Su emprendimiento ayuda a ahorrar dinero de intereses de sus créditos bancarios

Daniel Garzón es el CEO de Creditop. Foto: Cortesía Creditop

¿Qué es lo que hacen ustedes? “Creditop es la primera fintech del país que de manera gratuita y 100 por ciento online apoya a las personas a elegir el crédito que más les conviene en términos de tasa de interés y cuota mensual, entre los diferentes bancos del país”, dice Daniel Garzón, CEO de Creditop. Usan tecnología que usa como base ”un certero algoritmo de comparación bancaria” y “determina cuál es la mejor opción crediticia para cada usuario de acuerdo a su perfil financiero”. Cuenta que acaban de crear el primer rastreador de créditos para que las personas puedan “conocer sin costo y en tiempo real cuándo es el momento preciso para solicitar una compra de cartera”. Y en números, ¿cómo están? “Cuenta con más de 350.000 usuarios activos y diariamente procesa una solicitud de crédito cada 7 minutos”. Dice que en el 2021, desarrollaron alrededor de 51.000 simulaciones para mejorar las condiciones de diferentes préstamos y en lo corrido del 2022 llevan 22.000 a través de diferentes medios. Aseguran que tienen convenios con los principales bancos del país, a quienes les cobran una comisión por cada crédito que entregan a través de su plataforma. “A través de la Fintech las personas han generado ahorros desde $5 hasta $100 millones sobre al valor total de la deuda que tienen con las entidades financieras”. Para conocer mejor esta historia, aquí va lo que nos contó en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

29 años. Administración de Empresas en la Universidad de los Andes. Así mismo, he realizado cursos de design thinking en Stanford University y de founder finance en Babson.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Creditop nació después de una pésima experiencia tratando de determinar cuál era la mejor opción para obtener un préstamo hipotecario. Entonces pensé que si existía un “Trivago” para hoteles, podríamos hacer lo mismo para los créditos. Lanzamos esta fintech en el 2020 con una versión básica que le permitía a los usuarios comparar la cuota mensual y las tasas de interés de los bancos en créditos de vivienda, vehículo y libre inversión. En el lanzamiento tuvimos más de 7.000 solicitudes de crédito y por esto desarrollamos un software de comparación bancario, que es la herramienta que hoy usan nuestros asesores comerciales para determinar con exactitud cuál es el crédito que más le conviene a cada persona de acuerdo con su perfil financiero.

Luego de esto creamos el primer rastreador de créditos, una funcionalidad que le permite a los colombianos saber el momento exacto en el que pueden mejorar las tasas de interés de sus préstamos activos. La plataforma está en línea, no tiene costo y les permite a todos los colombianos ahorrar dinero en intereses con sus créditos vigentes. Hoy estamos trabajando en una funcionalidad relacionada con la ejecución de créditos descentralizados soportados por blockchain y contratos inteligentes.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Entendiendo la problemática: los colombianos desperdiciamos dinero en intereses por falta de tiempo y conocimiento para elegir el crédito que más nos conviene de acuerdo con nuestro perfil financiero y lo que es aún peor, con los préstamos activos es imposible saber en qué momento podemos mejorar las condiciones a través de una posible compra de cartera. La clave para hacerlo realidad ha sido poner a nuestro usuario primero, asegurarle que con nosotros siempre obtendrá su crédito ideal.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Junto a mi socia, Laura Ramos, fondeamos el inicio de la operación. Luego tuvimos apoyo de ángeles inversionistas como María Paula Saavedra, mi mejor amiga; y Julián Melo, un banquero con 10 años de experiencia, que un mes después de invertir decidió renunciar al reconocido banco donde trabajaba y se vinculó al equipo fundador. Después hicimos nuestra ronda de inversión con Newtopia y First Check Ventures.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando que miles de colombianos paren de quemar dinero o botarlo a la basura pagando intereses de más por no asegurarse de elegir la opción crediticia que más les conviene. Con esto, todo el dinero ahorrado en intereses se traduce en más oportunidades de inversión o consumo para las personas, generando así más empleo y potenciando la competitividad del país. Sabemos que tendremos una sociedad con mejores oportunidades, entre menores sean las tasas de interés.

