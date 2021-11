Él creo una marca que despierta el sentido de pertenencia por la cultura caleña

“Al principio era muy desgastante salir del trabajo en la Universidad del Valle a eso de las 4:30 p.m. para empezar un extenso recorrido contra el tiempo, completando así la cadena de ensamble del producto final y luego dar paso a las entregas, las cuales hacía personalmente en moto. Fue justamente en ese proceso donde podía escuchar a los clientes y conocer de primera mano qué era lo que les gustaba, para mejorar el concepto de marca”, así lo narra Juan David Pérez, el creador de la marca de camisetas Nativo es Cali en conversación con El Espectador.

En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos no cuenta qué fue lo que creó y cómo ha logrado a través de sus prendas de vestir sembrar el sentido de pertenencia por la capital del Valle.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Juan David Pérez Pizarro, 33 años, Administrador de Empresas con especialización en Marketing Estratégico de la Universidad del Valle

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea siempre será resaltar y destacar aspectos de nuestra cultura caleña y crear sentido de pertenencia por la sucursal del cielo. Nativo es Cali es un concepto que busca entregarla cultura de Cali a cada uno de nuestros clientes, generando conexión emocional y sentido de pertenencia por nuestra ciudad a través de diseños creativos y exclusivos alusivos a nuestra idiosincrasia caleña. Estamos en el mercado desde el año 2014.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Siempre teniendo la convicción clara de entregar un producto que generara una conexión emocional con nuestros clientes a través de prendas de vestir (camisetas). A medida que transcurría el tiempo con la marca en el mercado se han ido ajustando detalles que ayuden con la tarea de crear ese sentido de pertenencia que tanto anhelamos por Cali.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Teniendo en cuenta el modelo de negocio del concepto Nativo es Cali desde su creación, afortunadamente no fue necesaria una alta inversión económica, en ese sentido el dinero salió de ahorros personales obtenidos de mi trabajo de base como profesional en la Universidad del Valle.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando ser reconocidos por los caleños, donde quiera que estos estén, como una marca que se caracteriza por resaltar nuestras costumbres y demás aspectos propios de nuestra cultura. Tristemente en muchos casos el sentido de pertenencia por una ciudad como Cali sale a flote en los momentos en que estamos lejos de ella, es justo por esto que hemos venido generando amor por nuestra ciudad aún sin haber emigrado, siempre tratamos de aportar acciones positivas por una mejor ciudad.

6. ¿Soy feliz?

¡Totalmente!

Es muy gratificante ver la satisfacción de las personas al tener en sus manos cada una de nuestras prendas, y ver su emotividad al momento de destapar nuestro empaque de entrega, el cual es una de nuestros valores agregados más apreciado por los clientes.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Han sido muchos años de arduo trabajo que, con el transcurrir del tiempo viene dando sus frutos, así que en el momento no consideraría esta posibilidad.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Muy difícil, convencer a las personas de darse la oportunidad de comprar un nuevo producto que sale al mercado es complicado, a pesar de ser muy atractivo y de buena calidad. Afortunadamente con el tiempo la marca se ha ido dando a conocer y cada vez más personas nos buscan para llevar un pedazo de Cali consigo.

Puede interesarle este emprendimiento: Él democratiza la inclusión financiera generando alta rentabilidad a corto plazo

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Parcialmente se ha venido construyendo, actualmente tenemos tienda online: www.nativoescali.com también tenemos una buena interacción en redes sociales -Facebook e Instagram-, donde estamos como Nativo es Cali; también contamos con un espacio en tienda física en el sector del Parque del Perro en Cali (tienda multimarcas Kala).

