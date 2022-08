Creó una empresa que transforma la salud por medio de la alimentación consciente

Ella es Viviana Echeverri, la emprendedora detrás de "PADAM". Foto: Cortesía PADAM

“Nosotros somos y queremos ser siempre el primer testimonio de cada uno de los productos que lanzamos al mercado, especialmente el de los superalimentos y los adaptógenos; por esta razón nuestro propósito superior es compartir con muchas personas los beneficios de los ingredientes que nos han ayudado a sanar diferentes enfermedades y sobretodo el origen de ellas que es: el estrés.

El motor que nos impulsa cada día es nuestro deseo de que muchas personas puedan mejorar su salud , elevar su vitalidad y obtener bienestar integral gracias a nuestras mezclas funcionales”, así lo va narrando Viviana Echeverri, la emprendedora detrás de PADAM una idea de negocio que promueve hábitos de alimentación saludable para el bienestar humano. Nos contó su historia en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y este fue el recorrido que nos dio por su emprendimiento:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 37 años, Administración de Empresas Agropecuarias, especialista en Mercadeo, Sommelier de Té y Health Coach.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Después de vender mi primera empresa Verderina (de tés e infusiones) decidí continuar en el mundo de la alimentación funcional y saludable; sufrí muchos años de ovario poliquístico y síntomas muy dolorosos e incómodos cada mes con la menstruación; en la búsqueda de mejorar mi salud de manera natural una bioenergética me recomendó preparar la “leche dorada”, esta se prepara agregando cúrcuma y diferentes especias a una olla con leche o leches vegetales caliente. La comencé a tomar y mis exámenes hormonales mejoraron y mis síntomas físicos desaparecieron casi por completo. Paralelo a este proceso, terminé mi sociedad anterior así que decidí que esta maravillosa receta ancestral debía llegar a muchas personas de manera práctica e instantánea, me mentalicé en ser la primera marca en Colombia en tener una Golden Milk, así fue como en 2018 salimos al mercado con un producto, actualmente tenemos un portafolio de 4 mezclas de superalimentos y adaptógenos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Fueron varios meses para desarrollar la leche dorada, comencé a trabajar con el equipo de investigación y desarrollo de mi maquilador actual para que más que una mezcla de especias e ingredientes, nuestra Golden Milk, realmente fuera un producto funcional. Me senté a diseñar cuidadosamente mi modelo de negocio, costeo y un check list de todo lo que necesitaba para lanzar. Paralelamente comencé a definir un pipeline de mezclas porque estos desarrollos en promedio se demoran entre 1 y 2 años para que realmente funcionen.

Me ayudó mucho ser ganadora de capital semilla de la alcaldía de Medellín este mismo año, este proceso fue ese cimiento fuerte que nos permitió construir sólidamente un modelo de negocio consciente y sostenible en el tiempo.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Con lo que me pagó mi ex socia por Verderina, di una cuota de 5 millones para sacar el Invima. el logo me lo hizo una gran amiga y así fui construyendo. Con los pagos mensuales que me hacía mi socia empecé a consolidar un capital de trabajo pequeño. Increíblemente me gané un capital semilla a los 2 meses de estar operando y ese premio fue lo que nos ayudó a dar primeros pasos fuertes en el mercado. El crecimiento de PADAM ha sido completamente orgánico, no hemos necesitado inversión o préstamos en estos 4 años.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Hemos logrado impactar miles de vidas transformando, mejorando la salud y el bienestar de todos los que consumen nuestros productos, trabajamos en proyectos e iniciativas de salud menstrual con la asociación Colombiana de Endometriosis, la marca Nosotras y la caja de compensación Comfama; en pandemia llegamos a los hogares como alternativa alimenticia para fortalecer el sistema inmune y recuperar la vitalidad.

Nuestro sueño es que los ingredientes de nuestras mezclas sean en su 100% locales y provenientes de agricultura regenerativa, también queremos que más que productos, PADAM sea una plataforma educativa en hábitos y continuar desarrollando nuestro portafolio.

6. ¿Soy feliz?

