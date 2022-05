El emprendimiento de zapatos para bebés que pisa fuerte en el mercado

Ellos son Jan Tropberger y Marcela Acosta, los fundadores de Kings & Rebels, un emprendimiento ideado para los más pequeños de la casa. Foto: Cortesía Kings & Rebels

“Fracasé una vez al día todos los días en los últimos cuatro años. Cada día logré hacer cinco cosas que anhelaba y me equivoqué en otras tres. Hubo problemas que me hicieron llorar frente a mi equipo de trabajo, situaciones que me generaron mucha preocupación. Problemas que me parecieron demasiado complejos de resolver. Pero nunca pensé en tirar la toalla, siempre he tenido una gran convicción en la idea, y mucha confianza en mí misma y en mi capacidad de convocar al mejor equipo de trabajo. Hoy somos 20 personas en Kings & Rebels y si un día quiero tirar la toalla 19 van a remar por mí y no van a permitir que lo haga”. Así lo narra Marcela Acosta, la fundadora de Kings & Rebels, cuando recuerda todos los retos y desafíos que ha tenido que superar para emprender en Colombia. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Mi nombre es Marcela Acosta tengo 38 años. Soy Psicóloga, Politóloga y tengo una maestría en Educación. Jan Tropberger mi socio y esposo, es alemán, tiene 42 años y estudió Comercio y Finanzas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Cuando nació Lucas, nuestro primer hijo, Jan y yo nos obsesionamos con desarrollar una marca innovadora, alrededor de una propuesta de zapatos para bebés de 0 a 2 años que fueran cómodos, calienticos, funcionales, que no restringieran la movilidad natural del pie de los bebés, evitando que se cayeran y se vieran muy bien con todo lo que uno les pone. Creamos nuestra marca Kings & Rebels y la lanzamos en Junio del 2018 a través de Instagram y de nuestra página www.kingsyrebels.com.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Logramos identificar una necesidad en el mercado y tomamos la decisión de poner nuestro tiempo, energía, y recursos para desarrollar esta idea. Teníamos la convicción de que era una idea exitosa. Logramos llevarla a cabo con una ilusión inicial que fuimos acompañando de esfuerzo diario. Investigamos sobre telas, hicimos prototipos de producto, pensamos en el nombre de nuestra marca y la diseñamos. Cuando tuvimos un producto de muy buena calidad, creamos una página web y una de Instagram. Hicimos unas fotos muy profesionales y así materializamos la idea en algo real para empezar a compartirla con amigos, conocidos y redes sociales. Empezamos vendiendo dos pares de Kings & Rebels a la semana, después 10 y así sucesivamente hasta llegar al lugar en donde nos encontramos hoy.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Teníamos unos ahorros iniciales con los que pagamos insumos, fotos y las máquinas de coser. Compramos lo esencial al comienzo, y no tuvimos que adquirir créditos o deudas. Empezamos con un capital inicial pequeño, pero teníamos una visión muy grande. Jan dedicó mucho tiempo a pensar en la estructura del negocio desde el principio, para lograr que fuera escalable.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos haciendo los zapatos más cómodos para bebés de cero a dos años. Resolviendo el problema de los zapatos rígidos que restringen la movilidad y las medias que siempre se caen en los primeros años de los bebés. Estamos haciendo un producto realmente útil y muchos papás y mamás valoran nuestra propuesta y se identifican con nuestra marca. Como empresa logramos consolidar un gran equipo de trabajo y actualmente 20 personas trabajamos en Kings & Rebels. Nuestro propósito es crear valor en todo lo que hacemos: en nuestro producto, en el servicio que damos, en la vida de las personas que trabajan con nosotros e incluso en la cultura laboral que creamos.

6. ¿Soy feliz?

