El emprendedor que, con educación, ha impactado a más de 52.000 niños y niñas

En la Institución Educativa María Inmaculada, en Providencia, aparecen Raúl Huffington, líder social de la Isla; Laury Tinoco, la hermana Helena Correa, Vicky Reyes, Valentina Pardo, Juan Camilo Domínguez, la profe Luceli y abajo, sentados, Lucas Bravo Reyes, creador de Educambio; María Antonia González, María Paula Araujo y Sergio Bermúdez. Foto: Cortesía Educambio

Siempre que preginto qué es lo que hacen los emprendedores que se postulan para salir en esta sección, recibo respuestas diversas, la mayoría de ellas técnicas, algunas muy simples, otras confusas y unas más como esta: "Educambio es una organización de triple impacto: social, económica y ambiental, que transforma realidades en Colombia a través de soluciones educativas sostenibles. Creemos que la educación de calidad no es solo una causa: es la base del desarrollo". Y sí, estas son las que, sin duda, desde el comienzo, atraen más que la atención.

“Desde 2016 hemos impactado a más de 52.000 personas con productos y servicios con propósito como papelería ecológica, bibliotecas comunitarias, becas escolares y espacios de transformación que generan impacto social, ambiental y económico en comunidades históricamente excluidas. Nuestro modelo reinvierte el 11% de cada compra en proyectos sociales de alto impacto, permitiendo que empresas y aliados estratégicos inviertan con sentido, mientras fortalecen su sostenibilidad y reputación”. Y dejarojn algo que parece más que un eslogan: “Transformamos futuros junto a quienes creen que la educación es la solución”.

Pero algunos datos más nos impulsaron a publicar esta historia con el fin de que más personas la conozcan: “Hoy hemos entregado 78 bibliotecas, 743 becas de cambio, más de 44.900 kits escolares y casi 34.000 libros, lo que nos ha llevado a impactar a más de 52.000 niños y jóvenes a nivel nacional. En los últimos cinco años hemos movilizado más de un millón de dólares hacia impacto social”.

Así que hablamos con Lucas Bravo, su CEO y fundador, para que fuera él mismo, en nuestro formato de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, quien contara su historia en primera persona:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 31 años. Estudié Administración de Empresas, Mercadeo Internacional y Publicidad en la Universidad Icesi, y realicé una doble titulación en International Management en la ESC – École Supérieure de Commerce, en Francia.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nació tras ver a un par de niños en el Pacífico colombiano escribiendo sobre un pedazo de periódico para poder estudiar. A lo largo de mi vida he estado involucrado en temas de impacto social: me gusta ayudar. Y he descubierto que a través de mis acciones puedo construir puentes entre necesidades urgentes y oportunidades reales. Así nació Educambio, como un proyecto de cuadernos reciclados para niños, como los que yo había visto, que no tenían dónde escribir. Con el tiempo, al identificar las verdaderas barreras del acceso a la educación en la ruralidad colombiana, Educambio se transformó en una organización con un propósito claro: la transformación social sostenible a través de la entrega de oportunidades de educación de calidad.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Inspirado en modelos de negocio como el 1x1, entendí que si quería financiar cuadernos para los niños, lo más coherente era vender cuadernos, pero distintos: productos con impacto, con alma. Empezamos a crear cuadernos con mensajes inspiradores, elaborados con papel reciclado y diseñados por artistas locales. Cuadernos que hablaran de identidad, pertenencia y esperanza. Con cada venta, financiamos nuestros primeros programas sociales. Desde ahí, fuimos creciendo, aliándonos con empresas, instituciones educativas y comunidades para crear soluciones educativas con impacto real.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Educambio nació con 3.000 pesos y una pauta mal hecha. Le conté la idea a mi amiga Laura Díaz y juntos empezamos a construirla. Su familia fue generosa y nos permitió usar el garaje de su casa como centro de operaciones: allí recibíamos donaciones, organizábamos voluntariados, seleccionábamos libros y diseñábamos los primeros productos. Sin capital, pero con visión y ganas, iniciamos la producción de cuadernos con pequeños ahorros. Las ventas fueron nuestra fuente de financiación inicial. Uno de nuestros diferenciales fue tener desde el inicio un modelo de negocio claro: un blended finance model que integra múltiples fuentes de ingresos. Hoy Educambio tiene dos unidades de negocio: papelería con propósito (B2B y B2C) y programas de impacto social. Además, implementamos un cashback corporativo: el 11% del valor de compra se reinvierte en proyectos sociales. Esto nos ha permitido escalar, diversificar ingresos y fortalecer nuestra propuesta de valor.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Hoy hemos entregado 78 bibliotecas, 743 becas de cambio, más de 44.900 kits escolares y casi 34.000 libros, lo que nos ha llevado a impactar a más de 52.000 niños y jóvenes a nivel nacional. En los últimos cinco años hemos movilizado más de un millón de dólares hacia impacto social. Pero más allá de las cifras, lo más valioso ha sido consolidar un equipo multidisciplinario de altísimo nivel, que entiende el problema de raíz y diseña soluciones sostenibles. Estoy logrando transformar vidas. Estamos aumentando las probabilidades de que se cumplan proyectos de vida y se logre movilidad social ascendente. Historias como la de Dulce, una niña que hace cinco años conocí en condiciones difíciles, y que hoy habla inglés, escribe con seguridad y sueña con un futuro mejor para ella y su familia, resumen todo lo que buscamos: abrir puertas a través de la educación.

