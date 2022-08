Crearon una plataforma que mejora la forma de adquirir vivienda nueva en Colombia

Ellos son Pablo Sánchez y Santiago Gallo R. los emprendedores detrás de NuHome. Foto: Cortesía Nuhome

“NuHome es una plataforma 100% colombiana que, por medio de asesoría especializada y de desarrollos tecnológicos, mejora la forma de adquirir vivienda nueva en Colombia, de manera que la alta connotación emocional, las expectativas y los esfuerzos que rodean el sueño de tener o invertir en un inmueble reciban una experiencia acorde a dicho proceso. Este emprendimiento no es dueño del inventario residencial que ofrece, se encarga de establecer alianzas con las mejores constructoras del país, de tal forma que sus usuarios tengan acceso a un portafolio de unidades residenciales con las más altas garantías y credenciales del mercado nacional, de una manera cómoda y simple”, así lo narran los dos emprendedores que están detrás de una idea de negocio que tiene como objetivo principal: maximizar los rendimientos de los inversionistas inmobiliarios y dinamizar el negocio de las constructoras en Colombia, México y España.

Este mes estamos cumpliendo nuestro primer aniversario. En NuHome tenemos un portafolio de más de 30.000 unidades residenciales nuevas, equivalentes a más de 2,2 millones de metros cuadrados; con el que generamos cerca de 30 empleos directos; y operamos en Bogotá, Medellín e Ibagué.” Hablamos con ellos en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y así narraron su historia para El Espectador.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Somos Pablo Sánchez de 24 años; y Santiago Gallo, de 22, ambos practicantes en nuestro propio emprendimiento: NuHome, y próximos a graduarnos del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa).

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Santiago: En 2021, mi socio cofundador, a raíz de una mala experiencia que tuvo con su familia como comprador inmobiliario, me planteó la visión de facilitar el acceso a vivienda nueva, para uso propio e inversión, a través de la optimización con tecnología de los procesos de comercialización de las constructoras.

No fue mi idea, pero, la adopté como tal. Desde entonces, he materializado esa visión, al desarrollar canales de comercialización efectivos que pongan por delante de todo la experiencia del consumidor, combinando el poder de la tecnología con el valor agregado del impecable servicio de calidad.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Pablo: Con mucho trabajo duro, asociándome con personas capaces y ambiciosas, como mi socio cofundador, que me permitieran plasmar un modelo de negocio diferencial, con una estructura que tuviera proyección a futuro y, sobre todo, que siempre tuviera claro la necesidad insatisfecha por la cual nació el emprendimiento.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Como tal, no nos endeudamos. Preferimos adherirnos al bien extendido modelo de startup, en el cual nos asociamos con 3 “inversionistas ángeles”: Alan Rutledge, Taylor Rutledge; y Justin Mateen, que es uno de los cofundadores de Tinder, quienes ahora nos apoyan con todo su conocimiento, experiencia y relacionamiento en el mercado internacional de capital de riesgo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Santiago: Estamos transformando la forma de adquirir vivienda nueva hacia una dinámica más respetuosa y acorde a la alta connotación emocional que enmarca el sueño de comprar casa propia o de construir un patrimonio inmobiliario. Así mismo, al ayudar a nuestras constructoras aliadas a llegar más rápido a su punto de equilibrio, estamos aportando nuestro granito de arena al dinamismo de uno de los sectores que más representa en la economía colombiana.

6. ¿Soy feliz?

Pablo: Soy muy feliz, disfruto mucho lo que hago. Lo veo como una pasión, no solo emprender, sino poder ayudar a las personas, ya sea dando trabajo, ya sea ayudándoles a hacer una buena inversión o ya sea simplemente compartiendo mis ideas; soy muy feliz con lo que hago.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Pablo: Siento que todavía es muy temprano para decir si vendería NuHome, pero, de pronto, en un futuro, si la oportunidad se presenta, de pronto, sí.

Santiago: Sí, depende de la oportunidad que se presente.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Santiago: Emprender es lo único que conozco; define quién soy. Me es tan natural como respirar y sonreír.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Santiago: Mi propósito individual es generar 10.000 empleos para el 2050; crear 10.000 oportunidades de éxito y prosperidad. En este momento llevo 28, así que aún tengo un 99,72% esperándome.

