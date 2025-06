El emprendimiento que armó un “ghetto” para leer

Gustavo Gutiérrez y Zeidy Riveros, los emprendedores detrás de Biblioghetto. Foto: Biblioghetto

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Nuestro negocio se llama Biblioghetto y es un emprendimiento social de base comunitaria que desarrolla talleres de lectura, escritura y oralidad en los barrios de Cali. En el camino de emprender ha tenido muchos retos, sostener nuestra idea de negocio no ha sido fácil y apostarle al comercio lector ha sido un camino lleno de retos, sin embargo, tenemos muchos sueños. Somos una pareja que sigue creyendo con fuerza en un movimiento donde los libros, las lecturas y las bibliotecas son los verdaderos protagonistas de la cotidianidad.”

Así van narrando la historia de su emprendimiento Gustavo Gutiérrez y Zeidy Riveros, a propósito de una idea de negocio que promueve el hábito de la lectura y el amor por las letras. Hablamos con ellos en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esta ha sido su trayectoria.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Zeidy Riveros, 32 años, Comunicación Social, especialista en Interculturalidad y Estudios de Género.

Gustavo Gutiérrez, 39 años, Periodismo y Escritor.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Biblioghetto Tienda Literaria nació en 2020 como un emprendimiento con un propósito claro: crear productos literarios que acompañen y enriquezcan la experiencia de la lectura, la escritura y la oralidad.

Este proyecto surge de una trayectoria que comenzó en 2005, cuando Biblioghetto fue fundada como una biblioteca comunitaria y popular en Cali. Desde entonces, hemos desarrollado talleres de lectura y escritura en contextos urbanos no convencionales, acercando la palabra y la cultura a quienes más lo necesitan.

Con más de 15 años de experiencia comprendiendo el comportamiento de lectores, promotores, docentes y amantes de los libros, Biblioghetto Tienda Literaria nace como una extensión natural y creativa de esta historia: un espacio donde lo literario se vive, se crea y se comparte.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Queríamos hacer sostenible nuestro trabajo con las comunidades y, al mismo tiempo, generar empleo para quienes hacen parte de Biblioghetto. Así nació la idea de un negocio social. Comenzamos en 2020 con camisetas literarias, con frases y citas en las que los lectores pudieran verse reflejados. Con una pequeña inversión y una cuenta de Instagram, logramos lanzar la idea y empezar a crecer.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para empezar? ¿Cómo la pagué?

Empezamos con lo poco que teníamos, sacando recursos de nuestros propios trabajos. Con miedo, pero también con mucha emoción, decidimos apostarle a una idea en la que creíamos: un negocio que nos ofreciera algo de estabilidad sin dejar de lado lo que amamos, el trabajo con nuestras comunidades.

En plena pandemia, las camisetas literarias nos ayudaron a salir adelante. Con ellas logramos sostenernos, compartir con otros lo que ganábamos y, poco a poco, dar a conocer a Biblioghetto.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando que la lectura se sienta más cercana, más viva. Que quienes leen se reconozcan en una frase, en una imagen, en una camiseta o en un diario de lectura donde pueden guardar lo que un libro les hizo sentir. Queremos que cada persona, sin importar si lee mucho o poco, se sienta parte de este mundo. Con cada producto, acercamos los libros a la vida diaria y ayudamos a que más gente se anime a leer, a descubrir, a soñar.

6. ¿Soy feliz?

Lo somos. Hemos dedicado casi media vida a Biblioghetto porque esto nos apasiona, nos hace felices y nos da sentido. Este proyecto nace del deseo de compartir libros y lecturas en voz alta con nuestras comunidades. Cada vez que llegamos a un barrio y vemos las sonrisas de niñas y niños esperando las actividades culturales, sentimos que vale la pena.

Esa alegría nos impulsa a seguir creando, ilustrando y sosteniendo este emprendimiento social que, además de sostenernos como emprendedores, nos permite seguir soñando con hacer felices a los demás.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, no es algo que tenemos contemplado. Los sueños se defienden y este es un sueño colectivo.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Sostener nuestra idea de negocio no ha sido fácil. Apostarle al comercio lector ha sido un camino lleno de retos, pero también de muchos sueños. Somos una pareja que sigue creyendo con fuerza en esta idea: que no seamos solo nosotros, sino muchas y muchos los que formemos parte de este movimiento donde los libros, las lecturas y las bibliotecas sean los verdaderos protagonistas.

