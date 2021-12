Diseñan carteras artesanales hechas a mano con fibras naturales

María Cristina Betancourt y Jose Vélez Peñarete crearon una marca de carteras artesanales amigables con el medio ambiente.

“Luna nace hace un par de años, en 2019, al otro lado del mundo, en Australia. Mientras vivíamos allí hicimos un viaje por Vietnam, el sur de Asia y Oceanía, y todo este recorrido y choque cultural, nos llevó a pensar en tomar un poco de su cultura y mezclarla con todas nuestras ideas, para convertirlas en un producto puramente colombiano”, así lo narran Jose Vélez Peñarete y María Cristina Betancourt, los dos emprendedores que le dieron vida a una idea de negocio artesanal buscando practicidad, estilo y mucho diseño en una sola pieza. En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, nos cuentan cómo comenzó su empresa y las metas que tienen fijadas a corto, mediano y largo plazo.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

María Cristina Betancourt, 35 años, Administración de Empresa

José Vélez Peñarete, 37 años, Ingeniería Multimedia

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

El primer emprendimiento que tuve fue C3. Lo fundé con un par de amigos en el 2008 y nació como una productora de ideas, principalmente digitales y de tecnología, donde mezclábamos muchas técnicas artísticas, gráficas y tecnológicas para diferentes clientes y medios.Debido a compromisos con sus carreras y empleos, mis dos compañeros me proponen liquidar la empresa y tomar caminos aparte. Sin embargo, yo decido seguir adelante con C3.

Por varios años estuve trabajando en la empresa desarrollando proyectos para clientes, y simultáneamente siendo empleado parcialmente o tiempo completo en grandes empresas de tecnología, aprendiendo metodologías de trabajo, técnicas, principios de diseño y de gestión, que tiempo después implementaría en C3.

La empresa se fue transformando con los años tanto como sociedad como en sus objetivos, y después de conformado un portafolio tecnológico sólido, decidí renunciar a mi empleo y proponerle a Cris trabajar en C3, y construir este proyecto con una visión más amplia. Ella, quién traía una amplia experiencia en retail, ventas y gestión administrativa, haría un equipo perfecto para llevar a cabo este gran reto.

Desde entonces generamos proyectos de tecnología increíbles de la mano de empresas espectaculares, a la par que nos consolidábamos como empresa y construíamos nuevos proyectos. Parte de nuestra nueva visión era generar, bajo C3, nuevas marcas y productos innovadores siempre utilizando los mismos fundamentos de diseño que aplicábamos en los proyectos para clientes – lo cual siempre fue nuestro diferenciador – , pero ahora trayendo esta experiencia a estos nuevos emprendimientos. Así nació la idea de Bibox.co, un portal de comercio electrónico pensado en brindar la mejor experiencia de compra, y servir como ecosistema y plataforma tecnológica para ofrecer productos innovadores de marcas propias.

Como parte de esta gran visión, nace Luna by bibox

Las lunas son carteras artesanales hechas a mano con fibras naturales. Como idea, Luna nace hace un par de años, en 2019, al otro lado del mundo, en Australia. Mientras vivíamos allí hicimos un viaje por Vietnam, el sur de Asia y Oceanía, y todo este recorrido y choque cultural, nos llevó a pensar en tomar un poco de su cultura y mezclarla con todas nuestras ideas.

La primera muestra de diseño que exhibimos en Colombia, fue lo que nos dio el combustible para acelerar todo el proceso. Todas las veces que Cris usaba esta cartera en un restaurante, centro comercial, teatro, alguien tenía que ver con ella y preguntar quién la vendía. Atraía todas las miradas a cualquier lugar que íbamos.

Después de eso fue cuestión de consolidar nuestras ideas en producción, trabajar en la marca, y sobre todo en cómo comunicar nuestra visión y transmitirla para estar a la altura de nuestro producto. Así fuimos dando forma a Luna Nueva, nuestra colección 2021.

El lanzamiento de Luna como marca y nuestra colección Luna Nueva, lo hicimos hace muy poco, a finales de septiembre de 2021. Sin embargo, la acogida que hemos tenido de la gente ha sido increíble y ha superado todas nuestras expectativas. Nuestra colección consta de 11 referencias, todas igual de impactantes. La gente no sabe cuál de todas elegir y siempre termina comprando 2 ó 3.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Fueron muchas horas y jornadas muy largas de trabajo, como en todo proceso de emprendimiento. Pero, como en muchos, lo que más pesó para llevar la idea a la realidad, fue la disciplina y constancia. Lo más complicado es articular todo para que cuadre con la visión; investigar el mercado, la audiencia, generar el plan de negocios, calcular costos, etc. Siempre he pensado que, si en ese proceso se logra que la visión inicial no se desacomode, tienes la mitad hecha. Y así fue. Las cosas se fueron construyendo paso a paso de una forma muy planificada y sin afanes, y estamos viendo el resultado de toda esta visión ahora.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

En nuestro proyecto inicial con C3, al momento de restructurarnos y renunciar a nuestros empleos, utilizamos todo el capital de ahorro y liquidaciones, para sostener la empresa y a nuestras familias, mientras conseguíamos nuevos clientes y poníamos a punto el nuevo modelo de negocio. Este proceso tardó un poco menos de un año. Sin embargo, llegamos a endeudarnos mucho, y esta preocupación estaba haciendo que perdiéramos la visión con la que habíamos iniciado.

