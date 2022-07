Él creó una plataforma digital que conecta viajeros con familias rurales

Él es Fabio Pérez, el emprendedor que potencializa la riqueza cultural, natural y paisajística de Colombia, a través de posadas rurales.

“Con Posadas Rurales pretendemos ser actores de la transformación digital en la ruralidad de Colombia, promoviendo el uso de medios digitales para comercializar servicios y experiencias turísticas, el uso de pagos electrónicos y aprovechando el procesamiento de datos para la segmentación de clientes potenciales.

Mediante esta iniciativa, identificamos, acompañamos y fortalecemos a familias del territorio nacional vinculándolas a la red de Posadas Rurales, para que empiecen a prestar servicios de alojamiento y experiencias rurales. Una vez caracterizados e identificados los servicios para la familia rural, se realiza acompañamiento en formalización de servicios turísticos, atención al cliente y herramientas digitales, proporcionándoles el conocimiento y la habilidad para la prestación de servicios de calidad. Así buscamos garantizar que los viajeros se sientan totalmente satisfechos y confiados, y que quieran volver y recomienden los servicios de las familias rurales”, dice Fabio Pérez, un emprendedor que se dio cuenta del potencial de turismo que hay en el país, convirtiéndolo en un trampolín económico para familias rurales. Su historia y la de su negocio está retratada en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos.

1. ¿Cuántos años tengo?¿Qué estudié?

Tengo 35 años, estudié Administración de Empresas e hice una especialización en finanzas y una tecnología en desarrollo de software. Inicié una maestría en Innovación, aun no la he terminado.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació?¿Qué fue lo que creé?

La idea de Posadas Rurales, nace hace aproximadamente cuatro años, a partir de juntar las necesidades económicas que hay en las zonas rurales y en contraste estar rodeado de una riqueza natural, cultural y paisajística incalculable.

Soy un camínate que ha recorrido muchos rincones del país y en esta práctica me encontré que existen en el país infinidad de lugares hermosos, pero que son muy difíciles de visitar, por diferentes razones: porque no existía información para llegar, un lugar donde hospedarse, alguien que ofreciera alimentos o que te llevara a conocer esos hermosos sitios...también me encontré que las experiencias más valiosas y enriquecedoras las viví compartiendo con las personas locales: sus alimentos, tradiciones y bellos paisajes; en cada recorrido me encontraba familias muy acogedoras que viven en medio de paisajes mágicos, rodeados de especies únicas en el mundo, con una gran riqueza cultural y también con muchas necesidades económicas; cada vez que iba a uno de estos sitios posteaba algunas fotos y muchas personas también querían conocerlos; juntando todo esto nace: Posadas Rurales.

Creamos una gran red de Posadas Rurales a través de una plataforma digital donde conectamos viajeros con familias rurales, ofreciendo una oferta muy amplia de experiencias en la ruralidad, los viajeros pueden reservar en www.posadasrurales.co servicios de: alojamiento en fincas, cabañas, glamping, zonas de camping o cualquier opción de alojamiento en medio de la naturaleza; también se han diseñado pasadías rurales en las que se pueden hacer una inmersión en cultivos y elaboración de productos tales como: café, chocolate y miel, tener contacto con animales, hacer caminatas, observación de fauna y flora como avistamiento de ballenas, delfines, aves o participar de talleres gastronómicos y culturales.

La plataforma también cuenta con un Market Rural con el que buscamos que las personas se acerquen a las experiencias que vivirán en la posada, adquiriendo los productos elaborados por las familias receptoras y se nos olvidaba mencionar, también tenemos un segmento especial de posadas para que las personas puedan realizar teletrabajo desde la ruralidad.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Iniciamos con una pagina de Facebook, compartiendo vivencias y fotografías de las posadas que iba conociendo, ayudando a las familias para que otras personas se aventuraran a visitarlos. Posteriormente, algunas posadas empezaron a contactarnos para incluirlos en la base de prestadores de servicios; a medida que iba creciendo el número de posadas se identificó la necesidad de crear una página web, la cual se ha ido ajustando para mostrar lo mejor de cada lugar, brindando facilidad para que los viajeros puedan descubrir nuevas experiencia en la ruralidad.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicialmente no invertí mucho ya que en redes sociales nos movíamos solo con crecimiento orgánico, paralelamente trabajaba en otras empresas y de allí empecé a invertir con recursos propios en el desarrollo de la plataforma y publicidad. Estábamos lanzando la plataforma un mes antes de iniciar la pandemia lo que complicó nuestra operación y debimos parar un tiempo; con el encierro y los efectos de la pandemia se aceleró la búsqueda de alojamiento rural y vi que era el momento de dedicarme de lleno al proyecto y conseguir recursos para financiarlo, nos presentamos al fondo emprender quienes nos dieron capital semilla y con estos recursos estamos operando y creciendo en el numero de alojamientos vinculados.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos descubriendo y visibilizando la riqueza, natural, paisajística y cultural que hay en Colombia; y a su vez estamos creando la base de desarrollo del turismo rural. En el año 2020 el gobierno nacional lanzó el premio Colombia Riqueza Natural donde quedamos entre las 15 ideas con más proyección en turismo de naturaleza; este año participamos en los Premios Verdes que arma el ranking de los proyectos más sostenibles de Iberoamérica donde entre más de 10.000 proyectos presentados estuvimos en el top de los 500 mejores, ocupando le puesto 69.

