Él creó una tienda de regalos que conquista corazones en Neiva

Él es Milton Andrés Garzón Sánchez, el emprendedor detrás de "Dulce Recuerdo Neiva". Foto: Cortesía Dulce Recuerdo Neiva

“Desde muy joven trabajaba, vendía ropa masculina y accesorios a crédito con mis conocidos. Mi historia con el tema de las decoraciones empezó en noviembre del año 2018 cuando hice un mal negocio comprando una tienda de detalles a los 19 años, un riesgo absoluto que apareció en el camino cuando tomé esta decisión. Con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que podía, así que creé un negocio basado en la pasión y la determinación al que llamé Dulce Recuerdo Neiva.

Se trata de una tienda de detalles que se caracteriza por ofrecer diferentes opciones de desayunos sorpresa y anchetas, y que cuenta con más de 100 referencias de peluches y productos personalizados para toda ocasión, ofreciendo también alquiler y decoración para fiestas”, así va contando su historia Milton Garzón en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con él y aquí va su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

24 años, estudié siete semestres de Ingeniería Agrícola, pero no terminé mi carrera.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Desde muy joven trabajaba, vendía ropa masculina y accesorios a crédito con mis conocidos. Mi historia con el tema de las decoraciones empezó en noviembre del año 2018 cuando hice un mal negocio comprando una tienda de detalles a los 19 años, un riesgo absoluto que apareció en el camino cuando tomé esta decisión. Con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que podía, así que creé un negocio basado en la pasión y la determinación al que llamé Dulce Recuerdo, una tienda de detalles.

Esta tienda de detalles se especializa en facilitarle a las personas la obtención de regalos para cualquier ocasión, y todo al alcance de un clic. Nos enorgullece ofrecer una experiencia de compra excepcional, donde la agilidad y la calidad son nuestras prioridades. Con mi emprendimiento, nos esforzamos por tener muchas opciones, garantizando entregas oportunas, para hacer de cada ocasión algo especial y memorable.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Cuando comencé con esta idea de negocio trabajaba desde mi hogar. En ese tiempo, la flexibilidad era clave, recibía pedidos en cualquier momento del día, incluso llegué a recibir solicitudes a media noche. Manteniendo un fuerte compromiso con la satisfacción del cliente, elaboraba los pedidos de manera eficiente, llegando a recibir y completar entregas a primera hora de la mañana (solo vendía desayunos sorpresa). En algunas temporadas de alta demanda, la entrega de desayunos llegó a extenderse hasta el mediodía, dado que, siendo el único responsable de las entregas en mi moto, a veces resultaba desafiante cumplir con los horarios exactos.

A pesar de las exigentes jornadas, logré realizar entregas con la colaboración de mi pareja, con quien hoy comparto una relación de casi 10 años. Estos días demandaron una gran disciplina, y en retrospectiva, ahí fue el comienzo de los desafíos más importantes que enfrentaría. Yo pasaba todos los días por una avenida muy popular en mi ciudad, y veía un local comercial que me parecía muy bonito e interesante, así que pensaba que si estaba vendiendo significativamente desde casa, vendería más teniendo un local.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Comencé mi emprendimiento con casi 8 millones de pesos, los cuales provenían de mis ahorros y de la ayuda de mis padres. Por ende empecé sin deudas, ya después fueron llegando.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando ver realizado mi sueño empresarial y personal, estoy generando empleo y cada vez puedo ofrecerle mejores condiciones a mi equipo de trabajo, enseñarles lo poco que sé para crecer de alguna manera y tener mejor calidad de vida.

Con mi emprendimiento he logrado crear un impacto significativo en la experiencia de regalar y celebrar momentos especiales. Estamos cambiando la forma en que las personas abordan las ocasiones. Nuestra empresa no solo proporciona productos de alta calidad, sino que también contribuye a la creación de momentos memorables para nuestros clientes.

6. ¿Soy feliz?

