increíbles.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchísimas veces. En todo el proceso hemos tenido robos, proveedores que no cumplen, engaños, resultados inesperados etc. Pero siempre hay que superar estas situaciones y ser conscientes de que quizá no sea la última vez, pero que siempre se puede seguir adelante.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No hacemos parte de una comunidad como tal pero hemos encontrado otros emprendedores que sin ningún interés, más que el de ayudar, nos han dado una mano.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Esperamos en algún momento ser inspiración para próximas generaciones, impactar vidas, modelos a seguir por lo bueno que vean en nosotros.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Esta pregunta siempre nos ha parecido muy difícil porque como hemos aprendido estos años, todo puede cambiar de un momento a otro. Lo único que quisiéramos ser en un futuro es igual de trabajadoras y soñadoras, con una marca solida.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Nuestra familia ha jugado el papel más importante. Nuestra mamá es quién dirige la confección de muchas de nuestras prendas, es quien hace los empaques y la costura de nuestras marquillas. Nuestro papá es nuestro domiciliario estrella, muchos de nuestros clientes se quedan aterrados de la rapidez de nuestras entregas. Todo es por él.

Ambos nos acompañan a todo, a comprar materiales, a hacer cotizaciones, a recoger y llevar todo hasta el fin del mundo. Nunca fallan con palabras de ánimo y aliento para hacernos más valientes.

Y nuestros amigos, firmes, indispensables, ellos han sido nuestros primeros compradores y nuestro impulso para seguir. Incluso una de nuestras amigas más cercanas es nuestra diseñadora grafica, sin ella, tampoco sería posible nada.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto. Sin dudarlo ni una sola vez, ayudaríamos a otros emprendedores. En este mundo lo más importante es el apoyo y se debe ser generoso con los demás.

No deje de leer: El negocio de stickers, camisetas y medias con diseños de lugares colombianos

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Nuestro equipo es nuestra familia. Sin ellos, ya hubiéramos tirado la toalla.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

El sello personal va desde el nombre de nuestra marca, Bad Influencer que significa mala influencia. Es esa persona que incita a otras a hacer algo.

En este caso nosotros con la marca queremos representar al que piensa diferente, al que lucha por una causa que cualquiera ve por pérdida, al que no va con la corriente sino contra ella, el que no lo define lo que ya está establecido, sino qué quiere hacer cambios, el que busca un camino diferente.

Queremos que las personas que usen nuestros productos se sientan así mismo, representados en pensamiento y estilo, cómodos, y que perciban nuestros productos como si fuera su misma piel.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Hemos aprendido que el mejor apoyo es la familia y los amigos, que existen muchas personas en Colombia con mucho talento y con unas ganas de trabajar enormes. No siempre es fácil pero con ganas, paciencia, y perseverancia todo se logra.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com).