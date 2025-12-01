El emprendedor que creó un espacio para darle voz a artistas incognitos en Bogotá

Juan Camilo Márquez, el emprendedor detrás de Idilio. Foto: Cortesía Idi

Hace unos meses me ofrecieron la historia de un emprendedor y, como siempre, pedí detalles tanto de la persona como del negocio: Se llama Juan Camilo Márquez, tiene un gastrobar llamado Idilio desde hace seis años, es pequeño y lo cool de él es que impulsa otros talentos musicales en su lugar, para darles visibilidad, ayudar económicamente y abrirles camino".

Entonces recordé lo que vivía uno de mis amigos, cuando yo estaba en la universidad, y él nos invitaba de vez en cuando a “un toque” en algún bar de Bogotá. Eran más puertas las que se cerraban que las que se abrían. 20 años después y ahora él vive en las afueras de París, con su esposa -ella trabaja en una farmacéutica francesa- y sus dos hijos, viviendo de su profesión, el Derecho, porque la música no dio resultado. Nunca se le abrió la puerta grande que todos buscan.

Entonces, volviendo a la historia emprendedora de Márquez, pedí más detalles. “Idilio Bar es un gastrobar que a lo largo de 6 años ha cautivado un público bogotano, en su mayoría, de estratos 4, 5 y 6. Un público que disfruta de un lugar donde los protagonistas son la música en vivo, licores premium con más de 60 referencias entre ‘whiskys’, tequilas, mezcales, aguardientes, rones, ginebras, vodkas, tequilas, vinos, ‘cognacs’ y espumosos, con cócteles de autor y una carta de comidas variadas para disfrutar la noche”.

¿Y qué número tenían? “La nómina es de aproximadamente 15 personas entre contratos a término indefinido y prestación de servicios, en el local ubicado en la Carrera 13 # 93-76 en Bogotá” y cada noche, dijeron, “se congregan entre 150 y 200 personas por noche”.

Entonces pregunté por el emprendedor en el negocio: “Desde la gerencia que lidera Juan Camilo Márquez, también músico bogotano desde su juventud, Idilio busca ser una plataforma que impulse nuevos talentos de la música. ¿Cómo? Invitando a que los miércoles nuevos talentos puedan tocar en el lugar, promocionarles a través de redes sociales y que el ‘cover’ sea ganancia de ellos".

Así que, aquí van las respuestas de Juan Camilo Márquez a nuestro tradicional formato de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 41 años y estudié Comunicación social y Periodismo.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Idilio surge con la idea de rescatar los clásicos de la música, como fuente para impulsar nuevos artistas y como un sitio que le permitiera también a la gente adulta entretenerse. Yo tenía un lugar llamado Sibaritas, especializado en la venta de licores y productos importados. Así nace en el 2019 la idea que hasta hoy disfrutamos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Buscamos socios y junto con mi mejor amigo Juan Guillermo Jaramillo logramos conseguirlos. Y con un local donde todavía hoy funcionamos, arrancamos para adelante sin parar. Debo decir que tener mi banda formada hace años hizo posible hacerlo realidad.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Tenía algo ahorrado, pero pedí préstamo para iniciar la sociedad. Los socios contribuyeron y algunos proveedores también.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando que la buena música no muera, ayudar a nuevos artistas, lograr fomentar trabajo, posicionar un bar clásico en la ciudad, crear un espacio donde los clientes más allá de ser clientes se sienten seguros y en casa. Como el mismo bar lo dice, han nacido Idilios de amor, de amistad, de fraternindad y momentos de mucha felicidad.

6. ¿Soy feliz?

Absolutamente feliz.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En este momento no, quizá en unos años.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue duro, además porque contrario de lo que se cree, cuando emprendes debes trabajar el doble y meterle mucho esfuerzo y corazón. Siempre un granito de más.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Por supuesto que lo cumplí. Me hace falta todavía que mucha gente conozca más Idilio.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Sigue un proyecto quizá de expansión de Idilio, pero ahorita es reserva del sumario.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Nunca me asociaría con un desconocido.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

A sacrificar mi salud y mi vida personal por el trabajo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi mamá, mi papá y Roberto Caicedo, un amigo que fue dueño de un bar que marcó mi vida: “San Sebastián”

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No creo en el fracaso, creo en el aprendizaje. Jamás pensé en tirar la toalla, aun con pandemia.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Si trasciende. El valor y el impacto de la buena música es algo que se sostiene en el tiempo. Es el antónimo de lo desechable.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo en el otro emprendimiento que tengo relacionado con Idilio, en un ambiente quizá un poco mas diurno que nocturno.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Sin mi familia y mis amigos la empresa no hubiera salido adelante. Ellos han sido mi bastón de apoyo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Si lo haría.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es fundamental. Desde mi administrador, equipo de cocina, los meseros y la banda llevan conmigo desde el inicio del bar en el 2019. Ellos hacen de de Idilio un lugar de magia, alma y espíritu

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Idilio es una plataforma. Tienes un lugar para vivir la buena música, donde el dueño además de ser dueño, es el host, cantante, dj. El servicio al cliente es nuestro centro. Y además los nuevos talentos que producen música, se hacen nuestros amigos también, para contribuir con su crecimiento.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Uno solo no llega lejos. Se necesita de los amigos, de un buen equipo de trabajo. Debes tener confianza en tu equipo. Nada más maravilloso que trabajar de la mano con personas que sienten suyo el negocio y lo aman.

