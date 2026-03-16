El alcalde que quiere aumentar el impuesto a la herencia de los millonarios

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. EFE/ Ángel Colmenares Foto: EFE - Ángel Colmenares

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(Gerencia - Liderazgo) El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quiere reducir en casi un 90% el umbral de exención del impuesto estatal a las herencias, desde un límite de más de US$7 millones hasta US$750.000, y elevar la tasa máxima de ese tributo del 16% al 50%.

La propuesta fue incluida entre casi una docena de posibles medidas para aumentar ingresos que la oficina de Mamdani distribuyó en un memorando en semanas recientes a legisladores estatales que negocian el presupuesto.

Mamdani enfrenta un déficit presupuestario municipal de USD 5.400 millones para el año fiscal que comienza el 1 de julio y busca apoyo de la legislatura estatal para recaudar fondos y reducir la brecha.

El memorando fue reportado anteriormente por New York Focus.

El cambio que respalda Mamdani sería significativo. Nueva York ya es uno de una docena de estados que imponen impuestos estatales a las herencias además del tributo federal. Si se aprueba la modificación, el umbral de exención de Nueva York sería el más bajo de Estados Unidos.

La mayoría de los estados en Estados Unidos no grava la riqueza heredada, pero entre los que sí lo hacen, las exenciones varían ampliamente, desde USD 1 millón en Oregon, hasta casi USD 14 millones en Connecticut, según Tax Foundation.

Es poco probable que el cambio propuesto se apruebe este año. Ninguna de las cámaras de la legislatura ni la oficina de la gobernadora Kathy Hochul incluyeron la iniciativa en sus respectivos planes presupuestarios, aunque tanto el Senado como la Asamblea propusieron incrementos en los impuestos sobre la renta y a las corporaciones en las recomendaciones presupuestarias que aprobaron esta semana.

Hochul y la legislatura probablemente enfrentarán una presión creciente para elevar impuestos y abordar los desbalances fiscales. Nueva York enfrenta un déficit estimado de al menos USD 28.000 millones en los próximos cuatro años fiscales, según el contralor de la ciudad, Mark Levine.

El respaldo de Mamdani a gravámenes más onerosos sobre las herencias de los residentes más ricos probablemente inquietará aún más a los neoyorquinos adinerados que han reaccionado con recelo ante sus posturas progresistas.

El socialista demócrata generó alarma cuando dijo: “No creo que debamos tener multimillonarios” en una entrevista poco después de ganar las primarias demócratas de junio de 2025.

Sin embargo, despertó expectativas entre algunos líderes empresariales de la ciudad en los meses previos a ganar la elección general de noviembre, cuando insistió en que no estaba empeñado en subir el impuesto sobre la renta y a las corporaciones que antes había considerado esenciales para financiar su ambiciosa agenda.

Su campaña estimó que ese programa —que incluye promesas de financiar cuidado infantil universal gratuito para niños de seis semanas a 5 años, servicio gratuito de autobuses en toda la ciudad y congelar rentas en apartamentos con renta estabilizada— costaría al menos USD 7.000 millones al año una vez implementado por completo.

Los impuestos a las herencias pueden resultar contraproducentes en lugares donde los impuestos sobre la renta también son elevados, según un estudio de 2023 de los economistas Enrico Moretti y Daniel Wilson, que analizó datos estatales.

Estos gravámenes pueden impulsar a contribuyentes adinerados a mudarse, especialmente a medida que envejecen, retirando sus ingresos de las bases tributarias. En estados con tasas más bajas, los impuestos a las herencias pueden ser más eficaces para aumentar la recaudación, concluyó el estudio.

“Lo que decimos es que se puede ser progresivo en el impuesto sobre la renta o progresivo al adoptar un impuesto a las herencias, pero si se hacen ambas cosas, será contraproducente”, dijo entonces Moretti, profesor de la Universidad de California en Berkeley.

Los residentes más ricos de Nueva York pagan algunas de las tasas sobre la renta más altas de Estados Unidos, que alcanzan el 14,8% para quienes ganan USD 25 millones o más.

*Título modificado por el editor de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

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