Nuestro emprendimiento nos ha dado la oportunidad de establecer vínculos y conexiones con muchas personas. Nos ha permitido crecer personal y profesionalmente y por estas razones sentimos gratitud, satisfacción, orgullo. Si, somos felices, pero eso no quiere decir que los procesos para llegar a donde estamos sean fáciles.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Nuestro sueño es crear una marca global que viva por siempre, que trascienda. Apenas estamos empezando este recorrido, así que no nos hemos detenido a pensar si venderíamos nuestro emprendimiento. Ante todo, no perderíamos el sentido de propósito que nos ha generado crear Kings & Rebels.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue un gran reto ya que no soy diseñadora. Fue duro empezar porque no sabía nada de textiles. A la vez, fue sencillo identificar la necesidad de crear zapatos cómodos para bebés a partir de nuestra experiencia de ser padres. Pensaría que no fue fácil, ni difícil, simplemente requirió mucho tiempo, esfuerzo, convicción, confianza personal, resiliencia para superar miles de obstáculos y valentía para poner la idea a andar.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Nuestro sueño era crear una marca muy innovadora, con un producto excepcional, construir una empresa con principios y generar valor en todo lo que hacemos. Hasta el momento hemos logrado construir los fundamentos y la estructura de nuestro sueño. Tenemos el reto de incrementar nuestro equipo y expandir nuestra marca.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Queremos seguir creciendo, manteniendo nuestra esencia y la excelencia de todos nuestros procesos. Actualmente exportamos nuestras Kings & Rebels a Alemania y Francia, y la meta es llegar a más países en el mundo.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, lo diseñamos para que fuera escalable. Nuestro equipo es muy creativo y siempre estamos pensando en innovar en colores y materiales. A su vez tratamos de no desenfocarnos, tratamos de ser muy disciplinados y concentrarnos en lo que hacemos muy bien para que sea escalable.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Asociarse con alguien implica grandes retos. Jan y yo estamos casados y somos socios. Sabemos por experiencia propia lo que implica ponerse de acuerdo y alinearse en la visión y la dirección de una empresa. Sabemos que esto no es una tarea sencilla. Se requiere mucho tiempo para discutir y compartir perspectivas, se requiere respetar e incluso admirar el punto de vista del otro. Con esfuerzo, Jan y yo hemos logrado definir muy bien el rol de cada uno en nuestro emprendimiento, para no interferir en el trabajo que cada uno hace, y hemos aprendido a hablar dentro y fuera de nuestro trabajo. Por estas razones entendemos la importancia de pensar muy bien el tema de asociarse. No estamos pensando en vender o ceder nuestra empresa, pero si en algún momento llegamos a considerarlo, sería con alguien que definitivamente comparta nuestra vision y principios, no con un desconocido.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Lo que ayer nos pareció el error más grande, nos trajo hasta el lugar en el que hoy nos encontramos. Parece cliché, pero es real, cada “error” ha sido una gran lección. Continuaría más bien, haciendo todo con absoluta consciencia y convicción, para seguir recorriendo este camino del emprendimiento sin arrepentimientos.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mis papás fueron emprendedores. Los vi trabajar todos los fines de semana en mi niñez. Los vi enfrentar muchas dificultades y trabajar con mucha pasión y tenacidad. Su ejemplo está grabado en mi mente y seguro guía mis acciones y mi trabajo cotidiano. Admiro mucho a Jan, mi esposo y socio en Kings & Rebels. Él es mi más grande maestro, es alemán y el 90% de las veces piensa diferente a mí, esto me reta y me lleva a tener una nueva perspectiva todos los días de la vida. Él tiene una visión muy grande para la marca e imprime muchos principios alemanes de estructura, organización y excelencia a nuestro emprendimiento.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hemos llevado Kings & Rebels a algunas ferias de diseño, que han sido muy valiosas para impulsar y compartir nuestro emprendimiento. A través de ellas hemos conocido a otros emprendedores con los cuales hemos compartido la experiencia de crear empresa en Colombia.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

El bienestar y los principios que hemos creado en Kings & Rebels, trascienden en la vida de nuestro equipo de trabajo, que se lleva estos principios y este bienestar a su hogar y se lo transmite a su familia, amigos y vecinos. Un hogar con bienestar genera cosas positivas para un vecindario, y el vecindario al barrio, y así sucesivamente, hasta que las acciones cotidianas y los principios que tenemos en nuestra empresa trascienden en el bienestar de un país. Si, estoy segura que la manera en que hacemos las cosas tiene un gran impacto.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años esperamos haber llevado Kings & Rebels a muchos países. Tener un gran taller de producción donde se promueva el crecimiento personal y el bienestar, y contar con una gran comunidad de personas que aman la marca.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Lucas y Mateo, nuestros hijos de 5 y 1 año han sido nuestra inspiración y motivación. Nuestra familia y amigos nos han escuchado, se han alegrado con nuestros logros, nos han hecho creer que somos capaces y nos ha motivado a seguir creciendo con sus frases de cariño y admiración.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí. Brindaría una ayuda asertiva, que desde nuestro punto de vista significa compartir nuestros aprendizajes relacionados con crear una marca, un negocio rentable y el mejor equipo de trabajo. Muchas veces nos llaman a preguntar: ¿dónde compramos nuestra tela?, ¿quiénes son nuestros proveedores?, ¿cómo hacemos las fotos? etc. Esta información la consideramos nuestro “know how” y no la compartimos. Pero estamos siempre dispuestos y a compartir las lecciones más valiosas que hemos recibido en este proceso, incluso ya hemos apoyado en el plan de negocio de algunos emprendimientos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Nuestro equipo es la esencia de nuestro emprendimiento. Empezamos siendo Jan y yo y hoy lo conforman, 20 personas entre las que se encuentran, mujeres mayores de 60 años, jóvenes entre los 19 y los 28 años súper trabajadores y talentosos, un joven sordomudo con una gran habilidad para la confección, personas de Venezuela que llegaron a Colombia con la ilusión de construir un mejor futuro para sí mismos y para sus hijos. Contamos con una coordinadora administrativa, una coordinadora comercial, con coordinadora de producción. Contamos con un equipo increíble, con el cual somos capaces de crecer y afrontar muchos retos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Hay una combinación de variables que nos hace únicos en Kings & Rebels. Jan es alemán, viene del mundo de los negocios internacionales y ha logrado imprimir unos estándares de calidad, estructura, organización y profesionalismo en todo lo que hacemos. Yo soy psicóloga y educadora y he logrado encontrar y formar a las mejores personas para trabajar en Kings & Rebels. Juntos hemos generado crecimiento personal en nuestro equipo, así como un sentimiento de pertinencia y de identidad con nuestra marca. Esto nos ha permitido crecer rápido y con los mejores cimientos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que somos capaces de lograr lo que nos proponemos. He aprendido que se requiere convicción, esfuerzo, confianza y un gran equipo para llegar donde se quiere. He aprendido que no me define lo que estudié, los roles que he tenido en la vida, ni las expectativas que otras personas tienen de mí. Me define mi capacidad de ponerme a prueba, de aprender, de crear, de inspirar y de generar impacto en la vida de los demás. He aprendido a enfrentar preguntas y retos todos los días y a generar oportunidades de crecimiento en todas las personas que tengo alrededor.

