El administrador de empresas que creó una app de asambleas virtuales exitosas

Paulo Mogollón es el CEO de Propiedata, una plataforma que optimiza tiempos y contribuye a la organización y efectividad de las asambleas de propiedad. Foto: Cortesía Propiedata

Paulo Mogollón es el creador de Propiedata, un emprendimiento que ofrece servicios para mejorar la calidad de vida en la propiedad horizontal, haciendo asambleas alrededor del mundo. “La idea nació una mañana de 2016 en un desayuno, cuando mi papá, quien después de haber asistido a una asamblea me dijo que debería hacer una aplicación para participar desde el celular en ellas. De ahí surge mi interés por la propiedad horizontal y decido iniciar con otros módulos que también eran necesarios como la comunicación, reservación de zonas comunes, gestión de PQRS y el control de tareas. Así fue creciendo la empresa, hasta llegar a lo que somos hoy”. Lo invitamos a 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

30 años, Administración de Empresas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Bueno la idea tuvo dos nacimientos separados ya que ambos cofounders teniamos startups en el mismo sector, así que a finales de 2018 decidimos unir fuerzas Abita y Propiedata. Por mi parte la idea nació una mañana de 2016 en un desayuno cuando mi papá después de haber asistido a una asamblea me dijo que debería hacer una aplicación para participar desde el celular en las asambleas. De ahí surge mi interés por la propiedad horizontal y decido iniciar con otros módulos que eran más necesarios antes que las asambleas. Así nace una herramienta para ayudar a los administradores en la gestión de la copropiedad, tanto para la comunicación, reservación de zonas comunes, gestión de PQRS, control de tareas y cada vez fue creciendo hasta lo que somos hoy.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Inicialmente fue un camino difícil y un poco lento, en febrero de 2019 lanzamos la nueva versión conjunta de la plataforma con mi socio Jose y logramos entrar a CapitalTech 4.0, una aceleradora de Bogotá. Ese mismo año logramos montar la plataforma con Amarilo y alrededor de 50 conjuntos y 15,000 usuarios ya usaban la plataforma.

Sin embargo, en enero de 2020 con el inicio de la pandemia, vimos la oportunidad de retomar la idea inicial que mi papá me comento muchos años atrás, y de ahí nace el servicio de asambleas virtuales, inicialmente fue solo una página para validar que había interés sobre el servicio, con esa página vimos que mucha gente estaba interesada y empezamos el desarrollo. Un mes después, en marzo, hicimos la primera asamblea virtual con uno de los conjuntos que ya usaba la plataforma.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Todo ha sido tiempo y esfuerzo de los cofounders, empezamos con $0 pesos y luego de unos meses logramos facturar lo suficiente para contratar a una persona que nos ayudará en el soporte y atención al cliente.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Bueno, estamos cambiando la forma en la que se gestiona la propiedad horizontal. Con Propiedata los administradores pueden automatizar tareas repetitivas y concentrarse en generar valor a la copropiedad. Al mismo tiempo cuenta con herramientas para medir su gestión con indicadores, encontrar áreas en donde hay debilidades y solucionar.

Para los residentes y propietarios creamos una mejor experiencia en la gestión de su propiedad, con Propiedata pueden realizar los pagos desde la app, conocer en todo momento su estado de cuenta, reservar las zonas comunes con tan solo unos clics, crear y hacer seguimiento a los PQR’s, gestionar el acceso de visitantes y la recepción de correspondencia.

Pero lo que más impacto ha generado en el sector son las asambleas virtuales, con este modelo de asambleas las copropiedades ahorran alrededor de un 70% en los costos de este evento, aumentan la participación y mejoran la experiencia de las personas ya que pueden asistir desde cualquier lugar del mundo.

6. ¿Soy feliz?

