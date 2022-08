Ellos transforman estrategias de negocio en tecnológicas a través de un software

Ellos son Alejandro Córdoba, Juan Esteban Chaparro, Daniel Soto y Juan Santiago Acevedo de "Tres Astronautas". Foto: Cortesía Tres Astronautas

“Tres Astronautas es una empresa que cuenta con una tripulación de 70 astronautas en todo Latam. Algunos de los países de donde provienen nuestros astronautas son: Colombia, Argentina, México, Ecuador y Perú. Hemos participado en más de 90 proyectos con más de 50 clientes de Latam y Estados Unidos. A través de nuestros equipos de innovación trabajamos para distintas industrias como la logística, financiera, salud, educación, construcción y el agro. Al cierre de 2021 la compañía alcanzó una facturación de casi US$2, este año esperamos pasar esta cifra”, así cuenta la historia de su idea de negocio Juan Santiago Acevedo, el director ejecutivo de Tres Astronautas. Pasó por 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y este fue el recorrido que nos hizo por su emprendimiento y el de sus tres socios.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Nací en Medellín y tengo 27 años. Estudié Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Los Andes en Bogotá.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Comenzamos ayudando emprendimientos a crear modelos de negocio basados en tecnología. Nosotros desarrollábamos la tecnología y ellos operaban su negocio. Con este inicio nos dimos cuenta de que podíamos transformar la industria del software en Colombia, y encontramos muchas oportunidades de crear soluciones que fueran realmente agradables para los usuarios. Gracias a este enfoque hoy trabajamos con grandes empresas de todo Latam y Estados Unidos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Nos unimos 4 compañeros de la Universidad de Los Andes, cada uno con una especialidad diferente y complementaria: administración, diseño, operaciones y sistemas. Éramos amigos, pero más allá de eso encontramos en los demás un enfoque que nos permitió concentrarnos en nuestros propios resultados.

Comenzamos a trabajar en proyectos para emprendedores de la Universidad, y poco a poco nos fuimos abriendo camino a través del voz a voz. Nuestra bandera siempre ha sido llevar experiencias a los usuarios que realmente potencien su trabajo, sus relaciones o sus objetivos. En esto ha sido fundamental prepararnos para ser la mejor empresa de diseño UI/UX en Colombia y probablemente también en todo Latam, e implementar todo con tecnologías innovadoras que mantienen a nuestros clientes siempre como pioneros en sus mercados.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Tres Astronautas es una empresa que no necesitó inversión inicial en dinero. Los 4 socios fundadores decidimos hacer de la empresa nuestro primer paso en la vida profesional, así que nuestra inversión fue esa: nuestro tiempo y esfuerzo. Durante un buen tiempo re-invertimos todo -incluso la posibilidad de tener un salario estable- en el crecimiento de la empresa, y logramos así consolidar una gran tripulación que hoy está transformando la forma de hacer software en Latinoamérica.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con nuestro emprendimiento hemos impactado muchísimos frentes. Por un lado, nuestros astronautas -así llamamos a nuestros colaboradores- y al día de hoy más de 100 personas han hecho parte de nuestra tripulación, y esta cifra no es nada despreciable cuando tenemos en cuenta que la calidad de vida que otorgan las posiciones en el sector de la tecnología es demasiado buena. Son más de 100 familias las que han podido compartir con nosotros los frutos de este sueño.

Por otro lado, con nuestra misión le estamos demostrando al mundo que en Latinoamérica hay muchísimo talento, y que podemos llevar a cabo proyectos con calidad de talla internacional. Hoy somos el laboratorio de innovación de empresas muy grandes en países como Estados Unidos, y le estamos ayudando al ecosistema empresarial de Latam con soluciones que antes sólo pensaban posible conseguir por fuera.

6. ¿Soy feliz?