Inmensamente feliz. PADAM me ha dado mucha satisfacción al poderme dedicar a un emprendimiento con propósito, poder impactar vidas me llena, hoy puedo decir que he cumplido todos mis sueños, me siento muy abundante y satisfecha, cargada de nuevos sueños y retos.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Sí, la vendería a alguien con afinidad de propósito y que la pudiera poner a volar mucho más alto, estoy convencida que PADAM puede lograr muchas más cosas. Muchas veces me he visto limitada en energía y tiempo para hacerlo sola.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender siempre será duro, es un proceso constante lleno de retos, para mi ha sido difícil desligarlo de mi vida personal, delegar y desconectarme, porque han sido años de trabajar 24/7, estoy tratando de bajarle al ritmo y encontrar un equilibrio.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

He cumplido todos mis sueños hasta el día de hoy, PADAM es mucho más de lo que algún día soñé, hoy estoy llena de nuevos sueños por cumplir.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos trabajando fuertemente en ampliar nuestro portafolio, seguir rescatando la magia y el poder de la naturaleza, crear, seguir haciendo magia. Actualmente estamos a punto de entrar a Estados Unidos y seguimos trabajando por entrar a México y Chile, son retos grandes pero emocionantes.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, es escalable.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No, he recibido varias propuestas de este tipo, soy más afín a tener aliados estratégicos y socios que aporten más que capital, para mi es muy importante la afinidad de propósito.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Confiar ciegamente en algunas personas y empresas, entregar mi información confidencial incluso con NDA firmado. Lamentablemente en Colombia, muchas empresas no respetan contratos y los procesos legales son muy costosos, largos y desgastantes.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró lo que mejoró mi vida, cómo se transformó mi salud y mi bienestar al tomar la Golden Milk e incluir superalimentos y adaptógenos en mi dieta, quise llevar esto a muchas personas e impactar vidas; mi fuente constante de inspiración también siempre será la naturaleza, su magia y su capacidad para despertar el médico y la farmacia que todos tenemos en el interior.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

En muchos momentos, primero con Verderina, después de 6 años de sentirme estancada, mal económicamente, endeudada, desmotivada; también tuve otro emprendimiento (una franquicia de Be Smart, gimnasio de electroestimulación), con este negocio me quebré, fue muy duro.

En PADAM he tenido momentos muy difíciles, la copia, inconvenientes con aliados estratégicos, temas coyunturales de mercado, problemas personales; es completamente normal al no tener socios y estar tan sola en el proceso, tener días en los que se siente que no se puede más.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí. En los diferentes concursos de emprendimiento que me he ganado: capital semilla, fondo emprender, EMPODERA de Innpulsa y mujeres líderes de Comfama, he encontrado mentores, compañeros y grupos de apoyo que constantemente me acompañan en mi proceso.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

La salud se convirtió en un eje trascendental para la humanidad post pandemia, nuestro objetivo es seguir impactando vidas con nuestros productos y convertirnos en una comunidad y plataforma que eduque alrededor de temas de bienestar, también queremos apoyar agricultores de nuestro país convirtiéndolos en proveedores y al planeta apoyando la agricultura regenerativa.

Continuaremos trabajando en programas de salud femenina y menstrual, entre otros proyectos relacionados con reestablecer el equilibrio natural del ser.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo ayudando como mentora a otros emprendedores, también como health coach transformado vidas y ayudando a cambiar hábitos. Sueño a PADAM en varios países, con un portafolio robusto y por qué no crear más empresas, generar mucho más empleo, estoy convencida de que hacer empresa es hacer país.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El papel más importante, los amigos y la familia son los únicos que saben lo que hay detrás de tu empresa, lo que luchas, tus miedos, son los que están allí en esos días de querer tirar la toalla.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Obviamente, es uno de mis sueños, actualmente asesoro pequeñas marcas que están iniciando, me encantaría hacerlo a mayor escala. Ayudar a cumplir sueños así como yo pude hacerlos. Sería mi manera de retribuir a la vida todo lo que me ha dado y de ayudarles a los emprendedores a ahorrar camino en base a mi experiencia.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo base es pequeño pero poderoso, somos 5 personas encargadas de la parte comercial, administrativa y logística.

Me he apalancado en el equipo de mi maquila, el departamento de I&D, producción, etc.

También en los equipos comerciales de mis distribuidores en Colombia y Panamá.

Tercerizamos procesos como contabilidad, finanzas, estrategia digital, mercadeo entre otros, también son parte fundamental de nuestro día a día.

Cuento con un equipo asesor que hacen el papel de junta directiva y apoyo en el proceso de emprendimiento, este equipo asesor está conformado por amigos emprendedores de alto impacto, mentores de los diferentes concursos de emprendimiento entre otros.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es la magia, la pasión, mi creatividad, mi amor al propósito, el sueño de poder llevar alimentación funcional y saludable a miles de personas y lograr transformar vidas.

Muchos clientes nos manifiestan que sienten el amor en cada detalle, creo que por eso también les funcionan nuestros productos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

A valorar cada derrota, a ver cada reto, cada lágrima y situación como un inmenso aprendizaje, he crecido expansivamente como persona, soy un mejor ser humano, cada día con más ganas de impactar.

He aprendido a ser mejor líder, a vivir el presente, a disfrutar del trabajo cosechado, a buscar un equilibrio entre emprender y vivir.

