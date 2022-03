Él creó una plataforma de aprendizaje personalizado usando gamificación

Harold Cómbita está detrás de Mangus. Foto: Cortesía Endeavor

“Tenemos contenidos, cursos y programas con aliados como universidades y empresas, pero no nos limitamos a recomendarte solo esto, también contamos con un banco de recursos digitales abiertos que han sido curados con nuestra inteligencia artificial. Nuestros usuarios nos califican como una aplicación divertida y amigable gracias a la experiencia de usuario gamificada y la diversidad de tipos de lecciones que tenemos”, cuenta Harold Cómbita, uno de los creadores de Mangus, una startup que crece con velocidad en un sector que siempre estará activo: la educación. En detalle, ¿de qué se trata? En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos nos cuenta.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 31 años. Estudié Ingeniería de sistemas y una maestría en Gobierno de TI. Además, soy certificado Big Data.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Todos nos hemos realizado la siguiente pregunta: “¿Qué debo estudiar para ser más competitivo en el mercado laboral?” De seguro como respuesta a esta pregunta nos hemos matriculado en un curso virtual que luego hemos dejado en el abandono y no hemos terminado. Plataformas de cursos virtuales hay muchas y podemos encontrar infinidades de opciones en cientos catálogos de cursos. Pero el verdadero problema es que desconocemos cuál es la ruta de aprendizaje ideal para desarrollar nuevas competencias y cumplir nuestros objetivos profesionales y personales.

En Mangus utilizamos inteligencia para recomendarte rutas de aprendizaje personalizadas. Es fácil: Abres la app y lo primero que ves es un Feed (como el de instagram) que te recomienda el contenido educativo que necesitas, para fortalecer tus habilidades. Tenemos contenidos, cursos y programas con aliados como universidades y empresas, pero no nos limitamos a recomendarte solo esto, también contamos con un banco de recursos digitales abiertos que han sido curados con nuestra inteligencia artificial. Nuestros usuarios nos califican como una aplicación divertida y amigable gracias a la experiencia de usuario gamificada y la diversidad de tipos de lecciones que tenemos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Llevo 10 años trabajando junto con mis socios en desarrollo de software para universidades y colegios. Además, virtualizando contenidos educativos. Estar en el sector nos permitió darnos cuenta del gran reto que tenemos en un mundo altamente cambiante: tenemos que estar aprendiendo y desarrollando nuevas competencias todos los días, como si fuera un hábito.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Mis socios y yo iniciamos con $100 millones de nuestro bolsillo. El primer año durante el 2019 fuimos rentables obteniendo un margen antes de impuesto del 30%, lo que nos permitió reinvertir todo en la evolución de la plataforma. Todo ha sido a través de bootstrapping. Este año lanzaremos nuestra primera ronda de inversión.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Más del 50% de las empresas en hispanoamericanas no cuentan con los profesionales que tengan las habilidades que necesitan. Por otro lado, la pandemia ha dejado más de 30 millones de desempleados en la región. Estamos transformando la educación para cerrar esta gran brecha. Ya no se trata de tener un título universitario, realizar un curso virtual. Lo más importante es desarrollar habilidades y competencias que necesitan las empresas y nuestra inteligencia artificial se encarga de construir las rutas de aprendizaje para lograr esto.

6. ¿Soy feliz?