Llegó a tal punto que un día solo teníamos dinero para tomar el transporte ida y vuelta a una reunión de un cliente. En ese momento dijimos que no nos endeudaríamos más y que esta sería nuestra última reunión. Si no resultaba, buscaríamos nuevamente empleo donde nuestros empleadores pasados. Ese día logramos un contrato con una compañía con la que iríamos a hacer muchísimos proyectos en todo Latinoamérica, Europa y Estados Unidos por más de 5 años.

Para Luna y Bibox, la inversión se está realizando con el capital resultado de los proyectos de C3.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con los años la funcionalidad de una cartera ha venido cambiando. La época de cargar “bultos enormes de papa” para todas partes pasó hace tiempo. Ahora mismo solo necesitamos llevar con nosotros un Smartphone, la billetera y un par de cosas más. Nuestras carteras precisamente satisfacen esa necesidad de esa mujer moderna, espontánea y práctica, que se quiere ver muy bien todos los días. Que le gusta el arte, los productos hechos a mano, que tienen un espíritu aventurero y a la vez son muy elegantes.

A nivel de estética, nuestros productos tienen un diseño minimalista, pero muy balanceado a través de sus texturas, y totalmente tejidos a mano. Este es un producto que inspira, da un equilibrio estético increíble a tu vestir. Es una pieza de arte que llevas contigo que te complementa y te hace ver fresca, pero muy elegante a la vez.

Algo que vemos es que las mujeres siempre buscan verse muy bien cuando hay una ocasión especial o cuando van a salir de viaje. Bueno, ¿quién dijo que en el día a día no se pueden ver igual de espectaculares que cuando se va de viaje? Con nuestra colección Luna Nueva buscamos romper ese paradigma.

6. ¿Soy feliz?

Es difícil cuantificar esta respuesta en todo ámbito. Respecto al emprendimiento, Luna nos llena de alegría. Pero esta “felicidad” no significa conformismo. Tenemos muchas cosas por mejorar y metas muy ambiciosas.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por el momento no se nos pasa por la cabeza esta idea. Luna es parte de un ecosistema más amplio. Supongo que cuando tengamos una oferta se evaluará dependiendo del contexto que se tenga, pero no deja de ser una decisión muy difícil. Ponerle precio a las canas que deja un emprendimiento es muy complicado (risas).

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue un camino muy complicado. Desde dar el gran paso de renunciar a los súper empleos que teníamos hace 10 años, hasta cada uno de los baches que ha traído cada uno de los emprendimientos, han sido desafíos gigantescos. Sin embargo, el aprendizaje y los resultados justifican todo este esfuerzo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Más que sueño como meta cumplida, el sueño es vivirlo, disfrutarlo y sobre todo seguir creando y diseñando nuevos productos/proyectos, así que espero falten muchísimos años más para poder responder con un Sí rotundo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

La siguiente colección que esperamos lanzar el próximo año, Luna Creciente, será una mezcla de lo mejor de las texturas, materiales y colores del sur de Asia, Oceanía y Colombia. Va a ser increíble. Tenemos demasiadas ideas que estamos implementando en este momento y que estamos seguros les encantará a todos nuestros clientes.

Además, dentro de pocas semanas estaremos lanzando Bibox.co, que servirá de ecosistema y plataforma de e-commerce para Luna, que en realidad es una marca un poco más ambiciosa y venimos planeando desde hace muchos años. Con Luna estaremos incursionando en Estados Unidos con nuestros productos el próximo año.

Esperamos en el transcurso de 2022 lanzar también nuevas marcas que complementen nuestro ecosistema en Bibox. ¡Se vienen muchos nuevos retos!

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Por supuesto. Hemos venido construyendo todo con mucha calma y muy bien planeado precisamente con ese objetivo en mente. Desde la producción hasta la comunicación la tenemos muy bien estructurada, no hemos escatimado esfuerzos generando lineamientos y diseñando una marca sólida que nos sirva de plataforma hacia el futuro. Tampoco estamos cortos de ideas innovadoras, diseños y planes a mediano y largo plazo.

