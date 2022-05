El diseñador industrial que crea terrarios con ciclos de agua autosostenibles

Él es Andrés Poveda, el emprendedor que incentiva el gusto por la naturaleza y crea conciencia ambiental a través de terrarios. Foto: Cortesía Terraky

“Terraky inicio hace poco más de un año en búsqueda de un emprendimiento innovador. Vengo de una familia de emprendedores de ahí mi espíritu de crear ideas para nuevos negocios.

Los terrarios eternos son el producto estrella de mi marca, en estos ecosistemas las plantas crean un ciclo de agua auto sostenible por lo cual no requieren de mucho cuidado. Además, para diferenciar mi producto incluí la opción de personalizarlo con figuras en miniatura impresas en 3D.

Inicié estudiando el cuidado de plantas en una academia francesa virtualmente, conseguí los materiales y empecé a crear mis primeros ecosistemas los cuales fueron todo un éxito, principalmente los vendía solo en mi ciudad y luego logré adecuarlos para enviarlos a todo el país, ahora mismo estoy próximo a inaugurar mi primero punto de venta físico”. Para entender mejor, aquí está la historia de este emprendimiento creado por Andrés Poveda en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

24 años, Diseñador Industrial.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Terraky es una marca de terrarios que empecé a crear desde abril de 2021 y que fue lanzada en septiembre del mismo año.

Elaboramos terrarios eternos, es decir, ecosistemas donde las plantas crean un ciclo de agua auto sostenible. A los terrarios les hacemos un primer riego donde el agua cae en la tierra, es absorbida y transpirada por las plantas para posteriormente quedar en los vidrios y deslizarse nuevamente hacia la tierra, este es el motivo por el cual no necesitan de un riego constante.

Este es solo uno de los de los elementos que hacen nuestros terrarios un producto muy atractivo ya que pueden ir personalizados con figuras en miniaturas las cuales pueden ser representadas con mascotas, personajes de series o películas, personas y muchas cosas más.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Tuve que capacitarme en muchas áreas que desconocía completamente como la botánica y la impresión 3D, sin embargo, en ventas ya tenía experiencia con mi otra marca (Katrina cocteles) así que sabía como comercializar mis productos por medio de las redes sociales. Actualmente estas plataformas digitales son mi mayor generador de ingresos.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Empecé con mis ahorros, pero requería mucho más para poder empezar, así que solicité tarjetas de crédito y mi apoyo fundamental fue mi abuelo quien no lo pensó dos veces para solicitar un crédito y ayudarme con lo que aún faltaba.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy incentivando al gusto por la naturaleza, creando conciencia por medio de ecosistemas personalizados.

6. ¿Soy feliz?

Realmente lo soy, creo que encontré algo que me encanta y en lo que puedo dedicar mi día a día para lograr mis metas y objetivos.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Vendería franquicias en otros países y así extendería mi marca para llegar a más personas por todo el mundo.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Nunca deja de ser difícil, aunque no es mi primera ni única marca, creo que cada marca es un mundo diferente y tiene sus propios retos.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aun no, considero que antes de este emprendimiento nacieron muchos más sueños que quiero llegar a cumplir muy pronto, apalancado en mi idea de negocio.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estoy próximo a empezar mi primer punto de venta físico, tengo muchas expectativas y ahí es donde lanzaré más productos que identifiquen mi marca en el mercado.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro que sí, se requiere un equipo de trabajo y un musculo económico para crecer en cualquier emprendimiento.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Tendría que ser una inversión que signifique un crecimiento gigante en mi marca, sin embargo, antes de recibir una inversión de un desconocido, aceptaría la de algún familiar o un crédito bancario.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No cometería de nuevo el error de no delegar y creer que puedo hacer todo solo. Es bueno tener a alguien que apoye el proceso, así se obtiene orden y mejores resultados.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Tengo muchos referentes de personas que han creado y posicionado sus marcas a niveles que me gustaría llevar las mías.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No fracasé, pero muchas veces intenté tirar la toalla. Cuando inicié con los envíos a nivel nacional tuve muchas pérdidas por los materiales que contenían, finalmente después de varias pruebas y errores lo logré. Si pude solucionar esto, ya no hay nada con lo que no pueda.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Creo que ninguna, me guío de muchos podcast y personas que tienen sus marcas y cuentan un poco su historia a través de redes sociales.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Considero que sí, ya que puedo ser fuente de inspiración para nuevos emprendedores, así como algunos lo son para mí.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Son muchas cosas las que tengo planeadas y que constantemente me planteo; por ahora en un resumen superficial en esos 10 años debo estar con mis marcas establecidas en el mercado de varios países.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Son un papel muy importante, son esas personas que te aconsejan y te motivan para avanzar y no caer fácil ante cualquier dificultad.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, creo que debemos apoyar y fomentar el emprendimiento del país para suplir este gran porcentaje de desempleo que afronta actualmente Colombia.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Es muy importante hacerse de un equipo de personas que te ayuden para poder hacer crecer tu marca. Cuento con tres personas muy talentosas que me ayudan a elaborar terrarios, pintar figuras, plantar, programar pedidos, entre muchas otras funciones que conlleva esta labor.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es la exclusividad que ofrezco en todos mis productos, ideas diferentes con una estética atractiva y el color equilibrado en todos mis diseños.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que no importa la edad, ni los recursos, las ideas se pueden materializar con dedicación y mucha constancia; el querer siempre alcanzar tus sueños supera todas las dificultades de nuestro entorno.