Sí. Eso no quiere decir que no hayan días difíciles y estresantes, son la mayoría realmente, pero es parte del camino y era consciente de que era parte de lo que iba a vivir emprendiendo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Depende. Yo diría que si es a una organización con una visión similar a la nuestra y que tenga la capacidad de llevar la misma a una escala mucho mayor, la venta sería una opción.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es una pregunta difícil porque es relativo, pero yo diría que ha sido un camino duro, Propiedata no es mi primera startup, antes de Propiedata ya había lanzado 2 más que no tuvieron los resultados que ha tenido Propiedata, pero que me ayudaron a aprender muchas cosas, sobre todo a qué no hacer.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estamos hasta ahora cumpliendo ese sueño, cuando Propiedata esté en todo el mundo podría decir que lo cumplimos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Queremos aumentar nuestra participación en el mercado de las asambleas corporativas, no solo en Colombia sino en todo América y el mundo. Es un mercado relativamente nuevo con un potencial enorme. En los próximos 3 años esperamos estar operando asambleas en todo el continente.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente, tanto la plataforma para la administración de PH como la de asambleas virtuales son escalables y reproducibles en muchos países, claro, con ajustes que se deben hacer para cada jurisdicción, pero lo podemos llevar a todo el mundo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

En esta etapa diría que a un desconocido no, es necesario conocer a ese futuro socio para entender cuál es su aporte más allá del capital. Pero al inversionista apropiado le cederíamos una participación de la empresa.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Crear un producto sin haber validado antes en el mercado. Como desarrollador muchas veces uno primero hace la plataforma y luego busca clientes. La mejor forma es validar la demanda por medio de lo requiera el menor esfuerzo posible, muchas veces tan solo una página con un formulario y una pequeña inversión en pauta puede ayudar a validar esa idea antes de invertir cientos o miles de horas en un proyecto.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Yo creo que cuando era pequeño me inspiró mucho lo que hacía Napster, pero no es un camino que me habría gustado seguir. Hoy me inspiran personas como Elon Musk, Gary Vee y Jack Ma por nombrar algunos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces, fracasé y fracasaré muchas veces más. Todos los días cometemos errores, a veces no se logran los objetivos, se pierde la motivación, se acaba la energía, pero el emprendimiento es de persistencia, no persistencia absoluta y sin sentido, pero persistencia cuando se cree que los objetivos son alcanzables y aún hay cosas que intentar para lograrlos.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, lastimosamente no, aunque me gustaría, no solo recibir consejos y ayuda sino también lo contrario, muchas veces uno tiene las respuestas a las preguntas de otros y podría ayudar a que a esas personas les vaya bien.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Yo creo que sí, yo espero que lo que hacemos ayude a las nuevas generaciones a apropiarse más de sus espacios y comunidades, de conocer mejor su propiedad y lograr tener mayor sentido de pertenencia por su organización, tanto en PH como en empresas.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años están muy lejos y muchas cosas pueden pasar, posiblemente algunas de las funcionalidades migren al Metaverso o se integren con los blockchain para recibir pagos, desembolsar créditos para PH y validar la propiedad de un inmueble ante la PH vía crypto. Pero de seguro estaremos brindando servicios para mejorar la calidad de vida en la propiedad horizontal y haciendo asambleas alrededor del mundo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi papá fue clave en la idea inicial y en la validación de muchos aspectos, de hecho, hoy trabaja con nosotros junto a mi hermano. Mi mamá es la tester de los productos digitales, si ella logra entenderlos y usarlos es porque ya están listos para sacarlos a producción. Y mis amigos, varios trabajan con nosotros, nos han ayudado a crecer siempre y han sido claves en muchos momentos de estrés para desahogarme y bajar esa tensión que genera emprender.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Bueno, decir que lo logré es como decir que ya llegué a la meta y la meta sigue estando lejos, lo que sí podría decir es que estamos más adelante que otros en este camino. Me encantaría ayudar al que lo necesite, necesitamos más emprendedores y una comunidad más unida para poder crecer todos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo de Propiedata es lo más importante, uno solo no llega lejos. Cada integrante es un complemento y sin ellos no estaríamos donde estamos hoy y a donde vamos mañana. Hoy somos alrededor de 12 personas que trabajamos directamente en la empresa, tenemos personas en mercadeo, diseño, operaciones, ventas, y desarrollo y cada uno tiene un rol clave en la operación de la empresa.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Personalmente yo diría que la persistencia y el deseo constante de aprender cosas nuevas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido de todo y me faltan mil cosas que aún no descifro. Pero creería que lo más importante que aprendí ha sido escuchar constantemente a los usuarios para resolver sus necesidades. Suena muy obvio, pero muchas veces uno soluciona los problemas como uno los percibe y no como los usuarios realmente los viven.

