Creó una marca de jeans que le hace homenaje a la tela más antigua del mundo

Yheisimber Germán Ramírez González creó Adamas, una idea de negocio que se desarrolla con tela Denim, una de las más antiguas del mundo textil.

“Nosotros comenzados vendiendo en los madrugones, para los que no conocen esta figura de venta, uno debe poner sus productos en unos pequeños stands que se ubican en los pasillos del centro comercial El Gran San y solo tiene oportunidad de comercializar por horas. Se hace los miércoles y viernes, así que es una venta contra reloj. Momentos nada fáciles y hasta dolorosos”, así lo recuerda Yheisimber Ramírez, cuando hace un recorrido por el nacimiento de su idea de negocio.

En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, hablamos con él y nos contó los retos a los que ha tenido que enfrentarse y cómo estos se convirtieron en el verdadero trampolín para posicionar su marca en el mercado colombiano.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

37 años. Lastimosamente no culminé mis estudios universitarios. Alcancé a cursar tan solo tres semestres de Derechos y Economía.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació?¿Qué fue lo que creé?

Cree mi propia marca de jeans y productos Denim llamada Adamas. Una marca inspirada en un textil que jamás pasará de moda, el que toda mujer tiene en su ropero, con el que se siente segura, linda, sensual, casual. Hoy somos una empresa que le apuesta a la internacionalización de nuestros productos. Creé una familia donde todos somos indispensables y nos apoyamos. Una familia de colombianos que creemos en que hacer país es la esperanza para los 50 millones que somos y que día tras día trabajamos para ver crecer el país.

Mi idea fue fabricar prendas de vestir en Denim, nació en el año 2008 cuando trabaja de empleado en una fábrica de jeans. El Denim es un textil sumamente versátil, por ello nos centramos en diversificarlo y darle a la mujer decenas de formas a la hora de lucirlo, dándole además ese toque femenino que tanto las caracteriza.

3 ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Mi primer empleo fue en una fábrica de jeans, allí aprendí todo el proceso, conocí los proveedores de la materia prima y también los talleres de satélite de confección que me ayudaron en el proceso de la elaboración de esa primera etapa de creación y confección.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Hice un préstamo en el banco por $5.000.000 fue lo máximo que me prestaron y con eso arranqué mi proyecto. Pagué ese crédito al año con la comercialización de mis prendas de vestir.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento?¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos generando empleo y beneficiando a muchas familias. Estoy cambiando e innovando la forma de vestir de una manera versátil, fresca, cómoda y resaltando la belleza de la mujer.

6. ¿Soy feliz?

Sí, con mi esposa Martha y mi hija. Tengo la bendición de contar con una mujer que es mi coequipera y puedo decir que somos el complemento perfecto. Creemos que la felicidad está en hacer familia y hacer todo por la misma, en ello definitivamente está la verdadera felicidad. Soy un hombre que nació para conformar un hogar y sueño con izar la bandera de Colombia, destacándonos no solo como empresarios sino como inspiración para miles y millones de parejas jóvenes en el mundo que merecen el éxito rotundo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, cuando uno ha luchado tanto por solidificarlo, la empresa se convierte en un proyecto de vida. Para nosotros Adamas, es el apellido que lucimos con orgullo.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Muy duro, al principio nada es fácil, tuve muchos inconvenientes porque cuando empecé con mi marca fue complicado cuadrar la molderia. Los jeans me quedaban torcidos, pequeños, hasta que con el tiempo lo logramos. Muchas veces he sentido que no puedo más, porque para hacer marca se necesita mucho dinero. A pesar de que vendemos, muchas veces nos hemos visto apretados para el sostenimiento de la empresa y con todos los impuestos del gobierno pues más difícil todavía, eso tampoco ayuda mucho. Nosotros comenzados vendiendo en los madrugones, para los que no conocen esta figura de venta, uno debe poner sus productos en unos pequeños stand que se ubican en los pasillos del centro comercial El Gran San y solo es por horas. Se hace los miércoles y viernes, así que es una venta contra reloj. Momentos nada fáciles y hasta dolorosos.

Pero con la ayuda de Dios seguimos en el proceso de posicionar la marca y volverla famosa. Siempre habrá obstáculos y retos que superar pero con Dios y persistencia siempre lo vamos a superar.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué le hace falta?

Gracias a Dios lo estoy cumpliendo porque he logrado formar una empresa, me hace falta volverla una multinacional, así la tenemos proyectada a diez años.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Volvernos la multinacional más importante de productos Denim, colombianos de moda y calidad en el mundo.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

SÍ lo primero que queremos es que nuestra marca de jeans colombianos sea conocida a nivel mundial como una marca de estilo de vida para todas las edades y géneros, estando siempre a la vanguardia de la moda.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No, quizá en un comienzo si lo hubiera hecho, pero ahora vamos cogiendo la forma y el sentido que esperábamos. Tenemos un valor agregado como empresarios y es que somos sumamente organizados con el dinero y nos hemos proyectado categóricamente.

Tampoco le cedería parte de la empresa a alguien. Con absoluta humildad, en estos momentos digo que NO.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Ser negativo. Los sueños sí se cumplen si trabajamos en ellos, si somos disciplinados, humildes, constantes y antes de cualquier cosa no hay que olvidarse de dónde venimos y hacia dónde vamos.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

El que era mi jefe en esa época, un paisa muy trabajador. Siempre he dicho que los paisas son de admirar e inspiran. Me gustaría seguir al grupo Inditex.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Hemos atravesado momentos duros. Con la pandemia tuvimos que cerrar 6 tiendas físicas que con mucho esfuerzo se construyeron, pero no pudimos sostenerlas más. No pensé tirar la toalla siempre pensé en todas esas personas que me han ayudado a posicionar Adamas. El reto fue seguir adelante y atravesar una prueba más y empezar A hacer un trabajo diferente emigrando a las redes sociales y trabajando en línea para seguir atendiendo a nuestros clientes y conquistando nuevos. Siempre han sido más fuerte mis ganas por salir adelante y por eso no lo hice.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No.

17 ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Lo que estamos haciendo transciende porque estamos cambiando vidas, ayudando a muchas familias generando empleos directos e indirectos, queremos inspirar a las personas a emprender con nuestras prendas vestir, demostrando que con esfuerzo y dedicación todo se logra.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

La veo posicionada en todo el planeta y ayudando a miles de familias a cumplir también su sueño. Mi propósito siempre ha sido crear una empresa sólida y exitosa.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi mamá , mi esposa y mi hija son mi motor y mi apoyo incondicional en todo. Vuelvo y repito la familia es el todo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto que sí.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es el núcleo de la empresa porque sin ellos tampoco hubiera sido posible lograrlo. Está conformado desde los operarios que son lo que hacen las prendas con amor y pasión, nuestros diseñadores y la parte comercial.

El papel más importante de esta historia es mi mamá, ella siempre me ha apoyado con sus oraciones y consejos. En un momento especial de este proceso eme ayudó en mi primer local trabajando de sol a sol, y mi esposa que está a mi lado desde que comenzamos haciendo nuestras primeras prendas cuando arrancamos en un catre en el Gran San, llegábamos a trabajar a los madrugones desde las 3:00 a.m.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Somos una marca versátil, fresca que piensa siempre en innovar para garantizar estilo y comodidad.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Con Dios todo es posible.

