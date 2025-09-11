El 37% de la población debe al gota a gota, así que proponen ‘tsunami’ financiero

Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, durante la apertura del evento. Foto: Edwin Bohórquez Aya

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“La tecnología siempre va más rápido que la regulación”, le he escuchado decir a docenas de empresarios que han desarrollado negocios, precisamente, con base tecnológica. Y eso se vive a diario en, por ejemplo, casos famosos como el de Uber, los taxistas y las leyes de cada país; o de Airbnb y los hoteleros con los problemas de gentrificación y hasta la llamada piratería de hospedaje. Y así, con renta de bicicletas, de patinetas, con suscripciones de plataformas de contenido y un sinnúmero de casos disruptores que hemos vivido en los últimos 15 años por cuenta de la innovación y la creatividad de los creadores de negocios.

Esa es tal cual la misma realidad que avistaron los empresarios del sector fintech, es decir, las compañías que están cambiando el modelo tradicional de cómo los ciudadanos nos relacionamos con el dinero en efectivo, están generando mayores tasas de formalización y llegando a zonas donde la banca tradicional ni se asoma. Cobertura, que llaman.

Y por eso, justo en la inauguración de Latam Fintech Market, Colombia Fintech, el gremio que reúne a todas estas nuevas empresas de base tecnológica, se lanzó a proponer lo que han llamado un “Tsunami” regulatorio al sistema financiero. ¿Por qué? Porque hay muchas barreras de entrada para nuevos jugadores y esa es la razón de entrada para que existan tan pocos moviendo todo el dinero en Colombia, cuando la realidad debería ser otra, dijo Gabriel Santos, presidente de ese gremio.

Y soltó un dato: “En un solo año los neobancos han multiplicado por 10 el número de transacciones”. Tan solo este caso demuestra que la forma de mover la plata y los canales que se están usando necesitan muchas más autopistas que las que usan los bancos tradicionales. Así que el cambio “debe ser una decisión estratégica de Estado", agregó Santos. Comentó los tres pilares que propone: “Inclusión financiera porque el 79 % de los pagos se hacen con efectivo y el 37 % de la población tiene deudas con el gota a gota. Competencia: porque el sistema se construyó para salvaguardar la estabilidad de todo el modelo bancario, y solo 5 entidades financieras acaparan el 70 % de los recursos financieros. Y la innovación, porque aunque ya se tiene un sandbox, la visión innovadora se desvanece en el tema de los criptoactivos con incertidumbre normativa. Y esa incertidumbre ahoga la innovación, se genera parálisis y no deja crear nuevos negocios”.

Durante el evento se presentó un documento llamado ‘playbook’, que es esa hoja de ruta con propuestas para que el sistema financiero sea más inclusivo, competitivo e innovador, y viene con más de 100 propuestas que tienen estudios y hasta soluciones viables ejecutables. Hay temas de facturación electrónica, de criptoactivos, de movilidad de dinero, de impuestos, de tasas, de retenciones, de normas que incentiven la inversión porque hay precisamente normas de los años 80 que hoy frenan la llegada de fondos de capital de riesgo. En total son 122 propuestas para transformar el sistema financiero a partir de lo que hoy está pasando en el mundo, como el blockchain. “No debemos ser tan pasivos en la discusión, debemos ser activos y transformar nuestro sistema financiero”, agregó el dirigente gremial.

Marcela Torres, gerente general de Nu Bank Colombia, dijo que han “acompañado este cambio en la regulación y estamos comprometidos con la agenda de inclusión financiera”, pero hizo especial énfasis, por ejemplo, en que el pago de impuestos se mantiene en la banca tradicional y los usuarios de empresas como la que ella representa se ven obligados a pagar esas obligaciones en los bancos de siempre. “Es urgente poner en marcha un modelo de finanzas abiertas obligatorio y efectivo, consolidar un sistema de pagos interoperable, inmediato y libre de conflictos de interés como el que está entrando en marcha con Bre-B y revisar la fórmula de la tasa de usura”.

Roberto Campos Neto, quien fue presidente del Banco Central de Brasil desde 2019 hasta finales de 2024 y fue quien supervisó el lanzamiento y el desarrollo del método de pago instantáneo Pix en su país, también avanzó en la agenda de Open Finance (la integración de los sistemas financieros) y promovió Drex, un real digital (R$) que utiliza la tecnología blockchain, estuvo presente en el evento.

Campos Neto ahora trabaja para Nu, pero contó lo que sucedió en su país, lo que se vivió hace algunos años y que le podría servir a Colombia de espejo para lo que se viene con Bre-b. Todo lo que se hizo se logró porque “se bajaron las barreras de entrada para las fintech, llegamos a dos transacciones por habitante al día en todo Brasil, vimos muy rápido 40 o 50 millones de transacciones por día y eso no se imaginaba"

Y soltó una máxima para que la escuche todo el sistema financiero: “Me parece que en Colombia la adopción será muy rápida, pero todo depende de la usabilidad, cuando es flexible, se hace el cambio rápido. Debe ser user freindly”. Se refería a Bre-b, las llaves y el dinero en segundos de una cuenta a otra. “Nosotros en Brasil abrimos todo el sistema para que todos los países copiaran las mejores prácticas. Y la pandemia hizo que se generaron muchos negocios de base y en esto encontraron un sistema de pagos gratuito, eso aceleró la adopción del sistema”.