A pesar de que emprender es una montaña rusa con obstáculos y variedad de emociones, disfruto cada minuto y aprendo de cada reto. Soy feliz porque me apasiona la educación y siento que estoy contribuyendo para cambiar el mundo. Soy feliz porque tengo la oportunidad de aprender todos los días algo nuevo, con cada problema que surge. Soy feliz por los reconocimientos que se han alcanzado con Mangus y por las expectativas y proyecciones que tenemos. Soy feliz gracias al amor de mi familia y de mi esposa. Soy feliz porque tengo la oportunidad de viajar (por negocio u ocio) y explorar nuevas culturas y compartir la mía. Soy feliz porque decido ser feliz y compito conmigo mismo para ser mejor (profesional y persona) cada día.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Si en algún momento veo que va a ser lo mejor para el propósito del mismo, sí.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Si no hubiera sido duro, de seguro es porque me hubiera quedado en mi zona de confort. Emprender será siempre duro si nos exigimos y nos atrevemos a ser diferentes, proponer lo que no se ha propuesto e imaginar lo inimaginable. Ha sido duro, pero también me siento muy afortunado de haber encontrado los socios, aliados y clientes en el momento oportuno.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Como emprendedor no me centro en “cumplir mi sueño”. En lugar de eso me enfoco en el “Ahora” y “Disfrutar o vivir mi sueño”. Por supuesto que tengo proyecciones, metas, un plan estratégico detallado para cumplir objetivos. Pero luego de cumplirlos me voy trazando unos nuevos. Y así será siempre hasta que Dios y la vida me permita hacerlo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ya tenemos un producto con un mercado validado. Necesitamos inversión para fortalecer el equipo de trabajo, invertir en marketing y ventas, fortalecer nuestra nueva filial en Madrid y seguir fortaleciendo el producto en el componente de inteligencia artificial.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí. Cada año Mangus ha crecido en 5X en ventas. En el último año, creció en 600% el licenciamiento de la plataforma. El margen bruto es del 70%, pero entre más usuarios y clientes se tengan, vamos a lograr llevarlo al 90%. En 2021 cerramos con 80 mil estudiantes y un gran porcentaje es orgánico gracias al nuestro Net Promotore Score de 68 puntos.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si, siempre y cuando aporte una inversión acorde a nuestra valorización. Preferiblemente, sea un socio que no solamente aporte capital, sino también red de contactos, experiencia, mentoría, entre otros aspectos.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Puede sonar ‘cliché’, pero no me arrepiento de las decisiones (buenas y malas) que he tomado, ya que me siento feliz de lo que he aprendido y hasta donde he llegado.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Desde muy chico comentaba que quería ser como Bill Gates. A lo largo de mi vida he tenido muchos referentes, sin embargo, aún sigo admirando al dueño de Microsoft.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Ha habido muchos fracasos. Y estoy seguro de que me seguiré equivocando en ocasiones. La toalla la he utilizado para secarme el sudor y seguir adelante.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

ScaleUp Endeavor.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

La educación siempre va a ser una de las mejores herramientas para cambiar el mundo. Tenemos un gran propósito: hacer del aprendizaje una experiencia más cercana para las nuevas generaciones. El mundo cambia continuamente y gracias a la tecnología, muchos hábitos que tenemos han cambiado. Con Mangus estamos transformando el hábito diario de aprender.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años Mangus se proyecta, en Hispanoamérica, como una plataforma líder en aprendizaje continuo para profesionales. Yo me proyecto en 10 años para poder ayudar a otros emprendimientos a través de mis experiencias o inversión.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

La familia y los amigos juegan un papel muy importante. El apoyo de la familia ha sido muy importante para lograr una motivación constante. Por ejemplo, corresponder a mis padres el esfuerzo que realizaron en mi educación. Y poder enseñarle con ejemplos a mis hermanos cómo ser mejor cada día. Además, encontrar una cómplice de todas mis locuras como mi esposa. En cuanto a los amigos, siempre va a ser importante rodearse de personas de las que puedas aprender mucho.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto que ayudaría a otros emprendedores. Ya lo hago. Soy docente y en cada clase doy concejos para emprender y doy motivación para ser creativos e innovadores. Soy mentor en un MBA donde asesoro emprendimientos. Me motiva ahorrarle pasos a otras personas y saber que estos emprendimientos van a contribuir al desarrollo de empleos, mejorar la economía y por supuesto reducir la pobreza en nuestro país.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Todo. No soy nadie sin mi equipo. Tener talento ‘top’ es muy importante, personas que sepan más que uno. Poder tener un equipo con integrantes que piensen y actúen distinto contribuye a generar ideas innovadoras. Mi equipo, además de ser grandes profesionales, son personas comprometidas con la problemática y el impacto que queremos lograr. No tienen horario, están enfocados en el resultado y el crecimiento.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy multifacético y aprovecho el poder combinar todas mis pasiones en los diferentes contextos de mi vida. Por ejemplo, soy músico, cantante, compositor y toco varios instrumentos; esto me contribuye al espíritu creativo en cada escenario de mi vida. Me gusta viajar y explorar, esto me permite ir a lugares desconocidos y descubrir nuevas posibilidades. Me gusta enseñar y es la oportunidad que tengo de entregar algo importante a los demás. Me gusta la producción visual, manejar bicicleta, hacer ejercicio, bailar entre otras cosas más. Esta variedad de hobbies contribuyen a poder imprimir pensamiento lateral en cada reto que se me presenta, cambiar de enfoque fácilmente para poder ver diferentes perspectivas del problema y variedad de opciones en la solución.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Disfrutar cada momento vivido, de fracaso, de miedo, de aprendizaje, de reconocimiento, de éxito, pero sobre todo a agradecer de los momentos malos, que son los que dejan mayor aprendizaje.

