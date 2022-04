Él creó una aplicación que mejora los ambientes digitales en las empresas

Él es Sebastián Sevillano, el emprendedor que le dio vida a un proyecto tecnológico para empresas de Colombia y el mundo. Foto: Cortesía Connecto

“Esta aplicación se ha adaptado a más de 130 versiones corporativas, mejorando los ambientes digitales de empresas en Colombia, México, Ecuador y Argentina, impulsando al equipo de desarrolladores a optimizar su oferta de servicios. La integración de herramientas como reserva de espacios, atención a requerimientos, novedades, encuestas, segmentación de cargos y medición de receptividad de la información compartida, son algunas de las nuevas propuestas que se han integrado a la aplicación.

Nuestros clientes pueden escoger entre más de 30 módulos disponibles para configurar su App, con una promesa de entrega de una semana para presentar las Apps en las tiendas de descargas como Google Play Store, App Gallery y App Store. Hoy, tenemos más de 70 aplicaciones móviles al aire y más de 100.000 nuevos usuarios de grandes empresas en Colombia”, así nos presenta su idea de negocio Sebastián Sevillano, un caleño que puso la tecnología al servicio de la transformación corporativa. Hablamos con él en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

37 años, Mercadeo.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea original era crear el Uber del transporte escolar, pero fue evolucionando y ahora es la intranet móvil y principal sistema de comunicación de las empresas. Nació en 2016.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Hice un plan de lo que quería que hiciera la App y contraté una empresa que exporta software para garantizar la calidad y el tiempo. Mientras se desarrollaba la App, creamos la marca, el brochure y la presentación gráfica para ver cómo reaccionaba el mercado. Aun sin tener un producto para entregar, sacamos el factor común de lo que el mercado realmente necesitaba y nos fuimos adaptando tanto en producto como en precio.

Construimos un equipo amplio y eficiente para prestar un buen servicio, contratamos a una experta comercial que ha sido la responsable de traer los grandes clientes y seguimos escuchando la voz de nuestros usuarios para evolucionar acorde a sus necesidades.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

He vendido participación de la empresa a diferentes socios que han entrado y salido. Hoy somos 2.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

He logrado disfrutar de lo que hago. He creado un ambiente laboral en el que todo el equipo disfruta lo que hace. La App hoy permite a las empresas comunicarse al interior, generando cercanía con sus trabajadores y eficiencia en muchos procesos.

6. ¿Soy feliz?

Soy feliz, sí, pero esa es una decisión que tomé hace mucho tiempo. Mi felicidad no tiene nada que ver con mis logros o fracasos.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Sí lo vendería... y volvería a emprender. Siento que ya sé cómo hacerlo y sé que disfruto haciéndolo. Sería una experiencia interesante.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender para mí ha sido difícil, retador, divertido, emocionante y satisfactorio. Estoy convencido que el mindset y la actitud que se tiene en todos los momentos que uno atraviesa, es lo que permite mantenernos en ese camino complejo que llamamos emprender. Hay que tener aguante, determinación, paciencia, fe y mucho amor por lo que se está haciendo. Pero, sobre todo, hay que lograr enfocarse en el proceso y disfrutarlo. ¡Los resultados llegan!

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Si miramos el sueño de fondo que es disfrutar de lo que hago para vivir, si, sí estoy logrando mi sueño. Pero tengo muchos sueños con la empresa que todavía no he logrado y por los que estamos trabajando y disfrutando. Y sigo soñando. Creo que esa parte no acabara nunca, es lo que me permite seguir adelante y motivar al equipo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

En la empresa estamos creciendo y ordenando los cargos y las funciones del equipo. En la App, seguir innovando en servicios y módulos. En lo comercial, queremos llegar a 3 países nuevos este año y tener más de 150 Apps al aire.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Es totalmente escalable.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si lo haría, pero el inversionista aparte de la inversión, tiene que poner mercado o algo que realmente nos ayude a crecer. La plata no garantiza nada.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No sé, la verdad todo lo que he tenido que hacer, me ha permitido estar donde estoy.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi papá ha sido una gran fuente de inspiración en emprendimiento, particularmente en la persistencia y el ejemplo que me ha dado.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

He fracasado, sí, pero nunca he pensado en dejar de emprender.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Mi papá y mis amigos más cercanos únicamente.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Es difícil saber el impacto que pueda tener, teniendo en cuenta lo cambiante que es la tecnología.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años espero estar mucho más tranquilo, con logros gigantes y espero que Connecto tenga un crecimiento horizontal dentro de las empresas, que solucione muchas necesidades y sea imprescindible para las grandes compañías en varios países.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia me ha dado el apoyo necesario para vivir la aventura. Mi papá desde su experiencia y lo económico y mi mamá desde el amor, que ha sido vital para tener confianza en mí mismo. También mis amigos más cercanos han sido fuente de inspiración en disciplina, creatividad y claridad en los objetivos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí. Vivir y disfrutar mi trabajo con una filosofía de liderazgo enfocado al gozo, tanto en lo personal de cada uno de nuestros colaboradores, como en grupo y equipo que somos en Connecto.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo ha sido vital para llegar acá y para seguir soñando. Estoy convencido que tengo cualidades especiales de liderazgo, soy muy bueno delegando, confío mucho en mi equipo, en especial en mi mano derecha que es Gustavo Hernández, a quien por cariño le decimos “El Pulpo”, por todo lo que es capaz de hacer. Obviamente él y su equipo.

En lo comercial tenemos una crack que es Alejandra Díaz, con ella dejamos de gatear y apuntamos a volar todos los días. Está Natalia Rivera que es la líder del equipo de fidelización, ella ha jugado un rol muy importante en el crecimiento y el sostenimiento de nuestros clientes. Un amor de persona. Esta Pablo Pantoja, que es nuestro CTO, como dice él, “el que hace posible que esto funcione”, junto con su equipo han estado desde el día 1 construyendo y mejorando el App. Bueno y esta Juan Miguel Silva, que es mi socio, uno de mis mejores amigos, que ha creído en mí y ha apostado en grande por el sueño Connecto App. Seguro se me pasa alguien más en este momento, pero no puedo dejar de mencionar a Johan Molina, quien en el inicio de Connecto fue de vital importancia para consolidarnos como producto en un mercado que pensaba que no nos necesitaba, es un genio en marca y posicionamiento de productos. Pero ya no trabaja con nosotros, pues se fue a Miami a perseguir sus propios sueños.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

El disfrute. Hacer las cosas por un propósito superior, diferente al dinero. Querer hacer un producto que valga la pena. Además de querer prestar un servicio digno de un aplauso. Jugar a emprender, como si fuera un niño.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que todos estamos en constante improvisación. Que el diploma solo es un pedazo de papel, hasta la empresa más grande tiene retos que no sabe cómo asumir. He aprendido que la misma receta no funciona para todos y que en tu propio camino encuentras la tuya. He aprendido a amar el camino, a ser fuerte en los momentos difíciles y ser humilde en los momentos de gloria, entendiendo siempre que los resultados no me definen, ya que no solamente dependen de mí.