6. ¿Soy feliz?

Esta es una pregunta difícil, pero si me preguntan: profundamente sí. Y si me muriera mañana, moriría feliz. Ver cómo Educambio ha transformado vidas es una fuente constante de gratitud. Pero también me hace feliz ver cómo hemos inspirado a otras personas, colectivos, empresas, a cambiar su manera de ver el mundo. Que una organización transforme sus indicadores de gestión por indicadores de impacto, o que un niño sonría al entrar a una biblioteca donde por primera vez puede soñar, son razones más que suficientes para ser feliz.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo veo como algo que se vende. Educambio no es solo una empresa: es un propósito colectivo. Estoy abierto a alianzas, a inversión estratégica que fortalezca el impacto, pero no a diluir la esencia de lo que somos.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender ha sido un reto enorme, especialmente desde el sector social, donde no existen manuales ni rutas claras. Pero lo ha hecho más llevadero tener un equipo de alto desempeño, comprometido, que me reta a ser mejor. Además, he tenido el privilegio de contar con una junta asesora exigente, estratégica, que cuestiona y acompaña. Rodearse bien —con experiencia, agilidad, juventud y madurez— ha sido clave para hacer de este camino algo esperanzador. Haber emprendido en múltiples oportunidades antes de Educambio, fue clave también, pues el resultado actual es la suma de conocimientos adquiridos a lo largo de mi vida.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, estoy cumpliendo uno de mis grandes sueños: crear algo que trascienda y transforme vidas, mientras soy feliz. Pero falta mucho. Creo que Educambio puede tener un rol de mayor incidencia en el tejido educativo nacional y regional. Mi sueño ahora es seguir formándome, acercar el modelo a la política pública, a la tecnología y a la colaboración intersectorial. Colombia necesita una educación de calidad, y estoy comprometido a seguir aportando desde donde me corresponda.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Este es un año de expansión, estamos empujando muy fuerte para ver hasta dónde podemos llegar. Esperamos llevar nuestros programas al corazón de la Amazonía y seguir fortaleciendo nuestro impacto en el Chocó. También esperamos tener una mejor penetración del mercado en Bogotá y Medellín, que pueda apalancar ese crecimiento nacional que esperamos, guiados por la propuesta de valor que tenemos y consolidando nuestro Bono de Impacto Corporativo. También queremos avanzar hacia una integración más fuerte con lo público, la tecnología y las alianzas intersectoriales. El futuro está en lo colectivo, y queremos ser un puente entre las comunidades y las oportunidades.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, y lo estamos demostrando. Nuestro modelo permite ser replicado en distintos territorios, adaptándose a contextos diversos. Hemos diseñado procesos estandarizados pero flexibles, que combinan impacto con sostenibilidad. Nuestra meta es llegar a cada rincón del país donde un niño o niña necesite una oportunidad para aprender.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, siempre que esa persona o fondo comparta nuestra visión, nuestros valores y esté alineado con el impacto que queremos lograr. No se trata solo de dinero, sino de sumar capacidades, redes y propósito al camino. La historia de Educambio ha estado acompañada de desconocidos que confían en nosotros, y que a través del tiempo se han convertido en grandes aliados.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Intentar hacerlo todo solo. Aprendí que confiar en los demás, en sus talentos y visión, no solo aligera el camino, sino que multiplica el impacto. También aprendí que no todo se puede acelerar: algunas cosas necesitan tiempo, escucha y maduración.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mis papás han sido una gran fuente de inspiración, por su trabajo incansable, su incondicionalidad y por siempre querer lo mejor para los demás, especialmente para quienes los rodean. También me inspira profundamente Muhammad Yunus, por demostrar que es posible construir modelos empresariales con impacto social real y escalable. Su visión del emprendimiento social me enseñó que la sostenibilidad y la justicia pueden ir de la mano. Me inspiran también liderazgos como el de Lilibeidy Manrique, directora del Colegio La Fontaine en la Comuna 20 de Cali, quien hoy impacta de forma positiva a más de 500 niños y niñas desde una apuesta educativa transformadora. Y, sobre todo, me inspiran los liderazgos comunitarios: personas anónimas que desde sus barrios, veredas o instituciones educativas lideran procesos de cambio con valentía, empatía y coherencia. Es en ellos donde encuentro el mayor ejemplo de transformación desde lo cotidiano.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, muchas veces. Cuando sentía que no había recursos, cuando las cosas no salían como esperábamos o cuando las responsabilidades se volvían abrumadoras. Pero siempre encontré una razón más grande para seguir: una historia, un niño, una comunidad. Esa es mi gasolina.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, pertenezco a redes como One Young World y YLAI (Young Leaders of the Americas Initiative), que han sido fundamentales para mi crecimiento. A través de ellas he podido construir redes de colaboración compartida, intercambiar conocimientos y conectar con líderes increíbles de todo el continente que también están transformando realidades desde lo social. Estas experiencias me han permitido ampliar mi perspectiva, acceder a herramientas valiosas y fortalecer mi liderazgo. Además, cuento con una junta asesora que ha sido clave para mantener el rumbo estratégico y avanzar con propósito.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí. Educambio ya está impactando a miles de niños y niñas, pero también está inspirando a empresas, universidades y gobiernos a pensar distinto.