Soy feliz. Sueño con muchísimas cosas para Tres Astronautas, para la tripulación y para mis socios. Cuando creamos este emprendimiento, los socios imaginábamos la empresa como un motor que podría ayudarnos a hacer realidad las ideas más increíbles que se nos ocurrieran, y soy feliz porque esto ya está pasando. A través de la empresa hemos podido lanzar productos e ideas que están cambiando industrias y mercados, al mismo tiempo que ayudamos a nuestros clientes a que conquisten los suyos. Detrás de todo esto hay una gran satisfacción personal, que nos motiva todos los días a seguir dándolo todo para ser cada día mejores.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Cada día que pasa Tres Astronautas se convierte en el motor de sueños de su tripulación, y de grandes empresas que quieren cambiar el mundo. Si en algún momento vender mi empresa significa que podemos acelerar ese sueño, y es realmente la mejor forma de alcanzarlo, lo haría. Pero anhelo seguir haciendo parte del crecimiento, y buscaría siempre alternativas como inversión y capital privado para apalancar nuestro crecimiento.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Mirar hacia atrás hace que todo parezca sencillo, pero dicen por ahí que la tragedia, con el pasar del tiempo, se convierte en comedia. Ha sido sin duda alguna un camino lleno de retos y experiencias que nunca pensé vivir - y que muchas veces pensé no poder superar-, pero ha sido un camino en el que nunca ha faltado la dedicación y el esfuerzo, que al final se convierte en alegría. Alegría de hacer algo que te hace feliz. Hacer parte de la vida de tantas personas, aportar tanto al sector y ver cómo nuestras ideas pasan a ser grandes soluciones en muchos rincones del mundo hace que todo, a ojos de hoy, parezca fácil.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Como se lo he dicho a toda la tripulación, tengo la fortuna de estar rodeado de personas (socios, amigos, directores, mentores, líderes, astronautas) que siempre se sienten en el 10% de lo que pueden lograr. Eso es contagioso, siempre queremos más, queremos más estabilidad, mejores resultados, más impacto, más visibilidad. Apenas estamos comenzando el camino con nuestra empresa, todavía queda mucho trabajo por realizar y metas por alcanzar.

Queremos consolidar nuestra tripulación en todo Latam, hoy ya estamos en 8 países. Buscamos crear una fuerza comercial con una fuerte presencia en el exterior, hoy nos encontramos en Colombia y Miami en Estados Unidos. Queremos cumplir con nuestra visión, que en parte es ser realmente reconocidos por todos los creadores de Software en Latam, y queremos consolidar un equipo directivo que le permita a los socios fundadores emprender a través de las capacidades de la empresa, en nuevas unidades de negocio o ideas.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Lo que sigue es conquistar nuevos mercados, crear alianzas estratégicas en todos los continentes y demostrarle al mundo que Tres Astronautas llegó para quedarse. Nuestra estrategia tiene 3 pilares fundamentales: “Qué chimba ser Astronauta”, “Qué chimba trabajar con Tres Astronautas” y “Qué chimba como hacen las cosas en Tres Astronautas”

En ese orden venimos trabajando: por las personas, por nuestros clientes y por los demás jugadores en el mercado. Sabemos que no sólo tenemos la capacidad de cambiar la vida de miles de personas al hacerlas parte de nuestra tripulación, de desarrollar las ideas más disruptivas e increíbles en el mercado de nuestros clientes, sino que también podemos potenciar el resultado del trabajo de empresas que hoy nos consideran su competencia. Esto último porque sabemos que unidos somos mejores. Tenemos habilidades que queremos que todas las empresas en LATAM tengan: nuestra capacidad de entender al usuario final y lo que realmente tenemos que entregarle para que aproveche nuestros desarrollos y potenciemos sus relaciones o su trabajo; la metodología con la que le garantizamos a nuestros clientes que cada línea de código la escribimos en función de sus objetivos de negocio; o soluciones de arquitectura que han sido laureadas por empresas como Amazon y Google en proyectos para nuestros clientes.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Tres Astronautas es una empresa que ha crecido 3X durante los últimos 3 años. Prácticamente todas nuestras métricas tienen este comportamiento, y eso nos ha obligado a dibujar una organización que si a algo se aferra, es al cambio. Esto es lo que nos hace escalables, esa capacidad que tenemos de adaptar desde nuestros procesos hasta nuestros modelos de negocio para atender cada vez con más velocidad los retos de todos los mercados en los que participamos.

