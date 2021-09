Laura Miranda Grosso hizo lo que muchos: escribir un post dejando su opinión sobre una realidad puntuial: conseguir empleo. La publicación se hizo viral, creó una plataforma de ayuda, asesoría y con su formación como sicóloga, se lanzó al agua del emprendimiento. En sus priemras acciones, dice, logró que más de 1.500 personas consiguieran empleo. En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, Miranda Grosso habla de cómo surgió la idea, de lo que han logrado, los empleos que genera y, sobre todo, el potencial que dice, tiene cada persona para conseguir una buena plaza laboral.

37 años. Soy psicóloga especialista en Talento Humano

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

De la necesidad que tiene Latinoamérica de, en especial Colombia, orientar a los profesionales que se encuentran en búsqueda de empleo. Esta se reforzó cuando un día realicé una publicación en mi cuenta de la red laboral más grande del mundo, partir de un post en LinkedIn donde hablaba sobre la exclusión laboral respecto a las personas mayores de 50 años y la dificultad que tenían para conseguir empleo. Ese post fue viral y llegué a más de 1 millón de vistas, logrando 50 k seguidores en poco tiempo. A partir de esta necesidad de orientación laboral en el país decidí iniciar QUIEROEMPLEARMEYA. Se creó una estrategia efectiva para que más de 1.500 personas consiguieran el empleo que antes de tomar nuestro servicio no conseguían. A través de una asesoría profesional la misma persona logra identificar la inseguridad y también las habilidades que no conoce y no sabe vender en un proceso de selección. Se diseñó una estrategia de empleabilidad donde se orienta al profesional desde la perspectiva psicológica, para descubrir sus destrezas y sus habilidades, logrando recuperar la confianza de cientos de personas, dándole valor a su carrera profesional.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Empezaron a llamarme y a referirme ya que muchas personas conseguían empleo, logramos hacer una red profesional y una comunidad laboral en Latinoamérica, charlas en Perú, México, España, nos llevaron a dar a conocer nuestros servicios pero sobre todo el poder tener resultados. Precisamente esos resultados fueron tan eficientes que se fueron obteniendo en perfiles que llevaban más de 2 o 3 años sin conseguir empleo, personas sin experiencia, etc. Se creó la escuela de empleabilidad donde se dictan talleres para mejorar la hoja de vida, simulacro de entrevista, cómo presentarse en un proceso de selección y ser efectivos.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Se inició sin presupuesto

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Constantemente estoy enriqueciéndome para aportar un mayor aprendizaje y a su vez aportando conocimientos. Convenios con empresas como con un callcenter donde buscan más de 400 personas sin experiencia con nivel de inglés B2 para conseguir empleo.

Que las personas descubran una fórmula personal para encontrar el empleo soñado. Las empresas buscan candidatos para un empleo, pero esa empresa va a denotar habilidades de este candidato que se preparó en Quieroemplearmeya, lo cual lo hace sobresalir en cualquier entrevista.

6. ¿Soy feliz?

Soy feliz porque hago lo que amo, mi vocación como profesional en psicóloga ha ayudado a muchas personas a ubicarse en importantes empresas.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue muy fácil, la empresa creció sin dificultad por el posicionamiento que tenemos en redes sociales. Han intentado copiar e imitar lo que hacemos, nos han hecho espionaje pero cada quien tiene su esencia y eso te hace único.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy dispuesta a seguir trabajando por Colombia y por la gente joven que busca conseguir el empleo de sus sueños.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Queremos seguir creciendo, tenemos convenios con empresas, universidades, donde brindamos charlas gratuitas de empleabilidad, formación y desarrollo de competencias.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Es escalable.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Por el momento no lo sabemos. No.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Confiar en todo el mundo, hay que ser muy cuidadoso al momento de crear alianzas.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi papá, el escritor Álvaro Miranda quien falleció el año pasado, es mi legado, me enseñó el amor por la lectura, la escritura y la habilidad para hablar en público, debe estar muy orgulloso de mi camino como emprendedora.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Hasta el momento no. En algunas ocasiones, pero seguí luchando por mis sueños.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, ninguna.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Hemos cambiado vidas dando empleo, personas que habían perdido la esperanza, el trabajo dignifica por tanto sí hemos cambiado vidas.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Actualmente somos cinco empleados, me veo con una empresa de mas de 50 empleados realizando más charlas internacionales.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha sido mi apoyo más grande, mi esposo por su paciencia y compañía, por ser mi soporte en momentos difíciles, mi hija es mi motivo, mi mamá, mi asesora y ejemplo a seguir, mis hermanos todos son parte de esta linda historia.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Hemos orientado a personas a conseguir empleo, también tenemos línea de emprendimiento dentro de nuestro proceso como alternativa para generar empleos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Agradezco a Diana Hernández por su paciencia, dedicación y amor que tiene a la empresa, sin ella esto nos sería lo mismo; mi mamá quien me ayuda con temas de comunicaciones, a Daniel Santos por su apoyo y experiencia y todas las personas que trabajan en el equipo son únicas.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Tener empatía, los valores, la perseverancia, el ayudar a otros, tener una marca única. Hago mi trabajo sin necesidad de imitar o plagiar a otros, soy auténtica y escribo lo que me nace sobre temas de desempleo en mi blog.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Ser autentico y no copiarse de los demás te ayuda a crear tu marca personal, una marca imitada se nota y no te lleva al éxito, se único, se leal y perseverante.