El impacto de Creditop se mide en más de 100.000 usuarios y el procesamiento diario de una solicitud de crédito cada 7 minutos. Solo en el 2021, analizamos más de 51.000 simulaciones de préstamos en Colombia. En lo corrido del 2022 llevamos 22.000 a través de diferentes medios. El dato: por medio de esta Creditop las personas han generado ahorros desde $5 hasta $311 millones en intereses.

6. ¿Soy feliz?

Creo que sí, amo mi rutina y trato de ser muy agradecido. Me enfoco en disfrutar las cosas simples de la vida, tardear con mis amigos, jugar tenis y leer.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Hoy no, aún nos falta mucho por lograr y la verdad es que nos divertimos mucho haciéndolo.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender ha sido un camino exigente donde he aprendido a amar los retos, entendí que es necesario superar estándares y romper paradigmas para avanzar. Creo que el verdadero desafío de emprender es adaptarse y evolucionar día a día hasta convertirse en una persona capaz de liderar la empresa que cada uno quiere tener.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Si, cumplí el sueño el día que tomé la decisión de aventurarme en este camino; sin embargo, para cumplir el objetivo de bajar las tasas de interés en Latam aún falta mucho camino por recorrer.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Abrir operaciones en México en el 2023, colocar el primer crédito hipotecario descentralizado en Colombia soportado por blockchain y nunca parar de ahorrar dinero en intereses para todos nuestros usuarios.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, 100%. Gracias al software de comparación bancario hoy en Creditop podemos evaluar cualquier perfil, en cualquier línea de crédito, de cualquier banco y en cualquier país.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si, al final todos fuimos desconocidos en algún momento. No me trasnocha tener la mayoría de la empresa en el largo plazo siempre y cuando se mantenga la propuesta de valor de optimizar las tasas de interés en Latam.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Poner el trabajo por encima de mi salud. Al final emprender no es una carrera de velocidad, es de resistencia y gana el que logra pensar en el largo plazo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspira Freddy Vega, cofundador de Platzi, porque de manera concreta logra transformar la vida de miles de personas ayudándoles a incrementar su ingreso mensual por medio de la educación. Me identifico con su misión de transformar a América Latina y pensar en resolver problemas cotidianos de la gente.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Me he quebrado con dos empresas anteriores y tengo claro, todos los días, que Creditop podría quebrarse si no logra evolucionar de la mano de las personas correctas. Para mí el equipo es lo más importante.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Trato de involucrarme y apoyar para desarrollar el ecosistema de emprendimiento digital en Colombia, pero no soy miembro activo de ninguna comunidad específica.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Las nuevas generaciones podrán trabajar menos horas extras para pagar intereses a los bancos si logramos cumplir nuestro objetivo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años la mayoría de los latinoamericanos solicitarán sus créditos a través de Creditop para obtener el que mejores condiciones en tasa y cuota mensual ofrezca, gratis, sin salir de casa y todo 100% digital.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Un rol fundamental, creo que son los que le dan equilibrio a mi vida.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Aún no pienso que lo haya logrado, pero estoy en el camino de hacerlo. Sin embargo, apoyo en el ecosistema siendo mentor de algunos emprendedores que están en etapas más tempranas, siendo ángel inversionista y conectando personas.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es el que hace que las cosas pasen. Muchos han invertido su dinero en Creditop, otros han renunciado a trabajos con salarios mayores para vivir este reto. Trabajamos por cumplir un propósito elevado: mejorar la calidad de vida de los colombianos ahorrándoles tiempo y dinero en sus créditos. Laura Ramos y Julián Melo son mis cofundadores, Andrés Leguizamón, Manolo Montoya, Daniel Bautista y David León fueron ángeles inversionistas que renunciaron a sus trabajos y hoy hacen parte clave del equipo entre muchos otros cracks. Nicolle Diaz es nuestra empleada más antigua y está con nosotros desde el inicio.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es no sentirme especial o único. Simplemente soy uno más que está en este proceso de emprender. Me exijo para mejorar 1% día a día y reconozco que siempre hay más de lo que desconozco que de lo que sé.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que la clave para emprender está en obsesionarse por resolver un problema y no en construir un producto o desarrollar una idea. Que el verdadero arte está en hacer que las cosas pasen y no solo en tener buenas ideas. Que nadie es indispensable y que tarde o temprano la disciplina supera el talento.

