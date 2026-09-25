 

El empresario y emprendedor que quiere llevarle más tecnología a la construcción colombiana

Se llama Bernardo Gamboa y es el cofundador del Building Latam Fest (BLF) 2026, un evento que tuvo sus inicios en Estados Unidos pero ahora desde Colombia busca integrar en un solo ecosistema a los constructores de las compañías más importantes de Latinoamérica, a los inversionistas que tienen su dinero en los fondos, a los emprendedores que con sus startups saben desarrollar innovación más rápido que las empresas tradicionales y a los corporativos que necesitan con urgencia vivir cambios eficientes en una sociedad que viaja a toda velocidad y que está poniendo la sostenibilidad por encima de todo. En esta conversación habla, también, de cómo usar la tecnología para la reconstrucción de Colombia tras el terremoto del 10 de agosto. Bienvenidos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Edwin Bohórquez Aya

Edwin Bohórquez Aya

Andrés Agudelo Suárez

Omar Daniel Bernal Castaño

Conoce más

Temas Relacionados

Bernardo Gamboa

BLF 2026

Building Latam Fest

Colombia

ConTech Colombia

Emprendimiento Colombia

innovacion en construccion

Noticias hoy

reconstruccion Colombia

Sector constructor

sostenibilidad en construccion

startups construccion

tecnologia en construccion

Terremoto 10 de agosto

transformacion digital construccion

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Infórmate rápido