Queremos poner de moda leer, visitar bibliotecas y regalar libros. Y también celebrar todo lo que nace alrededor de ellos: camisetas literarias, diarios de lectura, ilustraciones y objetos que expresan el amor por las palabras.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Cada día que pasa es una nueva oportunidad para seguir creyendo en lo que hacemos. Ya son cinco años creciendo como personas y como emprendedores sociales. Hemos creado productos propios, ilustrados con amor, y frases con las que los lectores se identifican y sonríen.

Uno de nuestros grandes sueños se hizo realidad: nuestro Diario de lectura llegó a la Librería Nacional. Hoy estamos presentes en dos librerías en Bogotá y una en Cali. Agradecemos al universo, a Dios y a la vida por la salud que nos permite seguir creando. No pedimos más que lo que venga con amor. Todo lo demás lo seguiremos construyendo con esfuerzo, ilusión y palabras.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Nuestro deseo es seguir llegando a más librerías con nuestros productos literarios, ampliando la oferta para que cada vez más personas encuentren algo que las conecte con la lectura. Soñamos con llevar nuestra biblioteca comunitaria itinerante a nuevos lugares, seguir tocando vidas, compartiendo historias y haciendo de los libros un puente entre las personas.

Queremos seguir aprendiendo, creciendo y capacitándonos, porque amamos lo que hacemos: emprender y ser bibliotecarios comunitarios.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Confiamos en que sí. Hemos recibido mucho más que apoyo: hemos recibido confianza. De quienes compran nuestros productos literarios, sí, pero también de quienes creen en Biblioghetto como un proyecto con alma, con futuro y con la posibilidad de ser replicado en otras comunidades. Creen, al igual que nosotros, que puede ser sostenible y convertirse en fuente de empleo para quienes hoy caminan con nosotros como voluntarios.

Soñamos en grande: ser librería y biblioteca al mismo tiempo, un espacio vivo de palabras, encuentros y afectos. Y confiamos, con la mano de Dios, que ese sueño será posible.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, hemos recibido apoyo. Una pareja de esposos ha sido clave en este proceso: han sido nuestro bastón y nuestro impulso. Han creído en nosotros desde el inicio, empujándonos a seguir soñando y a hacer realidad este proyecto.

Hasta ahora no hemos contemplado ceder parte del emprendimiento, pero tampoco cerramos la puerta. Valoramos profundamente que crean en Biblioghetto, no solo como un proyecto social, sino también como una idea de negocio con futuro y propósito.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a subestimar lo que somos capaces de lograr. Por momentos, dejamos que el miedo y la duda nos frenaran, nos hicieran cuestionar nuestras ideas y pensar que no era posible. Hoy entendemos que cada paso, incluso con temor, nos ha llevado a crecer. No volveríamos a dejar de creer en nosotros.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nos inspiran los libros que leemos y todo lo que despiertan en nosotros. También las historias que se tejen con nuestras comunidades, las sonrisas de niñas y niños frente a un libro abierto, las pequeñas realidades que cambian cuando la lectura entra en escena.

Dios también nos ha dado las ganas de salir adelante, de no rendirnos, de inspirar a otros. Nos mueve el sueño de un mundo lleno de bibliotecas, con espacios de lectura en cada esquina. Porque creemos que donde hay libros, hay futuro.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Hemos tenido días muy difíciles. Emprender no es fácil, soñar con una idea y tratar de convertirla en realidad requiere mucha más fuerza de la que imaginábamos. Hubo momentos de cansancio, duda y miedo.

Pero nunca dejamos de creer. Seguimos creciendo y creando desde el corazón, apostándole a este emprendimiento social que busca hacer del libro una herramienta de transformación. Participamos en ferias, lanzamos nuevos productos literarios, y aunque muchas veces hemos trabajado de madrugada, con desvelos y esfuerzo, todo lo hacemos con amor. Porque este sueño vale cada minuto invertido.

Visite la sección de Emprendimiento y liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hasta ahora hemos sido autónomos en nuestro aprendizaje. Nos hemos formado con lo que hemos leído, con lo que vivimos en comunidad y con lo que nos inspira. También hemos aprovechado oportunidades de formación ofrecidas por la Alcaldía de Cali y hemos aprendido muchísimo de personas que hemos encontrado en estos espacios y en redes, quienes comparten sus saberes y nos motivan a seguir creciendo.