Estamos ante una industria que además tiene la oportunidad de crear tecnología utilizando tecnología. Podemos entregar valor a través del mismo valor que nuestros clientes nos piden, así que nuestra estrategia para escalar es esa.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No. Hemos aprendido con el tiempo que las sociedades y las alianzas no se tratan únicamente de dinero. Si hoy recibiéramos una inversión, sería de alguien conocido o que tuviéramos la oportunidad de conocer. Si hoy hiciéramos una sociedad con alguien, nos aseguraríamos de que desde su posición pudiera ser realmente un buen jugador para el equipo, un astronauta. Ceder o no ceder parte de la empresa no está en el centro de nuestra conversación, sabemos que existen las colas de tigre y las cabezas de ratón, pero definitivamente creemos en que más allá del dinero, una sociedad o inversión debe traer a la empresa un beneficio explícito que nos ayude a alcanzar nuestros sueños y los de nuestra tripulación.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Precisamente a creer en el poder del dinero como el camino más potente para alcanzar las metas de la empresa. No digo que no sea fundamental, pero precisamente como complemento hoy valoramos más que nunca conocer realmente a las personas con las que decidimos compartir un futuro en la empresa. Buscamos entender si sienten o pueden sentir la misma pasión que nosotros, y que no sólo se interesarán por su bienestar, sino que su bienestar se convertirá en el bienestar del resto de la tripulación.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

No considero que haya un sólo referente que me haya inspirado en este camino. Creo que desde siempre en mi familia me alentaron a hacer cosas grandes, que me hicieran feliz y que cambiarán el mundo. Luego con mis amigos pude demostrarme que tenía rasgos y capacidades de liderazgo, y ellos también me alentaron a perseguir mis sueños. Reconozco mucho a las personas que han puesto su experiencia y conocimiento para hacer las veces de mentores conmigo: mi papá, profesores, amigos y otros emprendedores.

Me causan mucho interés las personas que ya han tomado este camino del emprendimiento. Creo que de todos hay algo que rescatar en sus historias. Me inspiran aquellas personas que tienen la capacidad de generar muchas relaciones, de aportar valor en todas, y de cuidarlas todas como si no fueran muchas sino una sola.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

¡Muchas veces, y lo peor, varios de mis fracasos fueron iguales! Lejos del modelo de emprendedor que todo lo puede porque aprende de absolutamente todo lo que le sucede, soy una persona con muchísimas debilidades, que sinceramente en algunos momentos me llevaron a pensar que debía tirar la toalla.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Como empresa hacemos parte de varias comunidades y redes de apoyo: ADF (ANDI del Futuro), Fedesoft y la Cámara de Comercio del Pacífico son algunos ejemplos de organizaciones que todo el tiempo están pensando en cómo propulsar nuestros negocios y llevarnos al siguiente nivel. También buscamos participar en misiones comerciales o técnicas. Por ejemplo, hace un mes estuvimos representando el software de Latam en México, y este año tenemos preparada nuestra asistencia a eventos similares por todo el país.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Lo que estoy haciendo definitivamente trasciende. Hoy podemos decir con orgullo que millones de personas han utilizado las soluciones tecnológicas que hemos desarrollado con nuestros clientes. También, que estamos lanzando productos y servicios que transformarán industrias. Pero sobre todo, que estamos creando una tripulación que queremos llevar a la luna, sabemos además que sólo así podremos transformar Latam, brindando oportunidades de crecimiento personal y profesional como sólo lo hacen las más importantes empresas del mundo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años Tres Astronautas será el laboratorio de innovación y centro de tecnología de empresas en todos los rincones del mundo. Les ayudaremos a mantener actualizado su modelo de negocio, a implementar estrategias innovadoras en su quehacer o a través de intra-emprendimientos. Queremos que las empresas nos consideren su aliado para dar siempre el siguiente paso en cuanto a innovación y tecnología. Y siguiendo esta misma corriente, posicionaremos en el mercado un programa de aceleración propio para startups de alto nivel, queremos llevar ideas literalmente a la luna.

