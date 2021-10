Crearon una plataforma que centraliza información del sector inmobiliario

Nuestra empresa puede definirse como una “ciencia de datos, al servicio de la finca raíz. Nuestro modelo de Inteligencia Artificial utiliza Machine Learning para transformar y analizar la información en cuestión de milisegundos”, así lo cuenta Oscar Corredor, ingeniero de sistemas y uno de los creadores de esta idea de negocio. En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos cuenta cómo ha logrado junto a su socio hacer empresa, los desafíos a los que se enfrentó y el reto de impactar este nicho de mercado en Colombia.

1. ¿Cuántos años tengo?¿Qué estudié?

32 años, Ingeniería de Sistemas con Maestría en Ingeniería de software y lenguajes de programación.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea fue la de brindar acceso a información de calidad del mercado inmobiliario a cualquier actor que la necesite para tomar una buena decisión, Finco nace en abril de 2019, cuando por temas personales me doy cuenta de la desinformación que hay en el sector inmobiliario y cómo solucionando esta se pueden solucionar muchos de los dolores de cabeza que afectan a la industria.

Creamos una plataforma que centraliza información del sector inmobiliario, la limpia, la procesa y la pone a disposición de nuestros clientes para que estos tomen decisiones informadas.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Logramos hacerla realidad tomando iniciativa, escribiendo mucho código y reuniéndonos con muchos clientes potenciales para entender sus necesidades.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicié con ahorros de mi trabajo y con el apoyo de inversionistas.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Aprender sobre una infinidad de temas que de no ser por el emprendimiento no habría aprendido nunca. Todos los días salgo de mi zona de confort y eso me ayuda a mejorar como profesional y como persona.

Estamos cambiando la forma en la que se realizan transacciones con finca raíz en Latinoamérica, hoy en día nuestros clientes están logrando fijar precios justos con datos y argumentos que les dan la tranquilidad de estar realizando una excelente transacción.

6. ¿Soy feliz?

Sí, te mentiría si dijera que todo el tiempo soy feliz, pues emprender es como una montaña rusa que tiene sus altos y sus bajos, pero sin duda alguna estoy muy feliz de haber tomado la decisión de emprender.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por el momento no, aún hay muchas cosas que quiero hacer. Pero no lo descarto a futuro.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido una experiencia muy retadora, sobretodo en el ámbito personal pues soy una persona reservada y es algo que he tenido que aprender a cambiar para poder ser un mejor líder y emprendedor.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Por el momento voy cumpliéndolo. Quiero que mi empresa impacte más personas no solo en Colombia sino en toda Latinoamérica.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Sigue continuar mejorando nuestro producto para que más personas lo usen y empezar a lanzar nuevos productos. ¡Tenemos muchas ideas pendientes por realizar!

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí. Hace unos días escalamos a México y estamos en capacidad de escalar a otros países de forma muy fácil.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Es necesario que esa persona esté alineada con nuestra visión, sí es así le damos la bienvenida para que aporte a nuestra idea de negocio.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Dudar de si podremos o no lograr los objetivos que nos trazamos en nuestro equipo de trabajo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mis padres han sido emprendedores desde siempre, ellos me han inspirado a generar mis propias ideas y llevarlas a cabo.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Con mi socio tuvimos varios fracasos antes de iniciar Finco, este emprendimiento estuvo a punto de morir durante la pandemia pero afortunadamente decidimos no rendirnos y seguir adelante.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Por el momento no, pero me encantaría pertenecer a alguna. Emprender no es fácil y poder tener alguien con quien compartir toda esta experiencia sería genial.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Por supuesto que sí, se trata de entender un mercado que tiene mucha proyección.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Veo a Finco como una empresa reconocida en todo Latinoamérica como referente del mercado inmobiliario, que todo aquel que desea adquirir un inmueble piense primero en acudir a Finco para hacerlo de la mejor manera. En cuanto a mi, me gustaría estar llevando a cabo otra idea que de igual manera impacte vidas y me permita seguir aprendiendo y evolucionando.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha sido un soporte vital para poder emprender, tanto ellos como mi novia han estado a mi lado apoyándome y motivándome a seguir adelante con este sueño.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sin duda alguna, he aprendido mucho y me encantaría poder apoyar a otras personas que deseen emprender o que lo estén haciendo!

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Nuestro equipo ha sido fundamental para lograr todo lo que hemos logrado hasta ahora. Se compone de Diego, Rafael, Daniela, Isabel, Sofia, Alejandro, Luis, Salomón y yo. Ellos han creído en este sueño desde sus inicios y juntos le metemos 200% día a día para sacarlo adelante!

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Me considero una persona muy analítica e innovadora, siento que eso ha ayudado a que Finco continúe innovando día a día.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto? T

Todos los días se aprende algo nuevo, tanto en el ámbito técnico, profesional y personal. Podría escribir 100 páginas de todo lo que he aprendido emprendiendo.