Muchas veces me he hecho esta pregunta y a veces es difícil responderla. Emprender tiene muchos sacrificios, a mi edad normalmente uno hace otras cosas. En ocasiones me pregunto si será justo sacrificar tantas cosas, y al final del día no me arrepiento de nada de lo que he vivido. Me siento pleno y satisfecho, siento que lo que hago debe darme frutos grandes en unos años, me siento seguro y a gusto de mi labor, de mi trabajo, sel día a día, entonces yo diría que sí soy feliz.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En estos momentos es un rotundo no, no vendería mi empresa; sin embargo, no sé qué pueda pasar mañana.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Como todo lo bueno, nada va a ser fácil, he tenido sacrificios, problemas, disgustos familiares, decisiones difíciles de tomar, pero cada uno de estos puntos han sido claves para aprender, mejorar y esto es lo que nos forma como emprendedores.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aún no lo cumplo al 100 %, sigo trabajando en él. Me falta expandir mi empresa, gracias a nuestra labor logré tener un segundo emprendimiento con sede física, pero aún quiero crecer más, incluso a nivel departamental, siento que tengo todo el sistema adecuado para poder hacerlo, pero no es fácil, solo el tiempo lo dirá, así que espero poder cumplir con mi meta empresarial.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir trabajando fuerte, dando pasos firmes, creciendo con mi equipo, capacitándolos y buscando estrategias de venta para expandir mi empresa.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, es escalable, tenemos una gran variedad de productos para poder marcar la diferencia, nuestros procesos, procesos son muy organizados para poder replicar nuestra empresa en cualquier zona.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, recibiría inversión, pero no de un desconocido, más bien de alguien que me aporte más allá del solo temas económicos. Sería alguien que le apostara también al crecimiento empresarial. Es difícil pensar en ceder un porcentaje de la empresa que tanto me ha costado mantener y hacer crecer, pero no estoy cerrado a la idea de tener inversionistas.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Siento que todos los errores me han formado y son necesarios para crecer en todo sentido, desde la experiencia, ahí es cuando mejoramos, cuando hay errores y días difíciles.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Inicialmente, nadie, no soy de imitar a los demás, me gusta ser muy particular, pero sí admiro mucho a algunos empresarios de la ciudad de Neiva.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Fracasé al principio cuando confié e intenté comprar ese local comercial en el año 2018. No me rendí, al contrario, tuve más ganas de emprender y de montar desde cero mi negocio. En algunos meses del año 2021 tuve crisis económicas, las deudas no esperaban y las ventas no me daban abasto, no sabía qué hacer o qué pasaría, sin embargo, gracias a la vida siempre hay maneras de solucionar los problemas, logré salir adelante y continuar con mi emprendimiento.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, la Cámara de Comercio del Huila ha sido mi gran aliado, me ha brindado formación para poder aprender y entender cómo fortalecer mi empresa. Además, he contado con la fortuna de conocer consultores externos que han sido importantes para mis capacitaciones empresariales.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Espero que sí, porque nuestra labor es hacer especiales los días de esas personas homenajeadas por sus seres queridos. Nuestro equipo ama su labor, crece con cada detalle que entregamos, y además, los capacitamos para que sigan avanzando y tengan una mejor calidad de vida. Hacemos mucho con pocos recursos, pero siempre logramos grandes cosas.

El objetivo es lograr que las nuevas generaciones no pierdan la bonita sensación de dar detalles, de demostrar amor, de hacer significativo un regalo, de convertir un día normal en un día inolvidable con muestras de amor y cariño mediante regalos especiales y personalizados.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años tendré 34 años, quiero verme con mi familia unida, con hijos a los que les pueda brindar una excelente educación, valores y una buena vida. Respecto a mi empresa, la quiero ver con varias sedes donde pueda generar más empleos y mejores condiciones para quienes hagan parte de ella.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia, mis padres y mi pareja, son las personas que siempre han creído en mí y en mis capacidades, ellos siempre me han apoyado. Mi madre trabajó conmigo hasta el año 2023, siendo un pilar fundamental para el crecimiento de mi empresa, ella fue quien aguantó conmigo los tiempos más difíciles, los días más oscuros y quien siempre me motivaba (aún lo sigue haciendo), ella me impulsaba a no rendirme.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Me encantaría poder hacerlo, ser mentor y poder guiar y apoyar a demás emprendedores a conseguir su sueño. El apoyo de alguien con experiencia es muy significativo en el crecimiento de un emprendedor.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo actualmente son ocho personas. Cada uno ha sido una pieza fundamental en la empresa y a diario agradezco su compromiso y dedicación. Ellos son: Karen Rivas, Juliana Carvajal, Alejandro Zuleta, Mayra Rodríguez, Tania Vides, Raúl González, Nataly Cerquera y Milton Andrés Garzón.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La diversidad de productos personalizados que ofrecemos, desde desayunos sorpresa hasta camisetas y vasos, eso demuestra una amplia gama de opciones creativas para los clientes, la agilidad en elaboración y entrega de pedidos, también la combinación de servicios completos que incluyen piñatería, peluches, sublimación y decoración de eventos, esto sugiere una experiencia integral, donde los clientes pueden encontrar todo lo que necesitan para celebrar y regalar en una misma empresa.

También la garantía de una experiencia de compra excepcional, con entregas rápidas y opciones flexibles, eso subraya mi compromiso con la satisfacción del cliente, teniendo todo a un clic y con una atención virtual rápida y efectiva. Y sin duda, la aspiración de expandir el negocio a través de franquicias y fortalecerme en el ámbito de eventos y decoración, muestra una visión a largo plazo y una ambición por crecer.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido muchas cosas, he tenido experiencias buenas y malas, así que me atrevo a decir que la vida que elegí de emprendedor me ha cambiado en muchos aspectos. El día a día me ha formado, me ha hecho aprender y he conseguido mejorar o cambiar muchas cosas, donde destaco la resiliencia, el trabajo en equipo, la tolerancia, la paciencia, saber enseñar, saber leer a las personas, ser visionario, tener claros los números y no depender la fe únicamente.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