Contó cifras de Brasil: Tienen más de 175 millones en Pix, más de 854 millones de identificaciones, más de 6,6 billones de transacciones, más de US$ 508 billones en transacciones y actúan 934 actores, no solo bancos tradicionales que se tuvieron que montar en la ola, sino todoslos negocios de base tecnológica, es decir, las fintech.

¿Qué dice el Gobierno?

César Ferrari, superintendente financiero de Colombia, presente en el evento, ofreció su propia mirada. “Hay cambio ambientales, digitales, políticos, todo eso genera incertidumbre. Los algoritmos evolutivos son cada vez más intensos. Pero, ¿todo esto generará más inclusión? Hay cambios en la economía mundial, China es un actor cada vez más relevante para el mundo, las grandes tecnologías vienen de Asia y no de Estados Unidos, hemos pasado de los hidrocarburos a los carros eléctricos, la gente joven no quiere comprar vivienda, las empresas están en un país, pero se gobiernan desde otro".

Y dejó claro que “los rezagos en legislación son evidentes y eso es natural”. Dijo que los consumidores financieros en escenarios digitales efectivamente están aumentando y que por eso el futuro del sistema debe estar alineado con esa realidad, pero que eso toma tiempo. “El futuro del sistema financiero es digital”, dijo. Así que contó lo que han hecho desde la superfinanciera: finanzas abiertas (simetría de información), optimización normativa (no podemos cambiar leyes y decretos, pero sí circulares y eso ya lo ajustamos), la matriz de riesgo (la hemos cambiado porque hoy los riesgos no son los de antes), la supervisión digital y la modernización de la superfinanciera como un todo (llevamos dos años en este trámite, pero nos faltan dos pasos, tras pasar por Minhacienda y Presidencia, estamos adportas de sacar el decreto para reorganizarnos y nos ponga al día de todos estos retos).

Todos para el mismo lado

El objetivo de todo está claro, pero el asunto es que se necesita de la mano del Congreso. Por eso lanzan esta propuesta de playbook, para que se ponga sobre la mesa de debate de todos los que van a aspirar a las elecciones tanto para el Congreso como para la presidencia.

“Necesitamos una fuerza y voluntad política que exceda las elecciones, porque no van a querer promover acciones en plena campaña. Necesitamos los cambios y se puede dar con un congreso y un gobierno nuevo, que pueda implementar ese tsunami regulatorio que va a transformar el sistema financiero”, apuntó Santos.

“Hemos sido cautelosos en cómo nos relacionamos con la política. Este país hace todo lo posible para expulsar a la gente de la economía digital desde la regulación: Hay una visión fiscalista y es la razón por la cual hay qie cambiarlo, porque primero hay que tener el esquema y luego los impuestos. Permitir que crezca, que existan exclusiones a pagos digitales, el asunto del 4x1000 para que no lo cobren a las cuentas de una misma persona, porque la gente está asociando digitalización a impuestos y eso no puede pasar”, agregó.

Lo que está más que claro es que no se trata solo de mejorar las condiciones de los ciudadanos, sino de su relación son sus propias finanzas, por ejemplo como aquello de separar el cálculo de la tasa de interés según el tipo de crédito, si eso se ajustan se fomentaría el crédito hasta por 10 billones, comentó el experto brasilero.

Tiene argumentos de fondo: “La penetración está casi al 100 % en Brasil. Hay una funcionalidad de Off Line Wallet, así que se puede usar sin Internet. No se ha generado exclusión, más de 70 millones de cuentas fueron abiertas y la aceptación es tan grande que se volvió casi imposible no estar”. Se refiere a Pix. Y en Colombia está a punto de entrar en vigencia Bre-b, que sería el mismo modelo. En Brasil el uso de efectivo pasó del 86% al 44%. Eso genera información. Eso genera inclusión financiera. Y pasamos del 60% a 96% en bancarización".

El turno está en los legisladores, en el Gobierno, porque desde el sector empresarial ya se está haciendo la tarea y hasta con plano en la hoja de ruta. Sí, es verdad que “la tecnología siempre va más rápido que la regulación”, pero si hay una autopista, se trata de que todos nos montemos en ella por el bien de más colombianos, pues fue el mismo Santos quien contó que el 37% de la población debe al gota a gota, y quien puede lograr atacar esa flagelo es el cambio en la regulación. El tsunami, como lo tituló durante el congreso en el que es protagonista.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