Hemos evolucionado de una organización social enfocada en educación, a un modelo único en el país que articula a empresas y comunidades vulnerables, a través de programas de valor compartido que responden a los desafíos sociales más urgentes y que no depende exclusivamente de donaciones, logrando convertirnos en una aceleradora de impacto empresarial; el modelo podrá impactar nuevas generaciones.

Nuestro modelo tiene el potencial de transformar la forma como se financia la educación en América Latina. Una de mis mayores victorias ha sido ver cómo ha crecido el equipo: personas que se han empoderado, profesionalizado y apropiado del propósito.

Trabajamos con los niños y niñas y con sus familias. Hemos desarrollado sistemas de cocreación con padres de familia y líneas estratégicas enfocadas en salud mental, bienestar y vínculos afectivos. Vemos transformaciones esperanzadoras a través de las familias, porque cuando una familia se fortalece, se multiplican las posibilidades de aprendizaje, resiliencia y futuro.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo acompañando a nuevas generaciones de líderes sociales, construyendo sistemas más justos desde la educación. A Educambio lo veo como una organización continental, con impacto medible en cientos de miles de niños, aliada con sectores públicos, privados y comunitarios, influyendo en políticas educativas con base en evidencia y empatía.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido fundamentales, o no solo por su apoyo emocional, sino porque desde el inicio estuvieron ahí para armar paquetes, llevar donaciones o escuchar ideas locas. Me han sostenido en los días difíciles y celebrado cada logro con amor genuino.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, lo hago y lo seguiré haciendo. Me encanta ser mentor, compartir experiencias y conectar a emprendedores con oportunidades. Creo que entre todos podemos construir un ecosistema más generoso y potente. Este año fui profesor de Innovación y Emprendimiento Social para el Desarrollo Comunitario en la Fundación Universitaria de Popayán, y ver cómo después del curso nacieron más de siete emprendimientos sociales fue una de las experiencias más gratificantes que he tenido. Me apasiona enseñar, compartir lo aprendido y acompañar procesos de otros. Es algo que quiero seguir trabajando y fortaleciendo a lo largo de mi vida.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo lo es todo. Son personas apasionadas, diversas, comprometidas, que no solo ejecutan, sino que piensan, sueñan y transforman. Hoy tenemos un equipo base de más de 20 personas vinculadas de manera directa, entre economistas, periodistas, profesores, administradores, sociólogos, politólogos, abogados, trabajadores sociales y hasta un máster en desarrollo de la Universidad de Cambridge. Además, más de 30 personas trabajan con nosotros de manera indirecta en procesos comunitarios, pedagógicos, logísticos y estratégicos. Sin ellos, nada de esto sería posible. Son quienes elevan este propósito cada día, lo llenan de sentido y lo impulsan mucho más allá de lo que imaginé al comienzo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello es la capacidad de convertir ideas en modelos viables, sostenibles y con alma. Soy estratégico, pero profundamente humano. Y creo que esa mezcla —de propósito, visión y ejecución— es lo que me permite liderar desde la esperanza.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que el cambio toma tiempo, pero llega. Que los procesos de transformación social necesitan paciencia, consistencia y confianza en las personas. Que vale la pena apostarle a lo colectivo, a la cocreación y al poder de los vínculos. He entendido que liderar desde el propósito no solo es posible, sino profundamente necesario en un mundo que a veces olvida para qué hace lo que hace. También he aprendido que los sueños, cuando se alinean con las necesidades reales del mundo y se trabajan con humildad, estrategia y constancia, se vuelven realidades que transforman.

He aprendido que cada historia cuenta, que cada niño que recibe un libro o una beca puede cambiar el destino de su comunidad. Y que construir un equipo que crea, se comprometa y sueñe contigo es una de las mayores fortalezas que puede tener cualquier emprendimiento. Finalmente, he aprendido que Educambio no es solo un proyecto, es una forma de entender la vida, una invitación permanente a construir un país más justo desde lo que cada uno sabe hacer. Que el cambio toma tiempo, pero llega. Que vale la pena apostarle a lo colectivo. Y que los sueños, cuando se alinean con las necesidades del mundo y se trabajan con constancia, se vuelven realidades que transforman.