Estamos permitiendo a familias rurales participar de un mercado de turismo altamente competitivo y tecnológico, el 70% de las Posadas Rurales vinculadas es liderado por mujeres; se están creando nuevas fuentes de empleo y de ingreso para las comunidades; el 80% de los prestadores de servicios de turismo en la ruralidad es informal, estamos capacitándolos y acompañándolos para que se formalicen y definitivamente estamos creando una base para el desarrollo del turismo rural en Colombia..

6. ¿Soy feliz?

Trabajo en lo que me apasiona, soy muy feliz, compartiendo los sueños de muchas familias rurales y de viajeros.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo he pensado, por ahora estamos enfocados en buscar aliados que nos ayuden a crecer en Colombia y cubrir la totalidad de oferta de alojamiento rural que hay en el país.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido un camino duro, para llegar a este emprendimiento he pasado por mas de cinco iniciativas que no tuvieron éxito pero que me dejaron mucho aprendizaje, que he podido aplicar aquí.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aun este sueño está en proceso, sueño que Colombia sea una potencia mundial en turismo rural, que sea aprovechado por las familias y comunidades que viven en el campo y que el desarrollo del turismo como actividad económica mejore su calidad de vida.

Posadas Rurales apenas está dando sus primeros pasos, pero va muy bien, pronto crecerá mucho y se consolidará en Colombia y en otros países de la región.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Actualmente tenemos 550 posadas rurales vinculadas, esperamos cerrar este año con cerca de 1.500 y en tres años tener el 50% del mercado nacional.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, es escalable y podemos crecer muchísimo, hemos recibido solicitudes para estar en otros países, por ahora nos concentraremos en el mercado nacional, pero este también lo impacta mucho el conflicto interno , la seguridad e infraestructura de las vías para movilizarse, la disposición de recursos de las personas para viajar y la estabilidad económica.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si, recibiríamos inversión de aliados estratégicos que se sumen a nuestra iniciativa, que nos aporten experiencia, conocimiento, contactos y soporte económico.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Empezar a invertir sin tener un modelo de negocio claro y validado.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiran mucho las personas dueñas de las posadas aliadas, quienes a pesar de las dificultades que tienen en sus regiones, trasmiten mucha alegría y esperanza; nos inspiran los increíbles paisajes y experiencias que conocemos cada día, también nos inspira el escuchar las vivencias y alegría de viajeros, que nos cuentan como fue su visita a la ruralidad, nos encanta saber que ha sido memorable y guardara un hermoso o recuerdo para toda la vida.

Me encanta la historia de vida de Douglas Tompkins co fundador de North Face, es muy cercana porque me encanta el trekking y también tenía la “intención de hacer el mundo exterior accesible a todas las personas”

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si, varios de mis intentos antecesores no tuvieron el éxito, pero aprendí mucho de ellos, con la pandemia pensé que era el fin una vez más, sin aun visualizar la ventana que se estaba abriendo y la oportunidad que teníamos para potencializar el desarrollo del turismo rural.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Actualmente contamos con el apoyo y acompañamiento de Fondo Emprender y allí compartimos con muchos otros emprendedores que están en el camino.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Definitivamente sí, pienso que mi hijo que hace poco nació conocerá un país diferente, podrá caminar y explorar muchos lugares que aun hoy no se puede y encontrará una familia rural que lo recibirá y podrá vivir increíbles experiencias.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años seremos la plataforma líder en provisión de alojamiento rural y experiencias rurales en Latinoamérica, basados en la sostenibilidad, protección de la biodiversidad y recuperación creciente de los recursos naturales.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Ha sido fundamental el apoyo y respaldo en los momentos difíciles, pero también me inspiran y celebramos cada éxito.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que lo haría, he tenido muchos errores porque no tuve un mentor que me guiara, así que con gusto trasmitiría mis experiencias a alguien que lo necesite.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Al comienzo estuve solo, haciendo de todo, traté de crear un gran equipo asociando otras personas que tenían mucha experiencia e interés en aportar en el proyecto, sin embargo, llegó la pandemia y sin recursos se diluyó este equipo, cada uno debió orientarse a temas personales; ahora hay nuevos miembros, somos 5 personas en el equipo, una persona que se encarga de toda la gestión comercial, otra persona se encarga de la administración de la plataforma, otra persona que lidera toda la gestión de vinculación de aliados y nuestra financiera.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Conocer de primera mano las familias rurales, sus conocimientos y experiencias, los cuales compartirán con cada uno de sus visitantes; pero definitivamente, la pasión por mejorar la calidad de vida de estas familias y acrecentar el turismo rural en Colombia, porque, aunque, hay gran diversidad de sitios hermosos por conocer, aun no han sido explorados.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que se debe tener persistencia, el posicionamiento de una empresa de turismo es de largo aliento, de trabajar todos días, seguir a pesar de las adversidades que se presenten, adaptarse rápido a las nuevas situaciones, tener objetivos específicos y medirlos constantemente para tomar decisiones.