Todo ha sido un camino de autogestión, impulsado por muchas ganas de aprender para hacer mejor lo que amamos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

No solo por nuestro trabajo como biblioteca comunitaria, creando espacios de lectura, escritura y oralidad en lugares no convencionales —como calles, ollas, parques y asentamientos—, sino también gracias a nuestros productos literarios.

Cuando alguien compra o regala uno de nuestros productos, está apoyando un proyecto social que acerca a las personas a sus autores favoritos y les abre la puerta a nuevas lecturas. Así, promovemos el nacimiento de nuevos lectores y de personas que sueñan con replicar una idea como Biblioghetto en muchos otros rincones del país.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Nos vemos con más fuerza y experiencia, con muchos sueños y metas ya cumplidos. Visualizamos nuestra presencia en nuevos espacios: librerías independientes, librerías nacionales y, sobre todo, cumpliendo el gran sueño de tener nuestra propia librería.

Nos vemos creciendo no solo en lo profesional, sino también en lo humano. Con más ganas de luchar, de crear comunidad y de seguir creyendo —con firmeza— que un mundo con más libros es un mundo mejor… y posible.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido todo. Nos han acompañado desde el principio, cuando Biblioghetto era apenas una idea, un sueño. Nos han inspirado con su cariño, nos han impulsado con su fe en lo que hacemos. Han estado presentes con palabras de aliento cuando dudábamos, comprando nuestros productos no solo por apoyar, sino porque creen en este proyecto.

Nos han recomendado con amor, con orgullo. Y muchos se han contagiado de esta iniciativa como si fuera suya… porque, en el fondo, también lo es. A todos: gracias por ser parte de esto. Gracias por creer.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Claro que sí! Ya lo estamos haciendo. A lo largo del camino, hemos acompañado a amigos que han querido iniciar sus propios proyectos: en redes sociales, en papelería artesanal, en la creación de espacios comunitarios desde lo cultural. Hemos estado ahí, compartiendo lo que sabemos, guiando desde la experiencia y el corazón.

Sabemos que emprender no es fácil, que muchas veces se camina a oscuras. Por eso, nos esforzamos en ser eso que a nosotros nos hubiera gustado encontrar: una mano amiga, una palabra de aliento, un faro en medio del camino.

Aquí estamos, no solo para crecer nosotros, sino para crecer junto a otros.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Biblioghetto no es solo Gustavo y Zeidy. También somos Gabriela, Gloria, Juan Diego, Gaia, Jorge, Felipe… y muchas otras personas que creen en este sueño, lo sienten propio y lo hacen posible cada día.

Nuestro equipo también incluye a nuestros proveedores, quienes confían en nosotros; a las personas que nos ayudan con los domicilios; a quienes colaboran en nuestras actividades y aportan su talento y energía a esta iniciativa social.

Todos compartimos algo en común: el amor por Biblioghetto y el deseo profundo de emprender con propósito. Juntos construimos no solo un proyecto, sino una comunidad que cree en el poder de los libros, la cultura y el trabajo colectivo para transformar realidades.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestro sello es profundamente humano y comunitario. Biblioghetto es un emprendimiento social de base comunitaria que nace y crece en los barrios de Cali. Lo que nos diferencia es que no solo vendemos productos literarios: creamos espacios de encuentro a través de talleres de lectura, escritura y oralidad, pensados para transformar desde la palabra.

En nuestra tienda literaria pueden encontrar productos únicos, hechos a mano dentro de nuestra biblioteca comunitaria. Cada artículo está lleno de amor, cuidado y significado. No es solo papelería o literatura: es arte con propósito, creado para quienes aman los libros y para quienes queremos contagiar con esa pasión.

Creemos que emprender también es una forma de resistir, de cuidar, de tejer comunidad. Y eso es lo que nos hace diferentes.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Hemos aprendido que las metas sí se pueden alcanzar cuando se trabaja con amor, constancia y entrega. No es fácil, pero vale la pena luchar por aquello que soñamos. También comprendimos que emprender no es solo crear un producto; es, además, construir un mundo mejor: con menos brechas sociales y con mayor acceso al conocimiento, a la cultura, a los libros, a la palabra.

Aprendimos que soñar es válido y necesario; que una idea nacida en una madrugada cualquiera puede tomar forma si le ponemos corazón y esfuerzo. Y, sobre todo, entendimos que cuando emprendes desde lo que amas, puedes inspirar a otros. Y es ahí, en esa inspiración, en esa pequeña chispa que se enciende en alguien más, donde comienzas a dejar una huella.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