Pablo: Sí. Definitivamente, he cumplido el sueño de poder liderar una idea, a un equipo. Sin embargo, todavía queda mucho por delante, quedan muchas vías por cambiar y muchos problemas por solucionar en este mundo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Santiago: Consolidar nuestra operación nacional, rentabilizarla, dominar el 1% del mercado y explorar nuevas geografías internacionales. En ese orden.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

NuHome es muy escalable por nuestro modelo de negocio, en el cual centralizamos toda esta oferta inmobiliaria y se la damos a las personas. Cada día trabajamos por llegar a más personas para que puedan entender este mercado a profundidad e inviertan por vías más sofisticadas.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Pablo: ¡Claro! Para crecer es necesario recibir inversión, es necesario ceder la participación de la empresa. Debido a que somos una startup, nuestro modelo de negocio, básicamente, se estructura en cada día seguir levantando inversión para poder seguir llevando nuestra idea a la mayor cantidad de personas posibles en tiempo récord.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Santiago: No volvería a contratar empleados que naden en contra de la cultura organizacional, específicamente, evitaría a aquellos que no buscan “ir más allá”, pienso que no compaginan mucho con la esencia de una startup.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Las personas que me inspiraron fueron mis dos hermanos mayores, Camilo y Manuela Sánchez, dos de los fundadores de la icónica startup, Laika, y dos de los casos de éxito de emprendedores colombianos, que me inspiraron a poder tomar el riesgo de emprender.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Santiago: Jamás he considerado rendirme. Tomo decisiones correctas e incorrectas; la volatilidad e incertidumbre del mercado conllevan a que fracase con frecuencia. Diariamente, debo apagar incendios de todas las magnitudes posibles, en mi trabajo y en mi vida personal. No obstante, lo divertido es descifrar cómo resolver cada desafío, pues, ahí está la oportunidad de ver cuánto he progresado y en qué necesito seguir trabajando.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Pablo: Hago parte de una universidad cuya filosofía siempre ha rondado en torno al emprendimiento y me ha ayudado en este camino, pues, sigo siendo estudiante y me han abierto las puertas para dedicarle todo el tiempo posible y necesario para sacar a NuHome adelante.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Santiago: Completamente. El 85% de nuestros clientes son propietarios, que, por años, soñaron con tener casa propia y, finalmente, lo lograron. Estas viviendas suelen representar el primer hogar perteneciente al patrimonio inmobiliario de muchas familias, el cual podría pasar a sus hijos y, probablemente, a los hijos de sus hijos, lo cual crea una posible riqueza generacional.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Pablo: En 10 años, me gustaría estar en una posición muy similar a la que estoy hoy en día. En 10 años, espero que NuHome haya trascendido fronteras, y haya alcanzado a millones de personas y les haya facilitado la vida de alguna forma.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Santiago: Resumo el papel de mi familia y amigos en entendimiento y apoyo incondicional. “Lo mejor siempre trae lo mejor” y “el que piensa pierde”, son frases que aún sigo escuchando de mis padres para recordar la importancia de ser objetivo y eficaz en la toma de decisiones que contribuyan a mi bienestar y crecimiento, así como el de mis proyectos. Mis amigos me ayudan, por su parte, a celebrar hasta los triunfos minúsculos, y a recordar que nunca debo descuidar mi vitalidad y paz mental.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Santiago: Sí, deseo hacerlo. Cada vez que participo en algún conversatorio o que un emprendedor me pide consejo, me alegra estar en la capacidad de compartir información útil y aplicable para el crecimiento de sus proyectos. Si puedo ayudar, ayudaré.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Es un equipo creativo e innovador que, en tan solo un año, pasó de 2 a 28 personas. Este crecimiento nos ha permitido disponer de un recurso humano altamente competente, que, además de hacerse cargo de la entrega de un servicio excepcional al mercado, es capaz de implementar flujos operativos más eficientes y de elevar el nivel general de empatía de la compañía, pues, combina puntos de vista provenientes de diferentes culturas y áreas del conocimiento.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Pablo: Creo que mi sello personal es la capacidad de poder comunicar mis ideas de una forma clara, transparente y honesta a las personas, para que realmente todos podamos comprender problemas y cómo solucionarlos.

Santiago: A mis 22 años, poseo habilidades muy avanzadas en negocios y en tecnología, y sé combinarlas estratégicamente dentro del contexto startup.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Pablo: Que el trabajo duro, la disciplina y la constancia superan al talento, y que uno puede llegar muy lejos siguiendo esas tres normas.

