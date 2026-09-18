David Vélez, creador de Nu: así ha sido su historia de vida

Viene de una familia de emprendedores, se lo llevaron de Colombia cuando era niño por culpa de la violencia de los años 80, estudió en Estados Unidos, trabajó para un fondo de inversión y cuando estaba en Brasil, vio una oportunidad de oro. Ahora es el hombre detrás del banco más innovador de América, con 140 millones de clientes, y el mismo que cambió ese viejo modelo en Colombia que antes controlaban los mismos bancos de siempre con más de 100 años. Aquí está su historia, lo que quiere hacer por el Chocó, su opinión sobre la IA y hasta le deja un mensaje a los que quieren emprender en esta conversación con Edwin Bohórquez Aya, gerente digital de El Espectador.