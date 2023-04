El emprendedor que aumenta la visibilidad de los productores del agro colombiano

Un emprendimiento pensado en los campesinos de Colombia. Foto: Pexels

“Nuestro valor agregado y lo que nos diferencia de la competencia es la atención y seguimiento personalizado para cada productor, con trabajo de campo, asesorías jurídicas comerciales en la cámara de comercio y trámites de registro Invima. Lo más importante son nuestras políticas eco-agroambientales y orgánicas en trabajo conjunto con los campesinos, de la mano de nuestro aliado estratégico BIOENGEL.

Estamos reemplazando los empaques tradicionales y bolsas plásticas, por empaques biodegradables, hidrosolubles a base de colágeno y gelatina comestible. Agromarketing Digital, ha llegado a gran parte de la región del Tolima a un 30 % de productores de cacao orgánico, café orgánico, panela orgánica, licores artesanales, aguacate, plátano y artesanías elaboradas con insumos naturales reciclables, alcanzando visibilidad en el Eje Cafetero y en municipios de Cundinamarca como Cajicá y Fusagasugá, estás son las palabras de Carlos Arturo Díaz, el emprendedor que se convierte en la voz de los campesinos en Colombia. Hablamos con él en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y este fue el recorrido que nos dio para conocer la forma cómo ha construido su negocio:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

44 años, técnico en RRHH, tecnólogo en Gestión de Mercados, con especialización en Marketing Digital y Modelos de Negocio online.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea de negocio nació en el año 2018, desde la tecnología en Gestión de Mercados, en el proceso de formación se investigaron las necesidades de poblaciones específicas, en este caso la población campesina, y así fue como creé la idea de marketing para el agro colombiano.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Logré hacerla realidad con constancia y esfuerzo académico e investigativo en pandemia de manera virtual. Se pudo llevar a los hechos en el año 2022, en ferias de emprendimiento SENA, redes cortas de comercialización y ponencias en universidades como la de Cundinamarca y la Gran Colombia, postulándonos también en Innpulsa, Fondo Emprender y Hzero latinoamérica.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La plata conseguida para iniciar el emprendimiento fueron ahorros de mi parte ganados como auxiliar de oficina de abogados.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con mi emprendimiento estoy logrando ayudar a nuestros campesinos, estoy creando redes solidarias de trabajo en las tecnologías de la información, estamos implementando el Marketing digital para el agro colombiano, estamos cambiando la mentalidad de los campesinos hacia la tecnología y adicional a eso estamos generando impacto ambiental y social.

6. ¿Soy feliz?

Soy muy feliz de hacer lo que me gusta, de poder generar empleo, ayudar a nuestros campesinos y ver cómo crece mi emprendimiento.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No vendería mi emprendimiento, ni mi empresa, es mi proyecto de vida.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Para mí emprender fue muy duro. Comencé solo y sin ayuda, nadie creía en mi idea, se me cerraban las puertas y me sentía impotente para seguir adelante. Fueron muchas frustraciones, pero ese es el camino del emprendedor, no dejarse vencer por los problemas y obstáculos que se nos presentan.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

En estos momentos de mi emprendimiento estoy empezando a cumplir mi sueño, me hace falta aprender más como empresario, hacer crecer mi empresa y que sea reconocida a nivel nacional. Lo que sigue es un trabajo arduo para sacar adelante mi negocio, colaboradores e inversión.

Ahora lo que sigue es trabajar y trabajar, darnos a conocer y seguir trabajando por los campesinos de Colombia.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Mi emprendimiento es escalable porque tiene un potencial de crecimiento muy fuerte e incluso porque puede internacionalizarse sin tener que reinvertir en infraestructuras.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí recibiría inversiones de una persona que crea en lo que estamos haciendo y le cedería un porcentaje de acciones de mi emprendimiento.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a tener desconfianza en mis ideas ni volvería a quedarme atrás. Jamás volvería al pasado.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

La fuente de mi inspiración fueron nuestros campesinos con su arduo trabajo y dedicación por darnos el alimento diario, de ellos dependimos en pandemia. Sigo al empresario Arturo Calle.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Claro. Fracasé en los momentos en que mis compañeros de equipo me dejaron solo y siguieron por otro camino, pensé en botar la toalla al pensar que yo solo no podría hacer empresa, ni cumplir mis sueños.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hago parte de la comunidad de emprendedores SENA, Red Solidaria Colmena, Innpactia, Innpulsa, cámara de comercio electrónico y la cámara de comercio de Bogotá.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Trasciende en el marketing digital más allá de las barreras comerciales tradicionales para incluir a nuestros campesinos en la era digital comercial y lograr que sean más competitivos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo un empresario más maduro, más profesional generando alto impacto en la sociedad colombiana, con un alto volumen de empleos y ayudando al que lo necesita. Veo a mi empresa comercializando y ayudando a los campesinos de todo Colombia a nivel internacional.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y amigos han sido el motor y soporte en los momentos buenos y malos en todas las etapas de mi emprendimiento, siempre me ha apoyado con consejos y moral.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Ya lo estoy logrando y he creado grupos y acompañamientos estratégicos para apoyar a mis compañeros emprendedores, nunca los he dejado solos en este duro camino. En lo que he podido les he ayudado siempre.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El papel de mi equipo de trabajo es muy importante porque son personas que me ayudan sin esperar nada a cambio, ellos son aliados estratégicos: Javier Ladino, diseñador industria de Bio Engel, Astrid Teresa Alarcón Peña doctora en Derecho Civil, Johana Espejo doctora en Derecho Comerial.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Está caracterizado por esa capacidad de impregnarle un valor agregado a lo que hago transformándolo y dejando una huella personal en las cosas con las que puedo interactuar.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido en este lindo camino de emprendimiento a luchar por los sueños, a no dejarme vencer por las adversidades, a luchar por ayudar a quienes lo necesitan y a valorar muchas cosas que antes no valoraba.

