Él creó un software de administración inmobiliaria que facilita procesos

Ismael González es el emprendedor detrás de Soda, una idea de negocio que busca reducir hasta en un 45 %, los gastos administrativos que se generan en los procesos de arriendo y mejora en la comunicación entre propietarios y arrendatarios. Foto: Cortesía Soda

“Para cerrar este 2022, Soda proyecta alcanzar ventas por unos $ 450 millones de pesos. Para julio de 2023, al cierre de su primer año de operación, proyecta alcanzar ventas por $1.500 millones de pesos. Nuestro foco se centra en el número de metros cuadrados en administración, pues consideramos que es una métrica importante para mejorar el servicio. Esperamos tener 350.000 metros cuadrados administrados para julio de 2023″, dice Ismael González, un emprendedor que se dio cuenta de su propósito cuando vivía en Estados Unidos. Su historia y la de su negocio está retratada en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Mi nombre es Ismael González, tengo 37 años, estudié en el colegio en Cartagena, luego me fui a Bogotá a estudiar Derecho en la Universidad de los Andes. Después de haber trabajado muchos años como emprendedor, decidí, con quien hoy es mi esposa, hacer una maestría en EADA en Barcelona; España.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Soda nace de ver, durante años, las ineficiencias del sector inmobiliario y ver cómo la tecnología podía hacerlas eficientes. Desde pequeño estuve expuesto a la gestión inmobiliaria por mi familia y puedo decir que a muy temprana edad vi frustraciones enormes en el sector por parte de propietarios e inquilinos. Lo que hoy conocemos como Soda nace en 2016, mientras estudié en la Universidad de San Diego; California, después de haberme ganado una beca con la Escuela de Negocios donde estudié mi MBA. Estados Unidos es un mercado referente para América Latina y soluciones como Soda ya empezaban a verse allá.

Mi idea fue hacer un software de arrendamiento para propietarios de inmuebles, accesible para cualquier persona desde cualquier lugar, teniendo información en tiempo real de su inmueble y mejorando la satisfacción de sus clientes: los inquilinos. Fue la pandemia la que me empujó a emprender nuevamente y ver que los colombianos nos vimos obligados a firmar electrónicamente documentos, dejar el uso de efectivo y, sobre todo, entender que la relación entre el propietario y el inquilino debe ser un gana a gana.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

No sabía mucho de desarrollo de software, y encontré en unos amigos con esa experiencia, creyentes en la idea y sobre todo en mí. Entre ellos y yo conciliamos lo que yo me imaginaba con un MVP para salir a probar el mercado. Así llevamos a la realidad a Soda y hoy en día es un software en mejora continua, siempre abiertos al feedback o retroalimentación de nuestros clientes (los propietarios).

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La plata para poner a andar Soda salió de recursos propios de los socios, por lo que quisiera reconocerles a ellos su confianza en el proyecto y agradecerles.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Logramos que el propietario del inmueble pueda acceder a un software de arrendamiento fácil donde podrá manejar toda la relación con su inquilino a un bajo costo. Estamos convencidos de que con Soda vamos a poder darle más confianza al sector, con data e información efectiva que permita a los propietarios tomar mejores decisiones e incrementar la satisfacción de los inquilinos. Les recuerdo que a través de nuestro software los inquilinos podrán pagar por PSE, tarjeta de crédito, efectivo o transferencia.

Con Soda se puede firmar el contrato de arriendo sin tener que desplazarte, ya que se hace electrónicamente desde el celular o computador. Así también ofrecemos una plantilla de contrato validada por nuestros abogados, libre para descargar y editar.

6. ¿Soy feliz?