Todos estos planes y lineamientos nos permitirán escalar la empresa a medida que la demanda se incremente. Lo que hemos construido no ha sido pensando en vender por vender, sino en construir futuro. Ahora, cada propuesta habría que analizarla con detenimiento, pero es muy importante compartir la misma visión y expectativas con quien sea que ingrese a nuestra sociedad.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

De la mayor parte de los desaciertos uno no debe arrepentirse. Al final esto es lo que ayuda a generar mejores “cimientos”. De lo único que de pronto nos arrepentimos es no haber creado esta marca un poco antes.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Hubo muchas personas que influenciaron nuestra carrera y emprendimientos, tanto para inspirarnos como para desafiarnos. El que a veces te señalen “todo lo que tienes por perder” o te digan que “esto es imposible de hacer” - como me lo decían constantemente en una multinacional donde trabajé-, siempre fue combustible para mí, en vez de un limitante. Combustible para demostrar que las cosas siempre tienen una solución si se ven desde una perspectiva diferente, y que siempre lograrás lo que te propongas si eres persistente, dedicado, y disciplinado.

Así mismo, hubo personas que nos enseñaron a volver lo complejo, práctico, simple y que en realidad este es el arte de todo buen diseño. También están los grandes emprendedores que siempre serán una excelente referencia. Pero más que personas vemos ideas. Ideas que rompieron paradigmas y cambiaron algo que dábamos por sentado. Y es ahí donde encontramos la inspiración y donde nos enseñan que lo que creemos hoy, los miedos y limitantes, no son más que hechos históricos no necesariamente condicionantes. Esto es lo que esperamos dejar algún día, más que nombres, ideas.

Por otro lado, también están los viajes, esta ha sido otra fuente de inspiración fundamental y constante, donde han surgido gran parte de nuestras ideas; El salir y tomar nuevo aire, los cambios culturales drásticos, paisajes nuevos, nuevas perspectivas y formas de ver la vida, soluciones diferentes a problemas cotidianos, entre otros nos ha enriquecido muchísimo e influenciado de muchas maneras.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Más que fracasos fueron ideas abandonadas para darle paso a mejores. En el camino a muchas cosas hay que decirles que no y aprender dar toda la energía y ser terco selectivamente.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Esto lo dirá el tiempo. Somos una empresa joven, sin embargo, nuestra visión no es cortoplacista y siempre estamos generando nuevos productos de todo tipo. Con Luna pretendemos generalizar el uso de productos prácticos y simplificar la forma de vestir de la mujer. Si somos constantes esto podría trascender.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

La empresa la veo con varias marcas consolidadas en Colombia y el mundo, y esperamos estar siempre diseñando nuevas soluciones y productos.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Nuestras familias siempre confiaron en nosotros y nos han apoyado con cada locura que se nos ha ocurrido. Sin embargo, venimos de familias muy tradicionales. Esto fue todo un reto al principio, el soltar ese modelo tradicional que nos habían enseñado, de empleo y mie, para darle paso a nuestra propia voz, fue todo un desafío. También desde muy jóvenes nos tocó trabajar y a ambos asumir la responsabilidad de nuestras casas. Creo que esto jugó un papel fundamental en todo; a través de las dificultades aprendimos muchas cosas.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto. Todo lo que hemos aprendido puede ser utilizado como herramienta para muchos que hasta ahora están iniciando.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El apoyo mutuo con Cris ha sido fundamental, así como el del equipo de trabajo. Después de venir trabajando por tanto tiempo juntos sabemos cómo engranar cada decisión con los objetivos, siempre con el respaldo de quienes trabajamos para cada reto que proponemos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

A nivel de C3 tenemos marcas, servicios, productos únicos y una marca general consolidada. Con Luna tenemos productos muy innovadores donde estamos construyendo prácticamente un nuevo mercado en Colombia. Nuestro sello personal está en el diseño.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Algunas cosas ya las he mencionado en otros puntos anteriores, pero lo fundamental ha sido aprender a creer en la visión general y no dejarse derrumbar por miedos, limitantes de momento o emocionales. Así mismo, la terquedad ha sido clave; dejarla desbordar cuando tratan de derrumbar tus objetivos, y mantenerla al límite o agarrarla por el cuello cuando es momento de actuar o corregir.

Hemos aprendido a nunca perder la perspectiva general por dar paso a objetivos de corto plazo, muchas veces nos dejamos llevar por el día a día y terminamos prácticamente auto-empleándonos descuidando lo importante.

Sabemos ahora que decir NO muchas veces no es malo y que también mantener las expectativas a raya ayuda mucho a poder tomar decisiones racionales y no emocionales. y lo principal a nunca dejar de aprender y pensar que se sabe lo suficiente.