El rol que yo tendré dentro de este ecosistema que buscamos crear todavía depende de muchísimas iniciativas que tenemos por ejecutar, pero definitivamente estaré dentro, ya sea porque haga parte del equipo central, o porque dediqué mi esfuerzo a apoyar de forma directa alguna de las líneas que queremos abrir en el futuro.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido indispensables. Ambos. Mi familia ha sido parte del crecimiento de la empresa, no sólo con su apoyo directo hacia mi, sino por su involucramiento en los momentos buenos, malos y feos. Con decir que hasta han hecho parte de alianzas y sociedades que hemos llevado a cabo. Y ni hablar de mis amigos, sólo puedo decirles que somos 4 socios, pero que antes de ser socios fuimos y seguimos siendo amigos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Me encantaría impactar a miles de emprendedores con todo lo que he aprendido en este camino. Y lo mejor es que hablo por mis socios cuando lo digo. Estamos dispuestos a ayudar, y no sólo eso, estamos buscando incluir dentro de nuestros ejercicios una estrategia para apoyar al sector emprendedor de todo Latam.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo hoy está conformado por astronautas que vienen de todo Latam, como les conté antes, más de 100 personas han hecho de Tres Astronautas su casa. Pero quiero mencionar de forma especial a mis socios: Alejandro Córdoba, Daniel Soto y Juan Esteban Chaparro. Ellos son tres astronautas que son pilares de nuestra operación. Alejandro es nuestro Chief Experience Officer y ha liderado desde el inicio al equipo de diseño, que nos ha permitido llevar siempre en alto el hecho de ser la mejor empresa en Latam en este aspecto; Daniel es nuestro Chief Technology Officer y es quien hoy nos permite entregar productos de altísima calidad y fieles a los conceptos que creamos desde diseño; y Juan Esteban es nuestro Chief Product Officer, él es la voz del cliente en cada uno de nuestros proyectos y garantiza que nuestros clientes sientan que esta tripulación es su laboratorio de innovación. Y hoy contamos también con el inmenso apoyo y dedicación de los directores Tatiana Pabón, Ana Lucía Álvarez y Carlos Bernal.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Creo que el sello personal de alguien está marcado por lo que lo apasiona. A mi me apasionan las relaciones, entender cómo puedo potenciar cualquier relación que tengo y cómo puedo ponerme en los zapatos de los demás para entender lo que quieren, lo que necesitan y lo que puedo construir con ellos. Soy una persona que basa todo su carácter en dos transacciones: lo que puedo dar y lo que puedo ayudar a dar. Eso me ha permitido estar siempre rodeado de los mejores y es lo que más agradezco.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que nunca nada es tan malo como parece, que la vida es de perspectivas, y que de todo hay un provecho. Sin decir con esto que lo malo no existe, para nada, pero estoy seguro de que al aceptar las cosas como son, es cuando realmente podemos construir. He aprendido que las personas son el centro de todo lo que llamamos “generar valor”, que si las personas no están en la luna, o al menos la han conocido, es difícil que lleven a otros al mismo destino. He aprendido que pesan muchísimo más las relaciones que el poder y el dinero, y que al darle una oportunidad a las personas el mejor resultado se obtiene al creer firmemente que van a dar lo mejor de ellos y acompañarlos en el proceso.