Creo que la felicidad la da el equilibrio y ese es el gran reto de la vida. Llevar el balance entre lo personal, lo profesional y lo social. Personalmente me considero afortunado por la familia que tengo y los amigos que me ha dado la vida. En el aspecto profesional soy un fiel creyente en tener objetivos de largo plazo y trabajar día a día por construir un camino solido hacia ellos. Eso implica ser ético y responsable.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No es una pregunta fácil de responder ya que considero que la respuesta no es estática. Sin embargo, sí tenemos mapeado salir a una ronda de inversión que nos permita consolidarnos en Colombia e internacionalizar la empresa. Estamos evaluando un par de mercados donde quisiéramos estar en el mediano plazo aparte de Colombia. Nuestro objetivo es ser rentables y poderle ofrecer a nuestros colaboradores estabilidad y proyección dentro de la empresa.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido muy duro. Es un camino cuesta arriba, esta no es la primera empresa que he emprendido. Lo más duro son los días que no pasa nada, mantener la convicción en la empresa y en uno como motor. A lo largo de mi vida he vivido retos, desilusiones y obstáculos enormes, sin embargo, creo que el pensamiento de largo plazo y contar con una buena red de apoyo de familia y amigos me ha ayudado a volverme a levantar para seguir adelante. Con el tiempo aprende uno a valorar los errores, inclusive más que los aciertos. Se vuelven la escuela de la vida, lo que no te enseña ninguna universidad.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, mi sueño de tener familia e hijos. Ha sido la satisfacción más grande que he tenido y me considero afortunado. A nivel empresarial anhelo ver como Soda puede ayudar a sus usuarios a tener una mejor calidad de vida, reduciendo tiempos y ahorrándoles dinero que puedan invertir en lo que más les apasione. Nuestra propuesta de valor busca mejorarle la calidad de vida a los usuarios, puede ser usando el tiempo y el dinero que se ahorran creciendo su negocio o en deporte, arte, viajando y de más.

Hay una alianza que anunciaremos próximamente que me tiene muy contento porque precisamente va en ese camino.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Crecer el negocio, escuchar a los clientes y mejorar el producto.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Desde sus inicios fue concebido para estar presente en toda Colombia. Hoy un usuario en Ipiales, Quibdó, Tame, Villavicencio o cualquier lugar de Colombia con internet puede usar Soda. Además paga por lo que usa de la plataforma, como por ejemplo SodaPay, que le permite saber cuándo le pagaron y recibir directamente su arriendo sin que nosotros nos quedemos con su dinero.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, como lo mencionamos anteriormente, estamos estructurando una ronda de inversión y queremos no solos recoger dinero sino buscar que quien se sume al proyecto aporte experiencia y visión.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Algo que me pasó en el pasado y es asociarme con alguien que no comparta la visión de la compañía y vean la relación societaria de manera transaccional.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Sigo a muchas personas, tanto en Colombia como en el extranjero. Creo que hay mucho por aprender y no se puede perder nunca la curiosidad. Concretamente admiro empresarios que han soportado a través de los años los retos que les han llegado, por ejemplo a nivel local a Arturo Calle, Mario Hernández, a Julio Mario Santo Domingo (QEPD) y su proceso de internacionalización, solo por citar a algunos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si he fracasado, he pensado tirar la toalla, pero siempre en ese momento difícil no sé de dónde saco fuerzas para salir adelante. Algo que llaman resiliencia, no sé dónde la aprendí ni como la obtuve, pero el mensaje es que siempre se aprende del fracaso y hay que capitalizarlo.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Soda está asociada a la Andi del Futuro y a Colombia Proptech, ambas comunidades llenas de emprendedores muy interesantes que se la han jugado toda por sus emprendimientos. Espero poder contribuir en esas comunidades y ver como desde ahí hacemos un impacto positivo en nuestra sociedad.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Espero que sí, por lo menos que mis hijos aprendan a valorar el trabajo, la perseverancia, a creer en sí mismos y a nunca renunciar a sus sueños.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Creo que podemos estar en varios países, no solo en Colombia. Espero poder contar con un equipo que nos permita llegar a tocar otras geografías y dejar una buena huella, no solo de la empresa sino del país. En ese tiempo creo que Soda podrá tener un producto adaptado a las necesidades que se requiera pues en 10 años con los avances que esperamos tener como sociedad tendremos que ir mejorando constantemente nuestro producto y el servicio al cliente.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Absoluto, como lo mencione antes, sin ellos hoy Soda no existiera.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Aunque creo que nos falta mucho, mi teléfono siempre está disponible para un consejo amigo. Los que me conocen lo saben, soy de los que si veo una noticia que le puede interesar a un amigo emprendedor se la envió o si hay una solución que lo pueda ayudar.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Aprovecho para darle las gracias al equipo de Cidenet, quienes son además socios de Soda y están a cargo del desarrollo de la plataforma. Su experiencia como desarrolladores de software ha permitido concebir, desde sus inicios, nuestro software con seguridad, respaldo tecnológico y una experiencia de usuario sencilla para cualquiera, inclusive personas sin experiencia en el sector inmobiliario.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Me gusta hablar con las personas. Trato de escuchar, estoy abierto a sugerencias y oportunidades de mejora.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que cuando esté viejo podre decir que no dejé de hacer algo en lo que creí. Por eso no renuncien a un sueño.