La idea es en el mediano plazo tener nuestra propia tienda en Cali y ser la marca más importante que se le venga a la mente de los caleños al momento de pensar obsequiar un artículo alusivo a nuestra sucursal del cielo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Hace poco contamos con la tienda online www.nativoescali.com, en ese sentido la idea es posicionar este punto de venta y de esta forma empezar a orientar recursos para incorporar nuevas líneas de productos a la marca con el objetivo de ir consolidando la tienda física propia tan anhelada.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente, teniendo en cuenta el nicho de mercado al cual estamos dirigidos (caleños, donde quiera que estén) hay muchas posibilidades de expansión de la marca, llevándola al exterior, donde están actualmente muchos de nuestros clientes potenciales. Esto sin descartar que podríamos incursionar con otras regiones o con Colombia.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Considero que no se puede descartar esta posibilidad, siempre y cuando se respete el ADN con el cual se creó la marca.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Todas y cada una de las experiencias que se han tenido durante estos años fueron fuente de constante aprendizaje, cada una de las acciones realizadas con final feliz o no, han sido bien canalizadas con el propósito de una mejora continua.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Desde que tengo uso de razón me he caracterizado por un gran sentido de pertenencia por mi ciudad y me incomoda escuchar comentarios poco constructivos hacia esta, justamente este ha sido uno de los motivos principales para crear Nativo es Cali.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Tanto como llamarle fracasos no creo, mejor le llamaría oportunidades de aprendizaje, pues en el mundo del emprendimiento es muy normal que se considere tirar la toalla en ocasiones; sin embargo es allí cuando se debe tener claro el foco de dónde se quiere llegar y no desfallecer. Al principio de esta tarea de emprender es donde pueden ocurrir estas situaciones.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Las labores de la marca han sido desarrolladas de manera individual, poniendo en práctica los conceptos adquiridos a lo largo de mi vida académica en la Universidad, sin embargo, he contado con apoyo de muchas fuentes que me han permitido dar a conocer el proyecto Nativo es Cali y darle un posicionamiento importante. (Día a Día de Canal Caracol, periódico el País de Cali, periódico Q’hubo de Cali, Canal Universitario de Univalle, Noti5 de Telepacífico),

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Si claro, generar sentido de pertenencia puede contribuir a mejorar la forma de ver aspectos de ciudad en las personas y de esta forma construir o aportar soluciones, en momentos de dificultad que afrontamos como sociedad. Hoy en día es más fácil para muchas personas salir a comentar destructivamente y esto es lo que se quiere cambiar.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo con una marca cada vez más posicionada en el mercado y en la mente de los caleños, creando un símbolo y sentido de pertenencia por Cali y generando mayores posibilidades a nuestros colaboradores.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido el principal apoyo durante toda esta travesía, mi mamá siempre estuvo allí brindando sus consejos en los momentos oportunos y ahora desde el cielo sé que estará muy orgullosa del progreso obtenido. Ahora en mi nueva etapa de casado, ha sido vital contar con esa ayuda incondicional de mi esposa en cada una de las acciones que haya lugar. Contar con cada uno de los miembros de mi familia: hermana, sobrinos, tíos, primos y demás allegados ha sido el bastón más importante para ir logrando los objetivos planteados.

No deje de leer: Usan videojuegos para que los emprendedores vendan más

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Claro!, considero que es una de las cualidades fundamentales de una persona, ayudar a otros que puedan necesitar en un momento dado.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

En el proyecto Nativo es Cali se cuenta con colaboradores en cada uno de los eslabones de la cadena de suministro; quienes nos proveen las prendas, los estampados, los adhesivos para la marcación, el empaque en que se entregan las prendas y nuestro aliado en mensajería, quién es el que tiene el contacto directo con nuestros clientes al momento de finalizar la compra.

Cada uno de nuestros aliados cumple un papel fundamental para llevar a cabo el quehacer de la marca y seguir llevando a Cali a nuestros clientes.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

El sello personal de la marca está en varios aspectos del concepto de la misma, varía según la necesidad de nuestro nicho de mercado, para algunos es el empaque en que se entrega la prenda, para otros el diseño del estampado, para otros el servicio al cliente y cumplimiento en entrega. En este sentido se ha tratado de no descuidar ningún detalle al momento de generar valor con nuestros clientes.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Siempre debemos ser perseverantes, honestos con nuestros clientes, hacer las cosas con pasión y estar flexibles ante cambios que se puedan dar en el ambiente; ser muy rígidos con una idea o concepto en un ambiente tan globalizado y cambiante te puede volver obsoleto de un momento a otro.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com).