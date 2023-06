Él conquista paladares con empanadas artesanales hechas con recetas de autor

Él es Sergio Osorio, el emprendedor detrás de Crocanta. Foto: Crocanta / Cortesía

“Siempre he tenido un gusto muy fuerte por la cocina heredado de mi mamá, entonces decidí estudiar Gastronomía para complementarlo con conocimiento. Teníamos unos ahorros y en febrero del 2020 decidimos lanzarnos con un punto físico sin pensar que un mes después entraríamos en cuarentena por pandemia y quedaríamos a media obra, sin poder abrir, sin hacer domicilios y con un local arrendado.

Decidí llevarme todos los equipos para la casa, allí terminé de montar la idea y de hacer muchas pruebas de todas las recetas que hoy en día tenemos mientras lográbamos por fin inaugurar nuestro local, esta inauguración ocurrió en octubre de 2020. Comenzamos mi esposa y yo, ahora somos siete personas, con dos sedes. Vendemos más de 3.000 empanadas al mes y nuestro crecimiento ha sido exponencial año a año”, así comienza a relatarnos su historia Sergio Osorio en nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con él y aquí les presentamos este recorrido de sabor.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

40 años, Gastronomía y Arte Culinario

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea fue tomar un producto típico colombiano -las empanadas- y darles un valor agregado a través de recetas de autor donde los procesos y la materia prima fueran de alta cocina. Con mi esposa somos amantes de las empanadas y hace seis años llegamos a la conclusión de que la oferta gastronómica en este segmento es muy limitada, los sabores que ofrecían eran los mismos de siempre, la materia prima era básica y no había una experiencia en torno a este producto.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Siempre he tenido un gusto muy fuerte por la cocina heredado de mi mamá, entonces decidí estudiar Gastronomía para complementarlo con conocimiento. Teníamos unos ahorros y en febrero del 2020 decidimos lanzarnos con un punto físico sin pensar que un mes después entraríamos en cuarentena por pandemia y quedaríamos a media obra, sin poder abrir, sin hacer domicilios y con un local arrendado.

Decidí llevarme todos los equipos para la casa, allí terminé de montar la idea y de hacer muchas pruebas de todas las recetas que hoy en día tenemos mientras lográbamos por fin inaugurar nuestro local, esta inauguración ocurrió en octubre de 2020.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Con la liquidación de mi anterior trabajo y ahorros.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Darle “status” a un producto como las empanadas. En Colombia este producto tiene una connotación de algo común y básico y crear una experiencia en torno a él, hace que la gente identifique este alimento como lo que realmente es, una propuesta que expone sabores.

6. ¿Soy feliz?

Sí porque es un reto para mi cambiar la idea que tenemos sobre un producto que no tiene el valor que se merece en el mercado. Saber que a la gente le ha gustado mi propuesta gracias a los comentarios que me hacen me llena de felicidad y me hace ver que cada sacrificio ha valido la pena.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Nunca me imaginé lo difícil que sería y menos sabiendo que estábamos en plena pandemia, aún así ha valido la pena cada segundo invertido en mi emprendimiento.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sigo en el proceso y lo disfruto bastante, estoy cumpliéndolo día a día. Los retos para nosotros no paran.

Puede interesarle: La “startup” enfocada en los usuarios que se transportan en vehículos eléctricos

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Crecer, llevar a más lugares nuestros sabores y darle más fuerza a la marca en el mercado.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, el sector gastronómico no para.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Querer hacer todo, es importante delegar funciones para luego no verse agobiado con tantas cosas que salen en el día a día. Es importante entender dinámicas para poder analizar y ejecutar según lo que suceda.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Tengo varias inspiraciones, pero lo más importante siempre ha sido estar acompañado de mi esposa y estar emprendiendo al tiempo con ella. Es un gana a gana.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No he fracasado, pero en varias ocasiones he pasado por malos momentos, sin embargo, siempre los he afrontado con la mejor actitud.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Si, estamos cambiando el concepto que tienen de las empanadas en Colombia, tanto los colombianos como los extranjeros que nos han visitado.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Con muchas sedes y llevando a muchas partes nuestra idea de negocio con sabores que impacten.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha sido muy importante e indispensable en este proceso, mis amigos me han apoyado en todo momento

Puede leer: El “marketplace” con más de 10.000 productos que lanzó una “startup” colombiana

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, la experiencia de uno siempre sirve como base para que otros aprendan y emprendan.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi esposa que es mi socia y mi apoyo en todo este proceso, personas que se han ido agregando a esta idea como mi sous chef que lleva 2 años y ha sido muy importante en el crecimiento de esta marca.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Los pequeños detalles y los procesos. Cada receta es elaborada 100 % en nuestra cocina de manera artesanal, la autoría de nuestros sabores y la experiencia que creamos cuidando cada detalle.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que cuando se emprende se invierte mucho más tiempo del que se cree, pero se disfruta mucho más y es más gratificante.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